یک ضلع مثلث قدرت…| برترین عناوین کمپانی Microsoft

مایکروسافت کمپانی خیلی بزرگ و قدرتمندی است. در هر شاخه و زمینه ای که وارد شده است توانسته تا نام خود را مطرح کرده و جزو برترین ها شناخته شود. در دنیای گیم و کنسول های بازی از نسل ششم بود که این شرکت با کنسول ایکس باکس پای به میدان گذاشت و تا کنون ۳ نسل است که شاهد ۳ کنسول قدرتمند و مختلف ایکس باکس بوده ایم. قطعا اگر مایکروسافت و ایکس باکس نبودند حتی سونی هم الان در این جایگاه نبود زیرا در آن صورت سونی خود را تنها می دید و رقیب نداشت (نینتندو که شاخه و مخاطب هدفش متفاوت است) و به همین خاطر شاید زیاد تلاش نمی کرد تا گیمرهای هاردکور را به سمت خود بکشاند زیرا مجبور بودند که بیایند. اما وجود مایکروسافت برای سونی و وجود سونی برای مایکروسافت باعث شد تا به نوعی هر دوی این کمپانی های بزرگ و محبوب همدیگر را بالا بکشند و رقابتشان برای راضی نگه داشتن و جذب مخاطبین بیشتر باعث شد تا در این میانه گیمرها سود ببرند. وقتی به ۳ نسل کنسول های ایکس باکس نگاه می کنیم بازی های انحصاری بسیار قدرتمند و جذابی را می بینیم که مخصوصا در نسل هفتم رویایی بودند و به همین دلیل هم ایکروسافت در نسل هفتم نتیجه اش را دید و تقریبا نسل را برابر با سونی و حتی شاید مقداری بهتر (چون ۳۶۰ یک سال زودتر عرضه شده بود) به پایان ببرد. عناوین انحصاری در بازار کنسول ها مسئله نعیین کننده اول هستند و در نسل هفتم مایکروسافت انواع و اقسام شاهکارهای انحصاری را بر روی کنسول ایکس باکس ۳۶۰ و برای مخاطبینش داشت. در نسل هشتم سیاست عجیب این شرکت در مورد بازی انحصاری و شروع عجیب این کنسول باغ معرفی تمام آنلاین بودن و قیمت بالاتر از پلی استیشن ۴ و .. باعث شد تا در همان ابتدا مقدار زیادی از رقیب عقب بیافتد و هر چند بلافاتصله هم قابلیت انلاین بودن را حرف کرد و هم قیمت را متعادل کرد ولی سونی کار خودش را کرده بود و تا اینجا فروش وحشتناک پلی استیشن ۴ حتی از دو برابر فروش ایکس باکس وان نیز بیشتر بوده است.

همچنین به شخصه اعتقاد دارم که سیاست مایکروسافت در مورد بازی های انحصاری در این مورد در نسل هشتم بسیار تاثیر داشته است. در نسل هفتم بازی های مایکروسافت کاملا انحصاری بودند و فقط روی ایکس باکس ۳۶۰ عرضه می شدند ولی در نسل هشتم بازی های انحصاری این شرکت در واقع انحصاری کنسولی هستند و نسخه پی سی دارند. بنابراین خیلی از دارندگان پلی استیشن ۴ که دممکن است یه رایانه شخصی خوب هم داشته باشند می توانند تمام این بازی ها را تجربه کنند که ابن به نظر من دلیل اصلی عقب افتادن فروش ایکس باکس وان از پلی استیشن ۴ است. اخیرا هم که کنسول ایکس باکس وان ایکس به عنوان قوی ترین کنسول تاریخ و یک کنسول بین نسلی عرضه شده است و مایکروسافت و طرفداران امید زیادی به آن دارند. هرچند که بی شک این نرم افزار است که موفقیت و شکست یک کنسول را رقم می زند. به این لیست که برای شما نوشته ام نگاه کنید. حدود ۷-۸ تای آنها از ۱۰ بازی انصحاری ایکس باکس ۳۶۰ بوده اند و اگر هم نسخه پی سی داشته اند چند سال بعد از نسخه ۳۶۰ عرضه شده است. وقتی به چنین شاهکارهایی مثل گیرز او وار و هیلو و.. نگاه می کنیم پاسخ کاملا واضح است که چرا نسل هفتم برای مایکروسافت رویایی بوده است. قطعا این شرکت بزرگ و محبوب طرفداران و مخاطبین زیادی در سراسر دنیا دارد و همواره نیز توانسته است تا آن ها را راضی نگاه دارد. هیچ شک و تردیدی وجود ندارد که از زمان حضور مایکروسافت در صنعت گیم و کنسول های بازی، این شرکت در رشد و شکوفایی هر چه بیشتر صنعت گیم نقش مهمی را بر عهده داشته است و قطعا نیز در آینده هم به همین شکل خواهد بود.

در این مطلب قصد داریم تا به ۱۰ عدد از برترین بازی های ساخته و یا منتشر شده توسط کمپانی قدرتمند و محبوب Microsoft در تاریخ بازی های رایانه ای اشاره کنیم و آن ها را همراه شما برشماریم. عناوینی گاها شاهکار و بی نظیر که هر کدام برای ما خاطرات زیادی را رقم زده اند و بسیار محبوب هستند. به مانند همیشه و در مقالات ۱۰ برتر و ۲۰ برتر و … قبل از شروع این مطلب باید نکاتی را ذکر کنم که از شما عزیزان خواهشمندم آن ها را مطالعه نمایید تا شک و شبهه ای برای شما دوستان پیش نیاید. مهمترین و اساسی ترین نکته در مورد این مطلب آن است که توجه داشته باشید که در این مطلب، هم بازی هایی قرار گرفته اند که وظیفه ساخت آن ها را شرکت Microsoft و زیرشاخه های آن بر عهده داشتند و هم بازی هایی که این کمپانی بزرگ، ناشر آنها بوده ولی بازی هایی انحصاری هستند. البته منظور از انحصاری در مورد بازی های ایکس باکس به این شکل است که بازی های این لیست بر روی کنسول های پلی استیشن وجود ندارند اما بسیاری از آن ها دارای نسخه رایانه های شخصی هستند. در واقع، بازی هایی که سازنده یا ناشر بازی و یا هر دو، کمپانی Microsoft بوده است در لیست قرار دارند. همچنین توجه داشته باشید که از هر فرنچایز سعی شده است تا بهترین نسخه آن از لحاظ موفقیت و متا و فروش و اقبال جهانی در این مطلب قرار بگیرد و شاهد دو بازی از یک فرنچایز مشترک نخواهید بود. همچنین دوستان توجه کنند که این مطلب در مورد “با ارزش ترین و مهم ترین و بهترین فرنچایزهای Microsoft” نیست که بخواهید بگویید چرا فلان بازی اول نیست و …. بلکه این مطلب در مورد “۱۰ تک عنوان قدرتمند و برتر این شرکت فارغ از وضعیت فرنچایزشان” است که به این موضوع توجه داشته باشید.

