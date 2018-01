ویژگی Photo Mode نسخه‌ بازسازی شده Shadow of the Colossus معرفی شد

شاید یکی از بهترین اخباری که در نمایشگاه E3 2017 در کنفرانس شرکت سونی به اطلاع بازی‌بازان رسید، خبر بازسازی شدن بازی فوق‌العاده Shadow of the Colossus برای کنسول پلی‌استیشن ۴ بود. این بازی که در ابتدا برای کنسول پلی‌استیشن ۲ منتشر شد، توجه های زیادی را به خود جلب کرد و در زمان خود به […]

شاید یکی از بهترین اخباری که در نمایشگاه E3 2017 در کنفرانس شرکت سونی به اطلاع بازی‌بازان رسید، خبر بازسازی شدن بازی فوق‌العاده Shadow of the Colossus برای کنسول پلی‌استیشن ۴ بود. این بازی که در ابتدا برای کنسول پلی‌استیشن ۲ منتشر شد، توجه های زیادی را به خود جلب کرد و در زمان خود به یک شگفتی تبدیل شد. محبوبیت این بازی، به همراه بازی Ico سبب شد تا سونی این دو بازی را در قالب یک بسته برای کنسول نسل هفتمی خود، یعنی پلی‌استیشن ۳ به صورت HD شده بازسازی نماید. حال، ارزش واقعی این عنوان زمانی مشخص می‌شود که سونی باری دیگر قصد بازسازی آن روی کنسول پلی‌استیشن ۴ را دارد و بازی‌بازان و طرفداران همچنان برای تجربه این بازی که حال با جلوه های بصری بسیار زیبا و رزولوشن ۴K (روی پلی‌استیشن ۴ پرو) طراحی شده، اشتیاق دارند.

Shadow of the Colossus در راه کنسول پلی‌استیشن ۴ است و قطعا یکی از مورد انتظار ترین عناوین انحصاری این کنسول نیز محسوب می‌شود. خبر خوبی که امروز منتشر شد، وجود قابلیت محبوب Photo Mode در بازی را اطلاع می‌داد. با این مود فوق‌العاده در این بازی زیبا، قطعا بازی‌بازان می‌توانند صحنه های حماسی و نفس گیری را شکار کرده و آن ها را به اشتراک بگذارند.

این خبر در پست جدیدی در بلاگ پلی‌استیشن منتشر شد و سونی در آن اعلام کرد که یک حالت Photo Mode در بازی Shadow of the Colossus وجود خواهد داشت که بازی‌بازان می‌توانند در آن تصاویر دلخواه خود را گرفته، آن ها ویرایش کنند و در آخر برای خود ذخیره کرده یا به اشتراک بگذارند.

نکته جالب این جا است که طراح هنری استودیوی بلو پوینت گیمز (Bluepoint Games)، یعنی آقای Mark Skelton در یک پست جداگانه توضیح داده بود که تیم سازنده بازی از همان ابتدا می‌دانسته که حالت Photo Mode باید در نسخه پلی‌استیشن ۴ بازی Shadow of the Colossus قرار بگیرد و از همان ابتدای زمان ساخت پایه‌های بصری بازی، می‌دانستند که چنین چیزی در نمونه نهایی حاضر و آماده خواهد بود.

آقای Skelton همچنین اشاره کردند که ویژگی Photo Mode به بازی‌بازان «قدرت و انعطاف پذیری» می‌دهد و آن ها می‌توانند در بازی تصاویر دلخواه خود را (به مانند دیگر عناوین در این دست) با فیلتر ها و تنظیمات مختلف و متنوع ضبط کنند. سیستم دوربین بازی نیز به بازی‌بازان اجازه می‌دهد تا دورنماها و پرسپکتیو‌های مورد نظر خود را در یک قاب بگنجانند و تصویر دلخواه خود را از Wander (پروتاگونیست بازی) یا اسب محبوب او (Agro) بگیرند.

نسخه بازسازی شده‌ی Shadow of the Colossus در تاریخ ۶ ماه فوریه سال ۲۰۱۸ برای کنسول پلی‌استیشن ۴ عرضه خواهد شد. شما عزیزان می‌توانید برای آشنایی بهتر با ویژگی‌ Photo Mode، تصاویر گرفته شده به وسیله تیم Bluepoint Games را در زیر مشاهده کرده و لذت ببرید. شما همچنین می‌توانید صحبت‌های تهیه‌کننده Shadow of the Colossus، درباره حفظ یکپارچگی بازی اصلی را از اینجا مطالعه کرده و تصاویر ۴K منتشر شده از این عنوان را از اینجا تماشا نمایید.

منبع متن: gamefa