چندی پیش استودیوی دایس به طور رسمی اعلام کرد که تجربه نقشه Prise de Tahure بازی Battlefield 1 برای تمامی کاربران رایگان شد. اطلاعات بیشتر در ادامه مطلب قابل مشاهده است.

همان طور که اطلاع دارید، اولین بسته الحاقی بازی محبوب Battlefield 1 ، بسته They Shall Not Pass نام دارد که در سال گذشته برای این بازی منتشر شد و در زمان انتشار اولیه خود، چهار نقشه را با خود همراه داشت. بعد از آن و در گذر زمان دو نقشه دیگر برای این بسته الحاقی منتشر شدند که انتشار محتویات بسته الحاقی They Shall Not Pass را به اتمام رسانند. این دو نقشه در حالت شب جریان دارند که یکی از آن ها Prise de Tahure نام دارد و در یک محیط شهری، بازیکنان را در حالت شب به چالش خواهد کشید.

روشن است که تجربه حتی یکی از نقشه‌های اضافی بازی Battlefield 1، نیازمند داشتن آن بسته الحاقی مورد نظر یا پریمیوم پس بازی است که به صورت یک مجوز رسمی شناخته می‌شود. حال تا قبل، نقشه Prise de Tahure هم جزو این نقشه‌ها بود که برای دسترسی به آن نیازمند برخوردار بودن از بسته الحاقی They Shall Not Pass یا پریمیوم پس مخصوص بودید. اما چندی پیش استودیوی سازنده این بازی یعنی دایس (DICE) به صورت رسمی اعلام کرد که تجربه این نقشه مانند دیگر نقشه‌های معمولی بازی، برای تمامی کاربران رایگان است و از امروز بازیکنان می‌توانند به تجربه این نقشه از بازی بپردازند.

همچنین یک رویداد جدید برای بازی در نظر گرفته شده است که از امروز یعنی ۲۶ دی ماه تا ۲ بهمن، بازیکنان می‌توانند تمامی نقشه‌های مخصوص بازی را برای مدت محدودی به رایگان تجربه کنند که شامل تمامی نقشه‌های دو بسته الحاقی In The Name of the Tsar و They Shall Not Pass می‌شود. همچنین دو نقشه اولیه منتشر شده از سومین بسته الحاقی بازی یعنی Turning Tides، در این رویداد قابل دسترسی خواهند بود. در واقع، دو نقشه از بسته الحاقی Turning Tides و تعدادی اسلحه جدید، در سال گذشته میلادی برای این بازی منتشر شدند و قسمت دوم این بسته الحاقی، بزودی برای این عنوان منتشر خواهد شد که دو نقشه جدید Zeebrugge و Heligoland Bight را به بازی اضافه خواهد کرد. از دیگر محتویات این بسته الحاقی می‌توان به نیروی دریایی ارتش بریتانیا و یک نوع از هواپیماهای نوع C اشاره کرد.

بعد از انتشار این محتویات، بازیکنان باید منتظر عرضه چهارمین و آخرین بسته الحاقی بازی Battlefield 1 یعنی Apocalypse باشند که تا اوایل سال میلادی جاری، برای بازی منتشر خواهد شد. طبق گفته سازندگان، بسته الحاقی Apocalypse چهره زشت و غیر انسانی جنگ را به تصویر خواهد کشید و سلاح‌هایی را به نمایش خواهد گذاشت که به کشتار وحشیانه انسان‌ها می‌پردازند و مردم را برای زندگی دوباره ناامید خواهند کرد. حال باید ببینم تا استودیو دایس، در پی پشتیبانی قوی خود از این بازی و با عرضه بروزرسانی‌ها و بسته‌های الحاقی متعدد، تا چه میزان قصد دارد تا هیجان این بازی را بیش از پیش افزایش دهد و تعداد کاربران بیشتری را به سمت خود جذب کند.

