خاطرات خون آشام از سری Souls!! | نگاهی به بازی Code Vein

آقای میازاکی با خلق سری عناوین Souls باعث ایجاد یک موج نو و یک انقلاب در عناوین هاردکور گردید و انگار بسیاری منتظر بودند تا فقط یک نفر چنین عنوانی بسازد و ریسکش را انجام دهد تا بعد آن ها پشت سر هم عناوین مختلف و متنوع بسیار دشوار و اصطلاحا هاردکور بسازند!! در واقع در سال های اخیر و بعد از خلق سری سولز و بلادبورن، شاهد این بوده و هستیم که انواع و اقسام بازی های مختلف از سازنده های مختلف و با ژانرهای گوناگون، با الهام گرفتن از این سری عناوین خلق شدند و بر روی مخاطب هدف این بازی ها که گیمرهای هاردکور و مشتاق بازی های سخت و مرگبار هستند، تمرکز نمودند.

جالب تر اینجاست که این عناوینی که از سری سولز و بلادبورن الهام گرفتند اکثرا هم بازی های موفقی از کار در آمدند و طرفداران سری سولز را هم کاملا به سمت خود کشیدند. حالا چه Lords of Fallen بوده باشند و چه Nioh و Salt and Sanctuary و The Surge و …. در واقع در طول این سال ها بازی های هاردکور اکشن نقش آفرینی با روح سری سولز و بلادبورن، برای خود تبدیل به یک زیر ژانر و زیرشاخه خاص برای طرفداران این عناوین شدند که هر بازی را با این مشخصات ببینند قطعا به سراغ آن می روند (همان طور که بنده چند بار عناوینی که در بالا نام بردم را بازی کردم) و به نوعی انگار باید به آن ها بازی های Soulsborne گفت و بی انصافی است که اگر بخواهیم از واژه کلون استفاده کنیم. زیرا خیلی از آنها کاملا شخصیت و امضای خاص خودشان را نیز داشته اند.

جدید ترین بازی از این نوع عناوین که با الهام گرفتن از سری سولز و بلادرون خلق شده و با نمایش های عالی خود قطعا هر طرفدار اکش نقش آفرینی هاردکور و هر طرفدار سری سولز را به سمت خود جذب کرده است، عنوانی است به نام Code Vein که در دنیایی انیمه مانند و آخرالزمانی رخ می دهد. البته در مورد این بازی شاید خیلی هم درست نباشد که از واژه الهام گرفتن و .. استفاده کنیم زیرا در واقع Code Vein عنوانیست متعلق به خود ناشر سری Dark Souls. قطعا در سالی که در آن یک بازی Dark Souls نداریم، عاشقان این سری به مانند معتادان در لابه لای بازی های آن سال می گردند تا یک بازی شبیه به Dark Souls و الهام گرفته از آن پیدا کنند تا این گونه عطششان در سال بدون Dark Souls فروکش کند. چه چیزی هم بهتر از یک بازی کاملا الهام گرفته از سولز آن هم توسط ناشر خود سری Dark Souls؟ Code Vein همان عنوانی است که قرار است سال ۲۰۱۸ عطش عاشقان سولز را فرو بنشاند. باید ببینیم آیا می تواند این وظبفه خطیر را انجام دهد یا خیر؟ شواهد و قرائن که تاکنون مثبت هستند.

بازی Code Vein عنوانی است در ژانر Action RPG که توسط Bandai Namco در حال توسعه و ساخت است و قرار است تا سال ۲۰۱۸ توسط همین کمپانی برای پلتفرم های PlayStation 4, Xbox One و Microsoft Windows منتشر گردد. تا همین جا هم این بازی با تریلرها و نمایش های عالی و هیجان انگیز خود تبدیل به یکی از مورد انتظارترین عناوین سال ۲۰۱۸ میلادی مخصوصا برای علاقمندان سری سولز و بلادبورن و بازی های هاردکور شده و در مرکز توجه آن ها قرار گرفته است. همان طور که قبل تر نیز خدمتتان عرض کردم حالا که دارک سولز نداریم چه بهتر از این که ناشر همان بازی یک عنوان دیگر اکشن نقش آفرینی هادکور و شبیه به این فرنچایز قدرتمند را برای ما خلق کند.