این سه نکته که خدمت شما عرض کردم مهم ترین مواردی بود که باید هنگام خواندن مقاله در نظر داشته باشید تا نظراتی عجیب و غریب را شاهد نباشیم. قطعا جدا از این لیست که بنده تهیه کرده ام تعداد بسیار زیادی گزینه های دیگر وجود داشته اند که می توانستند در این مطلب حاضر باشند اما به هر حال تعداد محدودیت دارد و نویسنده، انتخاب هایی را که از نظر خود برتر بوده اند در لیست جای داده است. پس دقت کنید که این مقاله، “بازی های برتر شرکت Microsoft” به انتخاب بنده است، زیرا که اساس چنین مقالاتی این گونه است و سلیقه شخصی نیز بسیار اهمیت دارد. همچنین لازم به ذکر است که رتبه بندی و ترتیبی که در این لیست برای بازی های مختلف لحاظ شده است کاملا نظر شخصی نویسنده است و هیچ معیار و میزانی برای درست یا غلط بودن آن وجود ندارد زیرا پای سلیقه مطرح است البته سلیقه منطقی، نه این که مثلا کسی یک بازی خیلی خیلی معمولی Microsoft را بیاورد و در جایگاه اول لیست برترین بازی تاریخ این شرکت قرار دهد و بگوید این سلیقه من است زیرا که این توهین به شعور مخاطب است اما به هر حال سلیقه شخصی نیز در چنین مقالاتی بسیار اهمیت دارد. قطعا در رده بندی این بازی ها سلائق و علائق با هم متفاوت است و بر اساس تجربه و خاطراتی که هر شخص دارد جایگاه ها را تعیین می کند و قاعدتا هر شخصی از هر عنوانی که بیشتر از آن خاطره داشته باشد و به آن علاقمند باشد، آن را بالاتر قرار خواهد داد.

البته ما در این مطلب سعی کرده ایم تا عناوینی را قرار دهیم که یک وفاق جمعی بین بسیاری از بازیبازان دنیا در مورد فوق العاده بودن آن ها برقرار است و بدون شک بازی های این لیست در خیلی از ویدئوها و مطالب مربوط به برترین عناوین شرکت Microsoft، با مطلب ما مشترک هستند. در نظر داشته باشید که عنوانی که مثلا من در رتبه ششم قرار داده ام دلیلی بر این نیست که آن بازی حتما و به صورت وحی منزل، ششمین بازی برتر این کمپانی است، بلکه برای من این گونه است و شاید برای شما اول یا دهم باشد و یا شاید اصلا در لیست شما حضور نداشته باشد. نکته بعدی این که تمامی گزینه های این لیست بر اساس داشته ها و اطلاعات نویسنده گرد آوری شده اند و در این مطلب قرار گرفته اند. شاید شما عقیده داشته باشید که مثلا بازی دیگری می توند به جای فلان شماره از این لیست قرار بگیرد و یا جایگاه آن فرق کند. در اینجا نیز معیار و میزان ثابتی نداریم و عقل و منطق در کنار احساس و خاطرات است که در ذهن هر شخص با هم ترکیب می شوند و اسم هایی مختلف را به عنوان خروجی بیرون می دهند. پس بهتر است تا این مطلب را به عنوان یک مقاله سرگرم کننده که به همراه آن برخی خاطراتتان را مرور خواهید کرد، نگاه کنید. با بیان این نکات اگر تا کنون به خواندن مقاله ادامه داده اید از شما دعوت می کنم تا در ادامه مطلب “برترین عناوین شرکت Microsoft” با بنده و وبسایت تحلیلی خبری گیمفا همراه شوید.

۱۰ – Sunset Overdrive

سازنده: Insomniac Games

ناشر: Microsoft Studios

ژانر: Open World Action-Adventure Third-Person Shooter

پلتفرم مقصد: Xbox One

سال انتشار: ۲۰۱۴

امتیاز متا: ۸۱/۱۰۰

استودیو اینسامنیاک گیمز معمولا در طول سال های مختلف همواره برای کنسول های پلی استیشن عناوین انحصاری مانند سری Resistance و Ratchet & Clank را ساخته است و اکنون نیز در حال ساخت بازی انحصاری اسپایدرمن برای پلی استیشن ۴ است اما در این بین و در اوایل نسل هشتم این استودیو یک همکاری با کمپانی مایکروسافت داشت برای خلق عنوانی جذاب و خوش آب و رنگ به نام Sunset Overdrive. اصولا یک نکته در مورد بازی های اینسامنیاک گیمز همواره ثابت بوده است و آن هم این است که بازی های این استودیو همواره عالی بوده اند و از یک سطح استاندارد خاص پایین تر نیامده اند. از همان زمانی هم که بازی Sunset Overdrive در Electronic Entertainment Expo 2013 توسط مایکروسافت معرفی شد با توجه به سابقه سازنده و نمایش های جذاب بازی مشخص بود که شاهد یک بازی خاص و باکیفیت خواهیم بود که همینطور هم شد. عنوان Sunset Overdrive که در ژانر Open World Action-Adventure Third-Person Shooter قرار داشت همان طور که گفته شد توسط Insomniac Games ساخته و در سال ۲۰۱۴ توسط کمپانی Microsoft انحصارا برای پلتفرم Xbox One منتشر گردید.

وقایع بازی در سال ۲۰۲۷ و در یک متروپولیس خیالی به نام Sunset City رخ می دهد. بازیباز در نقش یکی از کارمندان شرکت FizzCo قرار می گیرد که باید با OD ها یا همان Overcharge Drinkers که مردمانی هستند که با مصرف بیش از حد نوشابه انرژی زای FizzCo جهش یافته شده اند، مبارزه نماید و آن ها را قلع و قمع نماید. شما قابلیت استفاده از حرکات پارکور مانند از قبیل دویدن روی دیوار ها و استفاده از زیپ لاین و استفاده از ریل های هوایی را به همراه یک توپخانه مجهز از سلاح های جذاب در اختیار دارید که می توانید برای حرکت سریع و جابجایی در شهر و کشتن دشمنان استفاده نمایید. قطعا سلاح های بازی یکی از بهترین بخش های آن هستند که از همان ابتدا وقتی مشخص شد اینسامنیاک گیمز ساخت بازی را بر عهده دارد با توجه به سابقه این سازنذه در خلق برخی از برترین و جذاب ترین سلاح های صنعت بازی در عناوین Resistance و Ratchet & Clank، می دانستیم که در Sunset Overdrive هم سلاح های فوق العاده ای را خواهیم داشت که همین طور هم شد.

بازی مبارزات فوق العاده سریع و هیجان انگیزی داشت و همچنین از یک cooperative multiplayer یا همکاری چندنفره نیز با نام Chaos Squad برخوردار بود که در آن می توانستید به صورت ۷ نفره به انجام یک سری از ماموریت ها بپردازید. در این بازی از سیستم کاورگیری خبری نبود تا مبارزات بازی هر چه سریع تر شوند و مجبور باشید تا مدام در بازی جایجا شده و حرکت نمایید که این موضوع به جذابیت بازی کمک کرده بود. Sunset Overdrive پس از انتشار موفق عمل کرد و بازخوردهای بسیار خوبی را چه از سوی منتقدان و چه از جانب طرفداران دریافت نمود. وبسایت گیم اینفورمر امتیاز ۹٫۲، وبسایت آی جی ان امتیاز ۹ و وبسایت گیم اسپات امتیاز ۸ را بین عنوان اعطا کردند و نهایتا نیز Sunset Overdrive امتیاز متای بسیار خوب ۸۱/۱۰۰ که نشان دهنده یک عنوان جذاب است را به خود اختصاص داد تا تبدیل به یکی از عناوین موفق شرکت Microsoft شود. بدون هیچ تردیدی باید بگوییم بازی Sunset Overdrive جزو برترین عناوینی است که تاکنون توسط کمپانی Microsoft ساخته یا منتشر شده است و در لیست ما از “برترین عناوین کمپانی Microsoft” در جایگاه نهم قرار می گیرد.

