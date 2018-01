امروز بروزرسانی جدیدی برای عنوان Assassin’s Creed: Origins منتشر می‌شود که بروزرسانی بزرگی خواهد بود. یکی از بزرگترین ویژگی های این بروزرسانی پشتیبانی از بسته الحاقی The Hidden Ones می‌باشد که به زودی منتشر خواهد شد. بسته الحاقی The Hidden Ones حاوی یک داستان جدید خواهد بود و حداکثر مقدار Level تا تا ۴۵ افزایش می‌دهد. همچنین […]

امروز بروزرسانی جدیدی برای عنوان Assassin’s Creed: Origins منتشر می‌شود که بروزرسانی بزرگی خواهد بود. یکی از بزرگترین ویژگی های این بروزرسانی پشتیبانی از بسته الحاقی The Hidden Ones می‌باشد که به زودی منتشر خواهد شد.

بسته الحاقی The Hidden Ones حاوی یک داستان جدید خواهد بود و حداکثر مقدار Level تا تا ۴۵ افزایش می‌دهد. همچنین این بسته شامل سیزن پس Assassin’s Creed Origins نیز خواهد بود که احتمالا به صورت جداگانه نیز قابل خریداری است. علاوه بر اینها یک quest جدید به نام Incoming Threat نیز در این بروزرسانی به بازی اضافه خواهد شد و امکان فروش لباس نیز در Weaver shop فراهم خواهد شد.

از امکانات دیگری که در این بروزرسانی به بازی اضافه خواهد شد امکان مخفی کردن یا نمایش برخی از آیتم های inventory در Gear menu می‌باشد. علاوه بر اینها قسمت هایی از گیم پلی بازی نیز تغییر خواهند کرد. به عنوان مثال رفتار حیوانات اهلی طبیعی تر و تعدادی از باگ ها برطرف خواهند شد. از جمله این باگ ها میتوان به مشکل کار نکردن قابلیت Chain Attack در برخی از موقعیت ها و مشکل آسیب رسانی سلاح در حالت غیر فعال اشاره کرد.

بروز رسانی جدید در پلی استیشن ۴ و ایکس باکس وان ۳ گیگابایت، در استیم ۱٫۲ گیگابایت و در یوپلی ۲٫۶ گیگابایت خواهد بود.

منبع متن: gamefa