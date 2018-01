وب‌سایت گیم‌استاپ از نسخه ویژه عنوان انحصاری کنسول پلی‌استیشن ۴، یعنی God of War با نام Stone Mason Edition رونمایی نمود. نسخه مذکور شامل آیتم‌های جذابی است. امروز خرده‌فروشی گیم‌استاپ (GameStop) از نسخه ویژه عنوان God of War که توسط استودیوی سانتامونیکا در دست ساخت قرار دارد، پرده‌برداری نمود. نام این نسخه Stone Mason Edition است، و غیر از بازی اصلی […]

امروز خرده‌فروشی گیم‌استاپ (GameStop) از نسخه ویژه عنوان God of War که توسط استودیوی سانتامونیکا در دست ساخت قرار دارد، پرده‌برداری نمود. نام این نسخه Stone Mason Edition است، و غیر از بازی اصلی شامل موارد قابل توجه بسیاری است.

در ابتدا مجسمه ۹ سانتیمتری کریتوس و آترئوس را داریم که توسط شرکت Gentle Giant ساخته خواهد شد. همچنین سایر موارد شامل: قاب فلزی بازی، مجسمه ۲ سانتیمتری و حکاکی شده دو برادر Huldra، لیتوگرافی منحصر بفرد، نقشه‌ای پارچه‌ای، حلقه‌ Stone Mason، جاسوئیچی سخنگوی سر Mimir و مجسمه‌ حکاکی شده یک اسب و یک کوتوله خواهند بود.

محتوای دیجیتالی جذابی نیز بمانند آیتم‌های فیزیکی در این نسخه وجود دارند، که شامل: سپر Defender of the Chosen، زره Death’s Vow، سپر Exile’s Guardian، کتاب کامیک God of War Digital Comic #0 و کتابچه هنری بازی که هردو توسط شرکت Dark Horse نشر داده خواهند شد، و در نهایت تِمی پویا برای پلی‌استیشن ۴. همچنین لازم بذکر است قیمت این نسخه ۱۵۰ دلار در نظر گرفته شده است. در ادامه می‌توانید تصویر نسخه Stone Mason Edition عنوان God of War را مشاهده کنید:

از دیگر اخبار مرتبط با این عنوان می‌توان به شایعه انتشار بازی در ۲۲ مارس اشاره کرد. در نهایت باید گفت که عنوان God of War قرار است در اوایل سال جاری بصورت انحصاری برای کنسول پلی‌استیشن ۴ منتشر شود.

منبع متن: gamefa