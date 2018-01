تاریخ انتشار Final Fantasy XV Windows Edition و Royal Edition مشخص شد + تریلر

شرکت Square Enix رسما نسخه‌ی Final Fantasy XV Royal Edition را برای کنسول‌های PS4 و Xbox One تایید کرد. در ادامه با جزئیات بیشتر و تاریخ انتشار این نسخه از بازی با ما همراه باشید.

به گزارش پردیس‌گیم به نقل از Comicbook شرکت Square Enix رسما اعلام کرد نسخه‌ی Final Fantasy XV : Royal Edition برای کنسول‌های PS4 و Xbox One در تاریخ 15 اسفند آماده‌ی انتشار است که نسخه PC هم در همین روز برای استیم، اوریجین و ویندوز 10 منتشر می‌شود.

نسخه‌ی Royal Edition و PC شامل موارد زیر می‌باشد:

• نقشه‌ی بزرگتر شهر Insomnia

• ویژگی‌های جدید مانند حالت دوربین اول شخص و دشمنان و ابزار و سلاح‌های جدید

• پس از بدست آوردن تمامی 13 سلاح سلطنتی یک حالت جدید برای شمشیر نوکتیس باز خواهد شد.

• قایق Royal Vessel در این نسخه قابل دسترسی خواهد بود و می‌توان با آن به مناطق مختلف گشت و گذار کرد.

• همچنین این نسخه شامل تمامی سیزن پس‌ها و دی‌ ال‌ سی‌ها و آیتم‌های اضافی می‌باشد.

نسخه‌ی Royal Edition و PC با قیمت 49.99 دلار بفروش خواهد رسید. لازم به ذکر است که دارندگان این بازی لازم نیست قیمت اصلی را بپردازند و تنها با پرداخت 19.99 دلار میتوانند بازی خود را به نسخه‌ی Royal Edition بروز رسانی کنند.

همچنین سیستم نهایی مورد نیاز Final Fantasy XV برای تجربه بر روی PC اخریا اعلام شد که بشرح زیر میباشد :

حداقل سیستم مورد نیاز :

سیستم عامل : Windows® 7 SP1/ Windows® 8.1 / Windows® 10 64-bit

پردازنده : (Intel® Core™ i5-2500(3.3GHz and above یا (AMD FX™-6100 (3.3GHz and above

کارت گرافیک : NVIDIA® GeForce® GTX 760 یا NVIDIA® GeForce® GTX 1050 یا AMD Radeon™ R9 280

حافظه رم: 8GB

رزولوشن تصویر: 720p

فضای مورد نیاز : بیش از 100 گیگابایت

سیستم پیشنهادی :

سیستم عامل : Windows® 7 SP1/ Windows® 8.1 / Windows® 10 64-bit

پردازنده : (Intel® Core™ i7-3770(3.4GHz and above یا (AMD FX™-8350(4.0 GHz and above

کارت گرافیک : NVIDIA® GeForce® GTX 1060 6 GB VRAM یا Radeon™ RX 480

حافظه رم : 16GB

رزولوشن تصویر : 1080p

فضای مورد نیاز : بیش از 100 گیگابایت

سیستم مورد نیاز برای تجربه‌ی 4k HDR :

سیستم عامل : Windows® 10 64-bit Fall Creators update

پردازنده : (Intel® Core™ i7-7700(3.6GHz and above یا (AMD Ryzen™ 5 1600X (3.6GHz and above

کارت گرافیک : NVIDIA® GeForce® GTX 1080 Ti

حافظه رم : 16GB

رزولوشن تصویر : (4K (2160p

فضای مورد نیاز : بیش از 155 گیگابایت

همچنین سه مورد کارت صدا دایرکت ایکس و سایر موارد مورد نیاز که به شرح زیر میباشند در هر سه مورد بالا یکی می‌باشند:

کارت صدا: DirectSound® Sound Card, Windows Sonic or Dolby Atmos

دایرکت ایکس: DirectX 11

سایر موارد مورد نیاز : DVD-ROM/DVD-ROM Drive*, mouse, keyboard, gamepad**

با پیش‌نمایشی از Final Fantasy XV : Royal Edition همراه باشید:

دانلود بصورت SD - دانلود بصورت HD

تماشا بصورتFull Screen

شما همچنین می‌توانید پیش‌نمایش نسخه PC این بازی را نیز مشاهده کنید.

دانلود بصورت SD - دانلود بصورت HD

تماشا بصورتFull Screen

منبع متن: pardisgame