تا به امروز اطلاعات خیلی گسترده و جامعی از Code Vein و بخش داستان آن و … منتشر نشده است اما در این مطلب قصد داریم تا همان مقدار اطلاعاتی که مخصوصا در مورد گیم پلی آن از تریلرهای بازی داریم را کنار هم جمع کنیم و در قالب “نگاهی به بازی Code Vein” در اختیار شما عزیزان قرار دهیم تا هر چه بیشتر با کلیت این عنوان و المان های مختلف آن آشنا شوید و متوجه شوید که آیا اصلا به این بازی علاقه ای دارید که اخبار آن را دنبال کنید و مورد توجهتان قرار بگیرد یا خیر. پس اگر قصد دارید تا بیشتر در مورد Code Vein بدانید با بنده و وبسایت تحلیلی خبری گیمفا در ادامه مطلب “نگاهی به بازی Code Vein” همراه شوید.

Code Vein یک اکشن نقش آفرینی آخرالزمانی با زاویه دوربین سوم شخص است در دنیایی که در اثر یک رویداد فاجعه بار ویران شده است. سازندگان بازی در نامکوباندای، در واقع خالقین و مغزهای متفکر فرنچایز God Eater هستند و در این بازی مبارزات دشوار و چالش برانگیز را با دنیایی که کاملا به هم پیوسته و متصل است ترکیب کرده و در اختیار بازیبازان قرار می دهد تا در آن اکتشاف و گشت و گذار کنند. در این بازی شما در نقش افراد یا بهتر است بگوییم موجوداتی به نام Revenant ها قرار می گیرید.

Revenant ها افرادی شبیه به خون آشام ها هستند که بایستی از خون تغذیه کنند تا بتوانند از قابلیت هایی ویژه و خاص که در بازی با نام “هدایا” یا “gifts” شناخته می شوند استفاده نمایند. در بازی شما بایستی با دشمنان و موجوداتی شیطانی که در سراسر دنیای ویران شده بازی پراکنده هستند مبارزه کرده و آن ها را از بین ببرید. شما در نبردها تنها نیستید و با استفاده از سیستم “مبارز همراه” که در بازی وجود دارد می توانید یک مبارز را به همراه خود داشته باشید تا در سفرها و مبارزات کنار شما باشد. همچنین در بازی با استفاده از نوشیدن خون می توانید به انواع و اقسام قابلیت های فراطبیعی و “خفن” دسترسی یابید.

این قابلیت ها که همان طور که گفته شد gifts نام دارند قابل شخصی سازی و ارتقا دادن هستند که این موضوع به سبک و استایل بازی شما بستگی دارد و می توانید شخصیت و قدرت های خود را در جهتی که مناسب تر برای سبک بازی کردنتان است سوق دهید. با توجه به مواردی که در تریلرها دیده ایم این شخصی سازی ها و قدرت ها بر روی ظاهر شخصیت بازی نیز کاملا تاثیرگذارند و ظاهر او را تغییر می دهند. البته این که ارتقاها و شخصی سازی ها تا چه حد عمق دارند و در مبارزات بازی تاثیر می گذارند، موضوعی است که باید صیر کرده تا زمان انتشار بازی از آن آگاهی پیدا کنیم. همچنین با توجه به تریلرهای بازی به نظر می رسد صداگذاری بازی و صداپیشگی شخصیت ها نقش مهمی را در روایت بی نظیر Code Vein ایفا خواهند کرد.

