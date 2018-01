سرویس Xbox Game Pass از زمان راه‌اندازی‌اش در سال قبل، این فرصت را برای دارندگان ایکس‌باکس وان فراهم کرده که با پرداخت مبلغ کمی به‌طور ماهانه، از عناوین مختلف و جذاب زیادی به رایگان لذت ببرند. طبق روال همیشگی این سرویس، به‌تازگی اضافات آن برای ماه فوریه مشخص شده‌اند که در ادامه لیستشان را مشاهده […]

سرویس Xbox Game Pass از زمان راه‌اندازی‌اش در سال قبل، این فرصت را برای دارندگان ایکس‌باکس وان فراهم کرده که با پرداخت مبلغ کمی به‌طور ماهانه، از عناوین مختلف و جذاب زیادی به رایگان لذت ببرند. طبق روال همیشگی این سرویس، به‌تازگی اضافات آن برای ماه فوریه مشخص شده‌اند که در ادامه لیستشان را مشاهده می‌کنید.

لری هریب ملقب به میجور نلسون، اعلام نموده که هشت بازی زیر در ماه فوریه به سرویس Xbox Game Pass راه می‌یابند. به‌صورت کلی ترکیبی از بازی‌های خوب ورزشی، AAA و مستقل و البته عنوان برجسته‌ی Halo Wars 2 را که سال گذشته به انتشار رسید، شاهد هستیم:

NBA 2K17

WWE 2K17

Halo Wars 2

Darksiders II: Deathinitive Edition

Fable Anniversary

RIME

Riptide Renegade GP

Letter Quest: Grimm’s Journey

Xbox Games Pass که معرفی‌اش به ژوئن ۲۰۱۷ برمی‌گردد، سرویسی مشابه Origin Access و EA Access بوده که با خرید اشتراک ماهانه‌اش با قیمت ۱۰ دلار، می‌توانید به بیش از ۱۰۰ بازی متنوع دسترسی داشته باشید؛ از عناوین انحصاری و بزرگ ایکس‌باکس مانند Gears of War 4 و Halo 5: Guardians گرفته تا آثار کوچک‌تر مانند This War of Mineو Brothers: A Tale of Two Sons. علاوه بر این‌ها، Game Pass از بازی‌های منتخبی از سرویس پشتیبانی نسل قبل نیز بهره می‌برد.

منبع متن: gamefa