۹ – Crackdown

سازنده: Sumo Digital, Cloudgine, Ruffian Games, Realtime Worlds, Reagent Games

ناشر: Microsoft Studios

ژانر: Open World Action-Adventure

پلتفرم مقصد: Xbox 360

سال انتشار: ۲۰۰۷

امتیاز متا: ۸۳/۱۰۰

می دانید چرا بازی Crackdown 3 با وجود این همه تاخیر و این همه نمایش های نه چندان رضایت بخش و جو ناامیدی که برایش به وجود آمده است باز هم یکی از مورد انتظارترین بازی ها برای طرفداران و علاقمندان ایکس باکس محسوب می شود؟ دلیل این موضوع، خاطرات بسیار خوبی است که در نسل هفتم و کنسول ایکس باکس ۳۶۰ با نسخه اول و دوم این سری داشته اند و یکی از تجربیات لذتبخش آن ها در نسل هفتم، همین فرنچایز بوده است. عنوان نخست Crackdown که در ژانر Open World Action-Adventure قرار داشت توسط Sumo Digital, Cloudgine, Ruffian Games, Realtime Worlds, و Reagent Games ساخته و در سال ۲۰۰۷ توسط کمپانی Microsoft به طور انحصاری برای پلتفرم Xbox 360 منتشر گردید و بازی بسیار جذابی هم از کار در آمد. به عنوان یکی از مامورین برتر Agency، یک لیست از مجرمین خطرناک در اختیار شما قرار گرفته بود که باید با آن‌ها مقابله می‌کردید و در این راه که چطور با آن‌ ها روبرو شوید آزادی کامل داشتید. Crackdown پس از انتشار موفق عمل کرد و بازخوردهای بسیار خوبی را چه از سوی منتقدان و چه از جانب طرفداران دریافت نمود و نهایتا نیز امتیاز متای بسیار خوب ۸۳/۱۰۰ که نشان دهنده یک عنوان جذاب است را به خود اختصاص داد تا تبدیل به یکی از عناوین موفق شرکت Microsoft شود.

در واقع بازی نخست و آغازین این سری بهترین آن هم به شمار می رود و به نظر می رسد که حتی نسخه سوم هم به موفقیت آن دست پیدا نکند. هر چند که اینها تماما حدس وگمان است و امیدوار هستیم که بعد از این همه تاخیر، طرفداران یک بازی جذاب و هیجان انگیز را تحویل بگیرند. ۳ سال بعد از عنوان نخست بود که بازی دوم این سری نیز برای ایکس باکس ۳۶۰ منتشر گردید و این بار ناگهان شاهد افت شدیدی در بازی یودیم و نسخه دوم برخلاف بازی اول با متای ۸۳، امتیاز متای ۷۰ را کسب نمود. در هر صورت با آغاز نسل هشتم بسیاری از طرفداران انتظار داشتند که نسخه سوم هم معرفی شود و اتفاقا هم مایکروسافت زود این کار را انجام داد و در سال ۲۰۱۴ بازی Crackdown 3 را معرفی نمود و اعلام کرد بازی در سال ۲۰۱۶ عرضه خواهد گردید. اما تا به امروز که حدود ۴ سال از معرفی بازی می گذرد و وارد سال ۲۰۱۸ شده ایم، هنوز هم خبر قطعی از تاریخ انتشار این بازی نداریم.

لازم به ذکر است که همانطور که قبلا نیز خدمت شما عرض کرده ایم “Crackdown 3 که ماجراهای ۶ سال بعد از نسخه دوم را دنبال می‌کند در دنیایی بسیار بزرگ‌ تر اتفاق می‌ افتد و قرار است تا به شما آزادی عمل بیشتری را نسبت به نسخه‌ های قبلی سری بدهد. اما نکته اصلی که تمایل ما را به عضویت در Agency بیش از پیش می‌کند، سیستم پرش از ساختمان‌ها و جمع آوری Orb در بازی است. نسخه سوم این سری توسط استودیو انگلیسی Reagent Games (که توسط رئیس سابق استدیو Realtime Worlds که خالق این سری نیز هست، یعنی David Jones اداره می‌شود)، بر پایه Unreal Engine 4 در حال ساخت است و قرار است تا توسط Microsoft برای Xbox One و Microsoft Windows منتشر گردد و باید دید که آیا Crackdown 3 در زمان انتشار خواهد توانست مانند بازی اول خود، دل بازیبازان را به دست آورد یا خیر،” در هر صورت باید گفت هیچ شکی نیست که وقتی بخواهیم از بهترین بازی های تاریخ ایکس باکس و انحصاری های مایکروسافت نام ببریم، بازی Crackdown نیز کاملا شایسته قرار گرفتن در آن لیست است و این عنوان زیبا در لیست ما نیز از “برترین عناوین کمپانی Microsoft” در جایگاه نهم قرار می گیرد.

۸ – Halo Wars

سازنده: Bungie, Ensemble Studios, Robot Entertainment

ناشر: Microsoft Studios

ژانر: Real-time Strategy

پلتفرم مقصد: Xbox One, Xbox 360, Microsoft Windows

سال انتشار: ۲۰۰۹

امتیاز متا: ۸۲/۱۰۰

سری شاهکار Halo آنقدر پتانسیل دارد که بتوان از آن فرنچایزهای جانبی و فرعی در سبک های مختلف و همینطور فیلم و انیمیشن و … ساخت، به طوری که همه آن ها هم برای علاقمندان جذاب باشند؛ زیرا که در واقع نمی شود که محصول و مدیایی نام بزرگ Halo را یدک بکشد و ضعیف باشد. یک فرنچایز رفعی بسیار خوش ساخت و زیبا که تنه اصلی سری عناوین Halo منشعب شده است، فرنچایزی است به نام Halo Wars که برخلاف سری اصلی که یک شوتر اول شخص هستند، یک فرنچایز Real-time Strategy یا استراتژی همزمان به حساب می آید اما جالب اینجاست که دقیقا همان حس و حال Halo را دارد. بگذاری این گونه بگویم تا بهتر متوجه شوید. در سری عناوین Halo Wars، انگار که از بالا و به صورت ایزومتریک شاهد بازی کردن سری اصلی توسط دیگران در میدان نبرد هستید و بایستی با اتخاذ تاکتیک و استراتژی مناسب، دشمنانتان را شکست دهید که البته کار آسانی هم نیست. سری Halo Wars که دارای دو نسخه تا امروز می باشد، نخستین بار کار خود را با انتشار بازی Halo Wars آغاز نمود که اتفاقا همین بازی اول، بهترین بازی سری نیز بین دو عنوان به حساب می آید.

بگذارید تا در ابتدا به رسم همیشگی مقداری شما را بیشتر با این عنوان آشنا نماییم. عنوان Halo Wars که همانطور که گفته شد در ژانر Real-time Strategy قرار داشت توسط Bungie, Ensemble Studios و Robot Entertainment ساخته و در سال ۲۰۰۹ و سپس در طول سال های بعد توسط کمپانی Microsoft برای پلتفرم های Xbox One, Xbox 360 و Microsoft Windows منتشر گردید. در واقع نسخه اصلی و اولیه بازی یک عنوان انحصاری ایکس باکس ۳۶۰ بود و ۷ سال بعد از انتشار بازی در سال ۲۰۱۶ بود که نسخه ارتقا یافته این عنوان با نام Halo Wars: Definitive Edition برای کنسول ایکس باکس وان و رایانه های شخصی نیز منتشر گردید. وقایع بازی در همان دنیای علمی تخیلی سری اصلی و در سال ۲۵۳۱ اتفاق می افتد که ۲۱ سال قبل از وقایع شاهکار اول سری یعنی Halo: Combat Evolved است. در ابین بازی شما هدایت سربازهای انسانی را در کشتی و سفینه جنگی Spirit of Fire بر عهده دارید و باید تلاش کنید تا از افتادن تعداد زیادی از این سفینه های جنگی باستانی به دست بیگانگان بی رحم و نسل کش کاوننت جلوگیری نمایید.