اگر بخواهیم بر اساس مواردی که تاکنون در تریلرهای بازی شاهد بوده ایم در خصوص مبارزات و گیم پلی بازی قضاوت کنیم باید گفت به نظر می رسد که در Code Vein، شاهد “ترکیبی از گیم پلی سولز و بلادبورن هستیم که در یک دنیای انیمه پیاده سازی شده است.” همچنین باید گفت ترکیب هماهنگ و به نوعی ملودیک حمله و دفاع در مبارزات بازی برای موفقیت شما بسیار مهم و حیاتی است و مانند هر بازی دیگری که الهام گرفته از سولز است، باید صیر و شکیبایی زیادی برای از پای در آوردن دشمنان داشته باشید. سیستم گشت و گذار و اکتشاف در بازی نیز بسیار جذاب و قابل تحسین به نظر می رسد و بازیباز باید در انواع و اقسام مناطق مختلف دنیای بازی که ممکن است پوشیده از یخ یا پر از شعله های آتش یا شهری کاملا ویران شده باشد، به اکتشاف در بازی بپردازد و برای گرفتن پاداش های خوب، با خظرات و دشمنان مرگبار روبرو شود.

در خصوص شخصیت های حاضر در بازی، باندای نامکو تاکنون برخی اطلاعات را منتشر کرده است که در آنها با برخی از شخصیت ها آشنا می شویم. این شخصیت ها شامل افراد زیر هستند:

Mia Karnstein: یک Revenant مونث که در سرزمینی به نام “Vein” سرگردان است. او با برادر کوچکترش (تنها عضو خانواده که برایش باقی مانده است) همراه است و هر کاری را برای محافظت از برادرش انجام می دهد. سلاح وی حالتی نیزه مانند دارد و برای حملاتی با دامنه اثر بالا نیز مناسب است.

Yakumo Shinonome: یک Revenant که قبلا مزدور بوده است و به عنوان مردی وفادار و باشرف شناخته می شود که در محافظت کردن از دیگران بسیار خبره و ماهر است. وی شخصیتی محبوب است که تمام افراد دیگر وی را دوست دارند و در مبارزات به شکلی کاملا خونسرد و بسیار حرفه ای دشمنان را قلع و قمع می کند.

Louis: یک رهبر جوان که به Revenant هایی که از عطش خون رنج می برند کمک می کند. وی در سرزمین جدا شده و ویران VEIN، به دنبال یک منبع خون مناسب برای جایگزینی خون انسان می گردد. سلاح وی یک شمشیر یک دستی است و در وارد آوردن ضربات کشنده و سریع بسیار مهارت دارد و همچنین در جاخالی دادن سریع از ضربات دشمنان قدرتمند بازی نیز خبره است.

Io: بک Revenant مونث که به همراه پروتاگونیست های بازی به گشت و گذار و اکتشاف می پردازد. وی هیچ خاطره ای از گذشته خود ندارد و حافظه اش را از دست داده است اما سرزمین VEIN را بسیار خوب می شناسد. وی شخصیتی بسیار مفید برای همراهی بازیباز به حساب می آید.

گرافیک Code Vein در تریلرهایی که تاکنون از بازی دیده ایم زیبا و جذاب به نظر می رسد و کاملا حال و هوای یک سری انیمه را دارد البته با زرق و برق بیشتر و Sharp بودن بیشتر تصویر. البته نمی توان گفت گرافیک بازی در حد و اندازه عناوین بسیار خوش گرافیک نسل هشتم است اما با توجه به این که هنوز تنها تریلرهایی از بازی را شاهد بوده ایم این نکته را اصلا و ابدا با قطعیت نمی توان بیان کرد و ممکن است که در نسخه نهایی بازی کیفیت گرافیکی بازی باز هم بالاتر رود و شاهد عنوانی نه تنها با گرافیک خوب و جذاب بلکه با گرافیکی عالی البته در سبک خود نیز باشیم.

