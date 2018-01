Level Design در Dark Souls Remastered تغییر نخواهد کرد

به دنبال رونمایی از Dark Souls Remastered در هفته گذشته، Bandai Namco جزئیات بیشتری از بازی به اشتراک می‌گذارد. متاسفانه به‌نظر می‌رسد با یک بازسازی ضعیف و تغییراتی کم در گیم‌پلی روبه‌رو هستیم.

به گزارش پردیس گیم، سایت رسمی شعبه ژاپنی Nintendo اخیرا به پرسش‌هایی مربوط به Dark Souls Remastered پاسخ داده است. با توجه به گفته‌های این سایت، Level Design در Dark Souls Remastered هیچ تغییری نمی‌کند که یعنی بخش چندنفره آنلاین گسترش یافته، تنها تغییر بزرگ گیم‌پلی در این بازسازی خواهد بود. همچنین این موضوع مورد تایید قرار گرفت که گرافیک نسخه Switch برای این کنسول تنظیم شده که شاید به معنای رزولوشن و نرخ فریم کمتر نسبت به PS4 ،Xbox One و PC باشد. علاوه بر این، قبلا فهمیدیم که بسته الحاقی Artorias of the Abyss هم در این نسخه وجود دارد.

Dark Souls Remastered در 25 مه 2018 (4 خرداد 1397) برای پلتفرم‌های PS4 ،PC ،Xbox One و Nintendo Switch منتشر خواهد شد.

منبع متن: pardisgame