Halo Wars پس از انتشار موفق عمل کرد و بازخوردهای بسیار خوبی را چه از سوی منتقدان و چه از جانب طرفداران دریافت نمود و نهایتا نیز امتیاز متای بسیار خوب ۸۲/۱۰۰ که نشان دهنده یک عنوان جذاب است را به خود اختصاص داد تا تبدیل به یکی از عناوین موفق شرکت Microsoft شود. در کنار نکات مثبت بسیار پرتعدادی که در تمامی نقدهای بازی به آنها اشاره شده بود، دو مورد منفی که سبب شده بود نمراتی از این بازی کم شود و برخی اعتراضاتی به آن داشته باشند، یکی به خاطر عدم وجود گزینه بازی کردن در نقش کاوننت ها در کمپین بازی بود و دیگری نیز کمبود برخی گزینه های استراتژیک در گیم پلی بازی بود. این عنوان فروش بسیار خوبی هم داشت و تبدیل به یکی از عناوین پرفروش سبک استراتژی همزمان بر روی کنسول ها شد. در نهایت باید اذعان داشت که بازی Halo Wars جزو برترین عناوینی است که تاکنون توسط کمپانی Microsoft ساخته یا منتشر شده است و در لیست ما از “برترین عناوین کمپانی Microsoft” در جایگاه نهم قرار می گیرد.

۷ – Killer Instinct: Season III

سازنده: Microsoft Studios, Midway Games, Rare, Iron Galaxy, Double Helix Games, Ultimate Play the Game

ناشر: Microsoft Studios

ژانر: Fighting

پلتفرم مقصد: Xbox One, Microsoft Windows

سال انتشار: ۲۰۱۶

امتیاز متا: ۸۶/۱۰۰

سری عناوین Killer Instinct جزو بازی های باکیفیت و قدیمی ژانر فایتینگ یا مبارزه ای در دنیای بازی های رایانه ای به حساب می آیند که البته زیاد این دست و آن دست شده اند و امتیاز آن بین کمپانی ها ردو بدل شده است. از سال ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۶ اتنتشار این بازی با کمپانی Midway Games و همینطور نینتندو بود و سپس یک وقفه ۱۷ ساله داشت و از سال ۲۰۱۳ انتشار آن را مایکروسافت بر عهده گرفت تا این عنوان تبدیل به یک انحصاری کنسولی برای ایکس باکس وان شود. نخستین بازی این سری عنوان Killer Instinct بود که در سال ۱۹۹۴ برای پلتفرم هایArcade, SNES, Game Boy و Nintendo 64 منتشر گردید. سپس دو سال بعد و در سال ۱۹۹۶ بازی دوم سری با نام Killer Instinct 2 and Killer Instinct Gold یرای پلتفرم های ارکید و نینتندو ۶۴ عرضه گردید و بعد آن به خوابی عمیق و ۱۷ اسله فرو رفت تا مجددا در سال ۲۰۱۳ توسط مایکروسافت از خواب بیدار شود.

بعد از این خواب ۱۷ ساله یک ریبوت برای این سری با همان نام Killer Instinct بدون هیچ پسوند و پیشوندی ساخته شد. بازی Killer Instinct یا بهتر بگویم فصل اول بازی Killer Instinct در سال ۲۰۱۳ و به عنوان یک لانچ تایتل برای کنسول ایکس باکس وان منتشر گردید و عنوان موفق هم بود. سپس در سال های بعد فصل های جدید این بازی منتشر شدند که تاکنون فصل سوم این بازی در سال ۲۰۱۶ برترین آن ها بوده است و در این مطلب نیز به عنوان نماینده سری در لیست ما قرار گرفته است. عنوان Killer Instinct: Season III که در ژانر Fighting قرار داشت توسط Microsoft Studios, Midway Games, Rare, Iron Galaxy, Double Helix Games و Ultimate Play the Game ساخته و در سال ۲۰۱۶ توسط کمپانی Microsoft برای پلتفرم های Xbox One و Microsoft Windows منتشر گردید.

این بازی از سیستم مبارزات بسیار لذتبخش و خاص و همینطور لیست شخصیت های بسیار متنوع و جذابی هم از نظر فنون و هم از نظر طراحی ظاهری در بازی وجود دارند. Killer Instinct: Season III پس از انتشار بسیار موفق عمل کرد و بازخوردهای بسیار خوبی را چه از سوی منتقدان و چه از جانب طرفداران دریافت نمود و نهایتا نیز امتیاز متای عالی ۸۶/۱۰۰ که نشان دهنده یک عنوان مبارزه ای فوق العاده جذاب است را به خود اختصاص داد تا تبدیل به یکی از عناوین موفق شرکت Microsoft شود. هیچ گونه شک و شبهه ای وجود ندارد که عنوان Killer Instinct: Season III جزو برترین عناوینی است که تاکنون توسط کمپانی Microsoft ساخته یا منتشر شده است و در لیست ما از “برترین عناوین کمپانی Microsoft” در جایگاه نهم قرار می گیرد.

۶ – Ori and the Blind Forest

سازنده: Moon Studios

ناشر: Microsoft Studios

ژانر: Platform-Adventure Metroidvania

پلتفرم مقصد: Xbox One, Xbox 360, Microsoft Windows

سال انتشار: ۲۰۱۵

امتیاز متا: ۸۸/۱۰۰

عناوینی مثل Ori and the Blind Forest و Trineو بازی هایی از این دست که طراحی هنری در آن ها حرف اول را می زند،به مااند یک رویا و یک معجزه مصور و یک تابلوی نقاشی متحرک هستند.در این بخش صحبت از یکی از همین عناوین است که جزو بازی های انحصاری (کنسولی) مایکروسافت محسوب می شود. عنوانی بی نظیر و رویایی به نام Ori and the Blind Forest گه از همان لحظه معرفی تا بعد از انتشار چشم ها را به خود خیره کرده بود. بازی Ori and the Blind Forest عنوانی در ژانر پلتفرمر ماجرایی دو بعدی یا اصطلاحا Platform-Adventure Metroidvania بود که توسط Moon Studios ساخته و در سال ۲۰۱۵ توسط کمپانی Microsoft برای پلتفرم های Xbox One, Xbox 360 و Microsoft Windows منتشر گردید که هر ۳ نسخه آن نیز موفق عمل کردند. این عنوان در وهله اول به خاطر طراحی و گرافیک هنری چشم نواز خود مورد تحسین تمامی صنعت بازی قرار گرفت و می توان گفت بیشتر یک اثر هنری یا یک تابلوی زیبا و خوش رنگ و لعاب بود تا صرفا یک بازی.

Ori and the Blind Forest پس از انتشار بسیار موفق عمل کرد و بازخوردهای فوق العاده ای را چه از سوی منتقدان و چه از جانب طرفداران دریافت نمود و نهایتا نیز امتیاز متای عالی ۸۸/۱۰۰ که نشان دهنده یک عنوان بسیار باکیفیت است را به خود اختصاص داد تا تبدیل به یکی از عناوین موفق شرکت Microsoft شود. همچنین این بازی جوایزی مانند BAFTA Games Award for Artistic Achievement و The Game Award for Best Art Direction را نیز از آن خود کرد که باز هم مهر تاییدی بر گرافیک هنری فوق العاده آن بودند. شما در این بازی کنترل Ori را به دست می گرفتید که یک روح سفید محافظ است. وی قابلیت پرش روی دیوارها و بالا رفتن از آن ها و همچنین جفت شدن با یک روح دیگر به نام Sein را داراست. Sein “نور و چشمان” درخت روح جنگل است و قادر است تا شعله های روح شلیک کند. تمامی بخش های بازی بسیار هنرمندانه خلق شده و در جای جای محیط و دنیای بازی، زیبایی و ظرافت و لطافت جاری بود و همچنین این بازی به مانند Trine بهترین و با کیفیت ترین انتخاب رنگ ها را نیز داشت. گاها در زمان بازی کردن دوست داشتید همه چیز را رها کنید و تنها و تنها از مناظر و محیط بازی لذت ببرید و غرق در دنیای رویایی آن شوید.