در واقع اگر سازندگان بازی مقداری بر روی جلوه های گرافیکی بازی و افکت های مختلف آن کار کنند می توانیم شاهد عنوانی باشیم که بدون هیچ کم و کاستی لذت بسیار زیادی را در حد و حدود عناوین Souls به ما ارائه دهد، آن هم با سیستمی منحصر به فرد و نه تکراری. تنوع مراحل بازی به نظر زیاد می رسد و انواع و اقسام محیط های مختلف یخ زده و ویران شده و پر از گدازه های آتش و … را در این عنوان خواهیم دید اما به هر حال باید تا انتشار نسخه نهایی صبر کرد و دید که آیا تنوع مراحل به شکلی هستند که هرگز برای بازیباز خسته کننده نشوند یا خیر.

بدون شک فرنچایز Souls برگترین منبع الهام بازی Code Vein است که البته هم به دلیل بزرگی و محبوبیت این سری و هم به دلیل حضور نامکو باندای که ناشر سری سولز است در قامت سازنده و ناشر Code Vein، جای هیچ تعجبی هم ندارد که سازندگان، این سری را به عنوان الگوی خود قرار دهند. اما نکته اصلی اینجاست که به نظر می رسد Code Vein یکی از مثال های خوب برای الگو گرفتن از سری دارک سولز بدون کپی کردن از آن باشد. مبارزات و گیم پلی و فضاسازی و طراحی آن احساس متمایزی را از عناوین سولز به بازیباز منتقل می کند، البته لااقل در مشاهده بازی که این طور است. Code Vein عنوانی است که طرفداران سولز قطعا منتظر آن هستند و چشم از آن برنمی دارند. انگار که سری عناوین سولز کاری با ما کرده اند که وقتی که خودشان هم نیستند ما هر سال به مانند معتادان به دنیال یک بازی شبیه سولز بگردیم!! خوشبختانه سازندگان هم هوایمان را دارند و معمولا سالی یکی دو بازی برای رفع اعتیاد ما به سولز می سازند!!

نکته ای که تا به اینجا در نمایش های بازی Code Vein دریافته ایم، پتانسیل بالا و نکات مثبت آن هستند که از هم اکنون مشخص است اگر سازندگان به درستی و به مانند عنوانی مثل Nioh کار خود را انجام دهند، با یک بازی خوش ساخت و عالی طرف خواهیم بود. Code Vein به طور قطع در سبد خرید علاقمندان به سبک اکشن نقش آفرینی و مخصوصا طرفداران عناوین هاردکور این ژانر مثل سری عناوین Dark Souls و Bloodborne و Nioh و مخصوصا کسانی که به عناوین دارای جلوه های بصری انیمه مانند علاقمند هستند، وجود دارد و امیدوار هستیم تا در نهایت شاهد یک بازی خوش ساخت و جذاب باشیم که ارزش انتظار و صبر را دارا بوده است.

دست اندر کاران بازی در Bandai Namco بدون شک یک فرنچایز خیلی عالی را برای الهام گرفتن برگزیده اند و اگر درس های خود را به درستی در یادگیری صحیح از المان های عالی سری Souls پس دهند، قطعا شاهد عنوانی زیبا از سوی آن ها خواهیم بود. تمامی این حدس و گمانه زنی ها تنها به یک راه ختم می شوند و آن هم انتظار برای انتشار Code Vein است. با توجه به شواهد و قرائنی که تاکنون از این عنوان مشاهده کرده ایم، احتمال موفقیت Code Vein به نظر بیشتر از شکست آن است و امیدواریم که این طور باشد؛ اما به هر حال بایستی تا زمان انتشار این عنوان که قرار است در سال ۲۰۱۸ که برای پلتفرم های PlayStation 4, Xbox One و Microsoft Windows منتشر خواهد شد، صبر کنیم تا بتوانیم در آن زمان با قطعیت در مورد این عنوان صحبت کنیم.

منبع متن: gamefa