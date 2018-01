واکنش سازندگان The Legend of Zelda: Breath of the Wild به موفقیت بازی تحسین برانگیز است

The Legend of Zelda: Breath of the Wild یکی از شاهکار‌های سال 2017 (و تاریخ بازی‌های ویدیویی) است که توانست لقب بهترین بازی سال در مراسم TGA و اکثر وبسایت‌های نقد و بررسی بازی‌های ویدیویی را کسب کند. به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از ComicBook سازندگان بازی در یک پشت صحنه با نام Master Works، احساس خود را در مورد مقبولیت بازی در میان طرفداران ابراز کردند.

در ادامه می‌توانید گفته‌های برخی از سازندگان در مورد موفقیت دست‌رنجشان را بخوانید:

Takumi Wada، طراح و تصویرگر:

او از خواندن نقد و بررسی‌ها و افکار مردم در مورد بازی بسیار لذت برد، این شادی باعث شد او بعد از عرضه بازی نیز به طراحی و تصویرگری در مورد آن ادامه دهد.

Eiji Aonuma، کارگردان و تهیه‌کننده:

آقای «اونوما»‌در درجه‌ی اول از همه کسانی که بازی را تجربه کرده‌اند تشکر می‌کند، سپس به تیم سازنده می‌گوید "این بازی ما را از پا در آورد اما خوشحال‌کننده بود نه؟ من مطمئن هستم که در تمام مدت خوشحال بودم." او می‌گوید؛ "از آخرین باری که با لذت بر روی یک پروژه کار کرده بودم زمان زیادی می‌گذشت و اگر این تیم خاص نبود، مطمئناً نمی‌توانستیم چنین بازی منحصر به فردی تولید کنیم."

Hidemaro Fujibayashi، کارگردان:

او اشاره می‌کند که مردم فیلم‌های هیجان‌انگیزی در فضای‌مجازی به اشتراک گذاشته‌اند که در مورد بازی چیز‌های غیرمنتظره و جذابی را به نمایش می‌گذارد. تیم‌سازنده‌ بازی همه‌‌ی این ویدیو‌ها را بررسی می‌کند اما باز هم چیز‌هایی می‌بینیم که تا به آن لحظه کشف نشده بود.

Satoru Takizawa، کارگردان هنری:

"آقای «تاکازاوا» به GDC رفته بود تا کنفرانسی ارائه بدهد، و صبح روز بعد که تازه از خواب بیدار شده بود ایمیل‌هایی از تیم سازنده دریافت کرد که نوشته شده بود "نقد‌ها دیوانه‌کننده است، نگاهی به آن‌ها بیانداز!" او با عجله وبسایت‌ها را چک کرد و نمره‌های بالایی که بازی دریافت کرده بود را دید (که تقریباً همگی آن‌ها 10/10بودند). این برای او مثل یک رویا بود. وی بخاطر نقد‌های مثبت نمی‌توانست خوشحالی خود را کنترل کند چرا که کار او و جمع زیادی از طراح‌ها جواب خود را گرفته بود.

The Legend of Zelda: Breath of The Wilds در حال حاضر بر روی Nintendo Switch در دسترس قرار دارد.

منبع متن: pardisgame