Ori and the Blind Forest داستان زیبایی نیز داشت که همان طور که قبلا نیز خدمت شما عزیزان عرض کرده ام، به گفته سازندگان الهام گرفته شده از داستان های The Lion King و The Iron Giant بود. پس از موفقیت فوق العاده Ori and the Blind Forest، دور از انتظار نبود که شاهد مغرفی بازی جدیدی از این سری باشیم ک این اتفاق در E3 2017 رخ داد و مایکروسافت بازی Ori and the Will of the Wisps را معرفی نمود و طرفداران این سری و بازی اول را بسیار خوشحال کرد بازی جدید Ori and the Will of the Wisps نام دارد که مانند بازی قبل در ژانر Metroidvania قرار دارد، توسط Moon Studios در حال توسعه و ساخت است و قرار است تا توسط مایکروسافت برای پلتفرم های Xbox One, Microsoft Windows منتشر گردد، اما هنوز هیچ تاریخ انتشاری را از سوی سازندگان یا مایکروسافت شاهد نبوده ایم و حتی سال انتشار بازی نیز مشخص نیست. در مجموع بایستی گفت بازی Ori and the Blind Forest جزو برترین عناوینی است که تاکنون توسط کمپانی Microsoft ساخته یا منتشر شده است و در لیست ما از “برترین عناوین کمپانی Microsoft” در جایگاه نهم قرار می گیرد.

۵ – Alan Wake

سازنده: Remedy Entertainment

ناشر: Microsoft Studios

ژانر: Action-Adventure Third-Person Shooter

پلتفرم مقصد: Xbox 360 و Microsoft Windows

سال انتشار: ۲۰۱۰

امتیاز متا: ۸۳/۱۰۰

Alan Wake از آن بازی های درجه یک و خاص بود، از آن بازی هایی که وقتی تریلرها و گیم پلی آن را دیدم دوست داشتم که ایکس باکس داشته باشم و بتوانم آن را تجربه کنم. به هر حال نام کوچکی پشت آن نبود و استودیوRemedy Entertainment و سم لیک بزرگ، خالق مکس پین را به عنوان سازنده خود می دید. عنوان Alan Wake که در ژانر Action-Adventure Third-Person Shooter وpsychological horror قرار داشت توسط Remedy Entertainment ساخته و در سال ۲۰۱۰ و ۲۰۱۲ توسط کمپانی Microsoft به ترتیب برای پلتفرم های Xbox 360 و Microsoft Windows منتشر گردید. نویسندگی و کارگردانی این اثر را سم لیک برعهده داشت. بازی Alan Wake عنوانی بود که تمامی بخش های آن قدرتمند و خوب کار شده بودند اما ستون اصلی آن، داستان و روایت بی نقص داستان بازی بود که این بازی را خاص کرده است. این عنوان داستان نویسنده ای به نام Alan Wake را که نویسنده پرفروش ترین کتاب هیجانی است دنبال می کند که به دنبال کشف راز ناپدید شدن همسرش در طول یک سفر تفریحی به شهری خیالی به نام Bright Falls است. وی در این روند، تمامی اتفاقات کتابی که نوشته است را تجربه می کند در حالی که خودش به یاد نمی آورد آن ها را نوشته است.

از لحاظ کلی این بازی مانند سریال های تلویزیونی و اپیزودیک است که در هر اپیزود کلی اتفاقات هیجان انگیز رخ می دهد و پایان های کلیف هنگر بسیار عالی دارد. گیم پلی بازی از زاویه دید سوم شخص دنبال می شود و در حقیقت مبارزات آن بر پایه شوتر سوم شخص است. Alan Wake پس از انتشار بسیار موفق عمل کرد و بازخوردهای بسیار خوبی را چه از سوی منتقدان و چه از جانب طرفداران دریافت نمود و نهایتا نیز امتیاز متای بسیار خوب ۸۳/۱۰۰ که نشان دهنده یک عنوان جذاب است را به خود اختصاص داد تا تبدیل به یکی از عناوین موفق شرکت Microsoft شود. هر چند که به شخصه اعتقاد دارم امتیاز این بازی باید خیلی بیشتر از ۸۳ باشد و ارزش عنوانی در حدود امتیاز ۹۰ را داراست. شاید بتوان گفت Alan Wake را تمام کسانی که در نسل هفتم ایکس باکس ۳۶۰ داشته اند تجربه کرده و همگی نیز به عنوان یک بازی عالی از آن یاد می کنند که کاملا استحقاق و پتانسیل ساخت ادامه را نیز داراست.

در واقع باید گفت به قدری این بازی زیبا و تاثیرگذار بود که جای تعجب دارد چطور ۷ سال هیچ خبری از آن نشده است و چگونه مایکروسافت و سم لیک هنوز نسخه ای جدید در ادامه این سری نساخته اند و حیف است چنین عنوانی و چنین فرنچایز زیبا و با کیفیتی که برای داستان ارزش قائل است، فراموش شود. البته بازی Alan Wake’s American Nightmare بعد از عنوان اصلی ساخته شد اما این بازی یک دنباله و یک نسخه دوم برای بازی اصلی نیست ودر حقیقت مانند یک بسته مجزا یا full stand-alone title در شبکه ایکس باکس لایو منتشر شد. طرفداران خواهان یک بازی با همان داستان بی نظیر و کیفیت عنوان اصلی هستند که به عنوان ادامه و نسخه بعدی این سری منتشر شود اما هنوز خبری رسمی در مورد ساخت بازی جدید این سری در دست نیست، هر چند اخیرا زمزمه هایی مبنی بر ساخت نسخه ای جدید از سری Alan Wake به گوش رسیده است. امیدوار هستیم که در آینده ای نزدیک شاهد یک عنوان بزرگ و جذاب مثل بازی اصلی Alan Wake باشیم تا طرفداران آن لذت بسیرا زیادی را مجددا تجربه نمایند. بی هیچ تردیدی بازی Alan Wake جزو برترین عناوینی است که تاکنون توسط کمپانی Microsoft ساخته یا منتشر شده است و در لیست ما از “برترین عناوین کمپانی Microsoft” در جایگاه نهم قرار می گیرد.

