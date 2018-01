موتورگرافیکی Unity که در عناوین معروف زیادی مانند Yooka-Layle ،Syberia 3 و Life is Strange Before the Storm استفاده شده است در سال 2018 به سطح جدیدی از کیفیت خواهد رسید.

این موتورگرافیکی بین-پلتفرمی در سال جاری وارد مرحله بتا عمومی خواهد شد و سازندگان می‌توانند آن را مورد بررسی قرار دهند.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از PSU، به تازگی یک دمو تکنیکی از این موتورگرافیکی منتشر شده است که Book of the Dead نام دارد، آن‌ها در مورد این تریلر گفته‌اند که " نمایشگر یک تجربه واقعی از گیمپلی است." بنابراین با توجه به کیفیت خارق‌العاده این نمایش، می‌توان گفت احتمالاً بر روی PS5 شاهد بازی‌های باکیفیت چند-پلتفرمی اینچنینی خواهیم بود.

در وبسایت رسمی آمده است:

"محیط بازی به شیوه‌ای خلق شده است که اجازه‌ اکتشاف را به بازیکن بدهد. دوربین اول شخص دائم خواهد بود و وقتی بازیکنان از یک مکان به مکان دیگر منتقل می‌شود حس یک برش سینمایی به آن‌ها دست خواهد داد. برخلاف دوربین‌های عادی اول شخص، دوربین در این موتورگرافیکی به شکلی طراحی شده است که حس سینمایی را به بازیکن منتقل کند به شکلی که شما به خوبی وزن و سکون را حس می‌کنید.



شما می‌توانید تریلر منتشر شده را در ادامه مشاهده کنید:

نظر شما در این‌ باره چیست؟ آیا به زودی شاهد بازی‌هایی با کیفیت اینچنینی خواهیم بود؟

منبع متن: pardisgame