آپدیت Xbox One X بازی Forza Horizon 3 عرضه شد

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Wccftech، آپدیت Xbox One X بازی Forza Horizon 3 که بسیاری منتظر آن بودند هم‌اکنون عرضه شده است.

بازی خیلی وقت است که در لیست Xbox One X Enhanced وجود دارد اما این آپدیت بالاخره برای سیستم‌های Xbox One X عرضه شده است. بهبودی‌های دقیق مربوط به Xbox One X هنوز مشخص نیست اما مایکروسافت و Playground Games قول Native 4K را داده‌اند. اگر جزئیات دقیقی از این آپدیت مشخص شود این خبر را بروزرسانی خواهیم کرد.

بازی Forza Horzion 3 در سپتامبر ۲۰۱۶ عرضه شد و هم‌اکنون هم در یک کنسول Xbox One معمولی خیره‌کننده است، مخصوصا اگر که HDR روشن باشد.

ما در نقد و بررسی خود به این بازی نمره ۱۰ را دادیم. نقد پردیس‌گیم را می‌توانید در اینجا مطالعه کنید.