۴ – Fable II

سازنده: Lionhead Studios

ناشر: Microsoft Studios

ژانر: Action RPG

پلتفرم مقصد: Xbox 360

سال انتشار: ۲۰۰۸

امتیاز متا: ۸۹/۱۰۰

فرنچایز قدرتمند و بسیار محبوب Fable توسط یکی از بزرگان صنعت بازی های رایانه ای یعنی آقای پیتر مولینیو و به وسیله استودیو توانمند Lionhead خلق گردید. اولین نسخه Fable در سال ۲۰۰۴ برای ایکس باکس منتشر گردید و با بازخوردهای خوبی نیز مواجه شد و امتیاز متای ۸۵ را دریافت نمود. به این ترتیب و با موفقیت بازی اول، سازندگان به فکر ساخت نسخه دوم بازی افتادند و ۴ سال بعد در سال ۲۰۰۸ عنوان Fable II منتشر گردید که نقطه عطف این سری و موفق ترین بازی این فرنچایز محسوب می شود و در لیست ما نیز به عنوان نماینده این سری محبوب قرار گرفته است. عنوان Fable II که در ژانر Action role-playing قرار داشت نیز به مانند بازی اول توسط Lionhead Studios ساخته و در سال ۲۰۰۸ توسط کمپانی Microsoft انجصارا برای پلتفرم Xbox 360 منتشر گردید. اتفاقات و وقایع داستانی این فرنچایز در سرزمین زیبایی به نام آلبیون دنبال می شود که شرایط آن بسته به دوره زمانی هر نسخه فرق می کرد. در زمان بازی اول این سرزمین شامل چندین ایالت و شهر های مستقل بود با مناطق وسیع حومه ای و یا بیابان هایی که بین انها قرار داشتند. بازی از لحاظ زمانی نشانگر قرون وسطی در اروپا بود همراه با المان های فانتزی شبیه به عناوینی مثل The Elder Scrolls یا The Lord of the Rings. در بازی دوم البیون پیشرفت کرده بود و در دورانی شبیه به دوره Age of Enlightenment یا عصر روشنگری قرار داشت. در عنوان سوم البیون باز هم پیشرفت کرده بود و این بار در دورانی مانند عصر صنعتی قرار داشت، درست مانند دنیای واقعی در قرن ۱۸ و ۱۹ و انقلاب صنعتی.

گیم پلی Fable II بر پایه پیشرفت شخصیت اصلی بازی یا پروتاگونیست آن بود که کنترل وی را بازیباز بر عهده داشت. رشد و پیشرفت این شخصیت نیز کاملا به نحوه تعامل بازیباز با دنیای بازی بستگی داشت که مهم ترین آن برخورد با افراد و مردم مختلف بود و شامل مواردی مثل گفتگو، داستان گفتن، آموزش، تجارت، بازی، معاشرت و روابط، و یا مبارزه می شد. شما می توانستید شخصیت بازی را از طریق پارامترهایی مثل جادو و قدرت و مهارت های اجتماعی ارتقا دهید. از نکات مثبت این سری که همواره آن را جذاب می کرد وابستگی کامل شخصیت اصلی بازی به اخلاقیات و تصمیمات اخلاقی مثبت یا منفی بود که می گرفت و می توانستید شخصیت خود را هر چه بیشتر به سمت شیطانی شدن یا خوب بودن هدایت کنید که جالب اینجا بود که در این حالات حتی ظاهر شخصیت و سلاح او بسته به خوب یا بد بودن وی تغیر می کرد و حتی مثلا هنگامی که در آب نگاه می کردید چهره اصلی حالت شیطانی یا مثبت شخصیتتان را می توانستید ببینید. Fable II پس از انتشار فوق العاده موفق عمل کرد و بازخوردهای معرکه ای را چه از سوی منتقدان و چه از جانب طرفداران دریافت نمود و نهایتا نیز امتیاز متای عالی ۸۹/۱۰۰ که نشان دهنده یک عنوان نقش آفرینی بسیار باکیفیت است را به خود اختصاص داد تا تبدیل به یکی از عناوین موفق شرکت Microsoft شود. بعد از بازی دوم و برای تکمیل ۳ گانه بود که در سال ۲۰۱۰ عنوان Fable III نیز منتشر گردید که این بازی نیز بازخوردهای مثبتی را دریافت نمود (البته نه به اندازه نسخه دوم) و با امتیاز متای ۸۰ به کار خود پایان داد که هر چند پایین ترین متا بین ۳ نسخه بود اما باز هم پایان شایسته ای برای این ۳ گانه جذاب و دوست داشتنی محسوب می شد.

همچنین لازم به ذکر است که جدا از ۳ گانه اصلی بازی، در سال ۲۰۱۲ دو عنوان فرعی نیز از این سری منتشر گردید. یکی بازی Fable Heroes که در سبک Beat ’em up برای ایکس باکس ۳۶۰ منتشر شد و دیگری نیز Fable: The Journey که در سبک اکشن نقش افرینی ریلی و به عنوان یک بازی کینکت عرضه شد. این دو عنوان فرعی هرگز نتوانستند در حد بازی های اصلی ۳ گانه عمل کنند و به ترتیب امتیازات ۵۵ و ۶۱ را دریافت نمودند که یک شکست بزرگ محسوب می شدند. همان طور نیز که قطعا می دانید در سال ۲۰۱۳ مایکروسافت با یک تیزر تریلر زیبا، عنوانی به نام Fable Legends را معرفی نمود که قرار بود سالها قبل از وقایع بازی اول را نمایش دهد اما سرانجام پس از کش و قوس های زیاد و رایگان اعلام شدن بازی و … نهایتا در سال ۲۰۱۶ پرونده این بازی برای همیشه بسته شد و استودیو Lionhead نیز تعطیل گردید که اتفاقا این موضوع یکی از تصمیم های بحث برانگیز مایکروسافت نیز بود. این طور به نظر می رسد که شایعاتی در مورد خلق یک نسخه جدید و اصلی از این سری بزرگ در نسل هشتم وجود دارند که امدیواریم واقعی بوده و یک شماره عالی از این بازی منتشر گردد تا سری را مجددا به روزهای اوج بازگرداند. در نهایت باید بگوییم بازی Fable II جزو برترین عناوینی است که تاکنون توسط کمپانی Microsoft ساخته یا منتشر شده است و در لیست ما از “برترین عناوین کمپانی Microsoft” در جایگاه نهم قرار می گیرد.

۳ – Forza Motorsport III

سازنده: Turn 10 Studios

ناشر: Microsoft Studios

ژانر: Racing Simulator

پلتفرم مقصد: Xbox 360

سال انتشار: ۲۰۰۹

امتیاز متا: ۹۲/۱۰۰

سبک ریسینگ حال چه به صورت ارکید و چه شبیه ساز، همواره از گذشته دارای طرفداران خاص و پرشماری در دنیا بوده و هستند و به همین دلیل نیز هر ساله چندین عنوان با کیفیت برای علاقمندان این عناوین از سوی بازیسازان منتشر می گردد که طرفداران از بین آن ها برترین عنوانی را که مناسب ذائقه ان هاست انتخاب کرده و از تجربه آن لذت ببرند. فرنچایزهایی مانند نید فور اسپید، گرن توریسمو و فورزا از برترین عناوین این سبک محسوب شده و طرفداران خاص خود را نیز دارا هستند. بی شک موفق ترین عنوان ریسینگ در سال های اخیر فرنچایز جذاب فورزا بوده است که در این سال ها گوی سبقت سبک شبیه ساز رانندگی را از رقیب دیرینه خود یعنی گرن توریسمو گرفته است تا به عنوان برترین فرنچایز شبیه ساز ریسینگ حال حاضر در دنیای بازی های رایانه ای شناخته شود. عناوین مختلف این سری در طول سال ها توسط مایکروسافت برای کنسول های این شرکت منتشر گردیده است و البته جدیدترین نسخه آن بر روی رایانه های شخصی نیز عرضه شد.

انتخاب کردن یک بازی به عنوان بهترین بازی سری برای قرار گرفتن در لیست کار بسیار سختی است و عناوینی مثل نسخه سوم اصلی سری و فورزا هورایزن ۳ و یکی دو بازی دیگر در این فرنچایز همگی شایسته قرار داشتن در لیست برترین های مایکروسافت را دارا هستند. راستش را بخواهید با توجه به عدم آشنایی با سبک ریسینگ و مخصوصا فرنچایز فورزا اصلا نمی دانستم که چه عنوانی را انتخاب کنم اما بعد از مطالعه و دیدن چند لیست مختلف و توجه به امتیاز متا، تصمیم گرفتم که بازی نسل هفتمی Forza Motorsport III را به عنوان نماینده سری انتخاب کنم که امیدوار هستم تصمیم صحیحی بوده باشد و طرفداران این سری با آن موافق باشند. عنوان Forza Motorsport III که در ژانر Racing Simulator قرار داشت توسط Turn 10 Studios ساخته و در سال ۲۰۰۹ توسط کمپانی Microsoft به صورت انحصاری برای پلتفرم Xbox 360 منتشر گردید.

در بازی بیش از ۴۰۰ ماشین قابل شخصی سازی از ۵۰ کمپانی مختلف وجود داشت (بیش از ۵۰۰ ماشین در نسخهUltimate Collection) و همچنین بیش از ۱۰۰ مسیر و جاده مختلف با قابلیت مسابقه دادن ۸ نفر به صورت همزمان نیز در بازی وجود داشت.Forza Motorsport III پس از انتشار بی نهایت موفق عمل کرد و بازخوردهای شگفت انگیزی را چه از سوی منتقدان و چه از جانب طرفداران دریافت نمود. فقط کافی است بدانید که وبسایت گیم اسپات امتیاز ۹٫۵، وبسایت آی جی ان امتیاز ۹٫۴، وبسایت گیم تریلرز امتیاز ۹٫۲ و وبسایت یورو گیمر امتیاز ۹ را به این شاهکار زیبا اعطا کردند که کاملا هم شایستگی این امتیازات را داشت. Forza Motorsport III نهایتا از مجموع نقدها و نمرات خود امتیاز متای بسیار خوب ۹۲/۱۰۰ که نشان دهنده یک عنوان جذاب است را به خود اختصاص داد تا تبدیل به یکی از عناوین موفق شرکت Microsoft شود. بدون هیچ تردیدی بایستی گفت بازی Forza Motorsport III جزو برترین عناوینی است که تاکنون توسط کمپانی Microsoft ساخته یا منتشر شده است و در لیست ما از “برترین عناوین کمپانی Microsoft” در جایگاه نهم قرار می گیرد.

۴ – Gears of War 2

سازنده: Epic Games

ناشر: Microsoft Game Studios

پلتفرم مقصد: Xbox 360

سال انتشار: ۲۰۰۸

امتیاز متا: ۹۳/۱۰۰

نسل هفتم بهترین نسل برای مایکروسافت از لحاظ عملکرد کنسولی و بازی بود. در نسل ششم که هنوز این شرکت تجربه خیلی زیادی در گیم نداشت و خب رقیبش هم که پلی استیشن ۲ بود و کل کنسول های آن دوران روی هم حریفش نبودند. در نسل هشتم همه که اشتباهات بدی را مرتکب شده و از همان شروع، اختلاف فروش و عقب افتادن در زمینه بازار کنسول به طور شدیدی ایجاد شده است. اما نسل هفتم این طور نبود. نسل هفتم این شرکت با ایکس باکس ۳۶۰ کاری کرد کارستان و به معنای واقعی بی نظیر عمل کرد. در آن دوره مایکروسافت نیز انحصاری هایی رو می کرد که هر کدام یک بلاک باستر و یک عنوان بی نظیر بودند که حتی ارزش داشتند برایشان کنسول بخریم. تنها دوره ای که باعث شد من در صدد تهیه کردن کنسول ایکس باکس ۳۶۰ برآیم تا بتوانم یکی از بهترین ۳ گانه ها و برترین شوترهای سوم شخص تاریخ را تجربه کنم و نهایتا هم این کار را به لطف یکی فامیل ها انجام دادم و باید بگویم کلی هم کیف کردم. در آن روزها مابکروسافت به کمک اپیک گیمز و کلیف بلزینسکی ۳ گانه ای برای برای کنسولش خلق کرد که صنعت بازی و سبک شوتر شوم شخص و مبارزات و کاورگیری و .. را یک لول ارتقا داد و استانداردهای بالاتری را برای این سبک به ثبت رساند. ۳ گانه ای رویایی به نام Gears of War. نسخه اول Gears of War که در سال ۲۰۰۶ منتشر شد یک شاهکار بسیار زیبا، بی نظیر و عالی بود که این نام را بر سر زبان ها انداخت. عنوانی بی نقص که تمام جامعه بازی های رایانه ای را به تحسین واداشت و گیمران و منتقدان همگی لب به تحسین آن گشودند. ساخت دنباله برای چنین شاهکاری واقعا سخت بود و بسیار دشوار است که برای چنین بازی دنباله ای بسازید که باز هم مورد تحسین همه قرار بگیرد اما سازندگان این سری باز هم موفق به انجام این کار شدند و با عنوان Gears of War 2 حماسه ای دیگر رقم زدند.

همان طور که قبلا نیز خدمت شما عرض کرده بودم در نسل های اخیر سطح انتظارات جامعه جهانی بازیبازان نسبت به دوران گذشته بسیار بالاتر رفته است و انتظار داریم که وقتی یک عنوان در شماره اول برای ما خاطرات شیرینی رقم زده است در شماره های بعدی نه تنها خاطرات شیرین تری را برای ما خلق کند، بلکه انتظار داریم تا نسخه جدید، هم مانند بازی قبلی باشد و هم یک بازی جدید باشد. ما فقط می خواهیم، اما نمی دانیم چطور باید چنین کاری را عملی کرد و فکر نمی کنیم که آیا اصلا این خواسته منطقی است یا خیر؟ حالا وقتی سازنده ای می خواهد نسخه جدید یک فرنچایز موفق را بسازد واقعا نمی داند که باید دقیقا چه کاری انجام دهد تا منتقدین راضی شوند. اگر بیایند و با المان های موفق عنوان اول یک بازی جدید خلق کنند و تنها کیفیت گرافیکی و .. بازی را ارتقا دهند که منتقدان انگ تکراری بودن به آن بازی می زنند و گاهی از نمره آن کم می کنند در حالی که با خود نمی گویند چرا سازنده باید اصطلاحا به ترکیب تیم برنده دست بزند و بازی موفق خود را کلی تغییر دهد؟ اگر هم سازندگان بیایند و بازی را در نسخه جدید کاملا نو کنند و کلی المان های جدید بیاورند و تغییرات زیادی در بازی به وجود بیاورند، همین خود ما و منتقدان خواهیم گفت این بازی دیگر نامش فلان فرنچایز نیست و از این که چرا بازی مانند قبل از المان های موفق خود استفاده نکرده است و کلی تغییر کرده است، ایراد می گیریم و سازندگان را سرزنش می کنیم که نام این بازی دیگر آن بازی قبلی نیست!

انتخاب یک بازی از میان ۳ گانه نخست این سری که واقعا هر یک شاهکارهایی بی نقص هستند کار بسیار سختی است زیرا که شاهد ۳ بازی با امتیازهای متای ۹۴ و ۹۳ و ۹۱ هستیم اما در این یک مورد انصافا دیگر حق نظر دادن در مورد بازی های مایکروسافت را به صورت شخصی دارم چون هر ۳ نسخه را تجربه کرده ام!! به شخصه اعتقاد دارم که Gears of War 2 از لحاظ المان های شوتر سوم شخص و جذابیت مبارزات و… مقداری بالاتر قرار می گیرد که البته این یک موضوع کاملا سلیقه ای است. اما نکته اصلی برای انتخاب این بازی از نظر من چیز دیگری است. ساخت و خلق یک بازی و یک فرنچایز شاهکار خیلی خیلی ساده تر است از ساختن نسخه دوم یک بازی شاهکار که بازی اولش متای ۹۴ گرفته است، اما سازندگان این سری موفق شدند تا این کار را انجام دهند. عنوان Gears of War 2 که در ژانر Third-Person Shooter قرار داشت توسط Epic Games ساخته و در سال ۲۰۰۸ توسط کمپانی Microsoft به صورت انحصاری برای پلتفرم Xbox 360 منتشر گردید. Gears of War 2 نسبت به بازی اول از لحاظ جلوه های بصری پیشرفت کرده بود و البته از همان مکانیک های موفق و جواب پس داده نسخه اول استفاده کرده بود، به همراه مقداری المان های جدید و بهبود در بخش هایی از گیم پلی بازی. این عنوان پس از انتشار موفق عمل کرد و بازخوردهای بسیار خوبی را چه از سوی منتقدان و چه از جانب طرفداران دریافت نمود و نهایتا نیز امتیاز متای بسیار خوب ۹۳/۱۰۰ که نشان دهنده یک عنوان جذاب است را به خود اختصاص داد تا تبدیل به یکی از عناوین موفق شرکت Microsoft و یکی از دو سه شوتر سوم شخص برتر نسل هفتم شود. هیچ تردیدی وجود ندارد که Gears of War 2 و به طور کلی این فرنچایز، جزو یکی از ۲ فرنچایز برتری است که تاکنون توسط کمپانی Microsoft ساخته یا منتشر شده است و تنها به دلیل حضور نام بزرگی مثل Halo است که Gears of War 2 در لیست ما از “برترین عناوین کمپانی Microsoft با شایستگی تمام” در جایگاه دوم قرار می گیرد.

۱ – Halo: Combat Evolved

سازنده: Bungie

ناشر: Microsoft Studios

ژانر: First-Person Shooter

پلتفرم مقصد: Xbox ,Microsoft Windows ,Mac OS X ,Xbox 360 ,Xbox One

سال انتشار: ۲۰۰۱

امتیاز متا: ۹۷/۰۰

در مورد سری Halo چه می توانم بگویم؟ قطعا عاشقانی که سال هاست با نسخه های مختلف این شاهکار عظیم دنیای بازی زندگی کرده اند خیلی بیشتر از من شایستگی نظر دادن در مورد این سری را دارند اما کک چیز را خوب می دانم و آن هم این ایت که Halo یکی از معتبرترین و اصیل ترین فرنچایزهای بازی و برترین شوتر اول شخص کنسولی تاریخ یا یکی از محبوب ترین پروتاگونیست های تاریخ و همینطور یکی از دوست داشتنی ترین ششخصیت های مونث تاریخ بازی های رایانه ای. اگر تمام افراد حاضر در صنعت بازی در دنیا قرار باشد این لیست را بنویسند تقریبا با قاطعیت می توان گفت در تمام آن ها یک نسخه از Halo در صدر لیست قرار خواهد داشت و این فرنچایز بی تردید بهترین و باکیفیت ترین سری بازی های مابکروسافت است. این فرنچایز پر است از بازی های شاهکار بزرگ که کاملا قابلیت این را دارند که در لیست ما قرار بگیرند اما گل سرسبد آنها عنوانی بوده است که مسیر پر افتخار این سری را آغاز کرده است و هنوز که هنوز است بعد از ۱۷ سال وقتی به آن نگاه می کنیم تعجب میکنیم که چطور این سک بازی نسل ششمی است. به واقع وقتی که می خواستم گیف برای این بازی پیدا کنم ابتدا باورم نمی شد که اینها برای نسخه اول یا همان Halo: Combat Evolved هستند و فکر می کردم این تصاویر برای نسخه های بالاتر هستند. حماسه Halo با عنوان Halo: Combat Evolved آغاز گردید و همین بازی فراتر از شاهکار نیز در لیست ما به عنوان نماینده این سری در جایگاه نخست بهترین بازی مایکروسافت قرار گرفته است. عنوان Halo: Combat Evolved که در ژانر First-Person Shooter قرار داشت توسط Bungie ساخته و در سال ۲۰۰۱ توسط کمپانی Microsoft به عنوان یکی از بازی های لانچ تایتل برای پلتفرم Xbox منتشر گردید. سپس ۲ سال بعد نسخه رایانه های خشصی این بازی نیز منتشر گردید تا پی سی بازان نیز از تجربه این شاهکار بی نصیب نمانند. یک نسخه HD نیز این بازی با نام Halo: Combat Evolved Anniversary در سالگرد ۱۰ سالگی بازی، برای کنسول ایکس باکس ۳۶۰ نیز منتشر گردید و همین بازی نیز در قالب نسخه Halo: The Master Chief Collection در سال ۲۰۱۴ برای کنسول ایکس باکس وان عرضه شد.

وقایع Halo: Combat Evolved در قرن ۲۶ رخ می دهد و شما در آن کنترل یک ابرسرباز فوق العاده قدرتمند به نام Master Chief که هم از لحاظ بیوشیمیایی و هم سایبرنتیکی تقویت شده و از خردسالی طوری تربیت شده و آموزش دیده است که تبدیل به یک سلاح مرگبار شود را بر عهده می گیرید شما در بازی توسط یک هوش مصنوعی با نام Cortana هدایت می شوید که رابطه بین Master Chief و Cortana در طول نسخه های مختلف بازی یکی از دلایل اصلی جذابیت داستانی این سری به حساب می آید. یک هوش مصنوعی مونث باید خیلی خیلی عمیق و قدرتمند طراحی، خلق و شخصیت‌ پردازی شده باشد تا در میان کلی شخصیت‌ های زن واقعی بتواند حرفی برای گفتن داشته باشد”. Cortana یک هوش مصنوعی چند وجهی بی‌نظیر و بسیار قدرتمند در قالب ظاهری یک خانم زیبا و آبی‌رنگ است که همواره یار، همدم و راهنمای Master Chief بوده است و شاید به نوعی بهترین و مورد اعتمادترین همراه و همکار وی نیز محسوب می‌ شود. Cortana تمام خصائص انسانی و احساسی را داراست و به واقع با شخصیت‌ های انسانی واقعی هیچ تفاوت بارزی را نشان نمی دهد. ترکیب یک اسپارتان قدرتمند و فوق العاده جذاب با یک هوش مصنوعی توانمند و همه کاره، ترکیب بسیار جذابی است که فقط از ذهن نویسندگانی قدرتمند و با ذوق بر می آید. شخصیت Master Chief یکی از نمادها و اسطوه های دنیای بازی های رایانه ای محسوب می شود که خاطرات بسیار بسیار شیرینی را برای ما رقم زده است و بی شک در قلب تک تک بازیبازانی که عناوین Halo را تجربه کرده اند جای گرفته است. وی در همان بازی اول خیلی زود پتانسل بالای خود برای تبدیل شدن به یکی از محبوب ترین شخصیت ها در تاریخ بازی های رایانه ای را نشان داد و به سرعت تبدیل به محبوب قلب بازیبازان و دوستداران سری هیلو گردید که روز به روز بر تعداد طرفداران آن افزوده می شد.

Master Chief تا به امروز در بازی های Halo: Combat Evolved, Halo 2, Halo 3, Halo 4 و Halo 5: Guardians به عنوان شخصیت قابل بازی حضور داشته است و بارها و بارها شاهد قدرت نمایی های شگفت انگیز وی در مقابله با لشکری از دشمنان مرگبار سری هیلو یعنی کاوننت ها بوده ایم. طراحی ظاهری Master Chief و زره و کلاه زیبایش و این که تاکنون وی را بدون کلاه مشاهده نکرده ایم و صورت تقریبا ناشناخته ای دارد (تقریبا هیچ گاه Master Chief را بدون زره و کلاه سبزرنگش ندیده ایم)، مزید بر علت شده اند تا وی با ابهت تر، مرموز تر و قدرتمند تر نیز به نظر برسد و هر دشمنی در سری هیلو از نام وی هراس دارد و با شنیدن نام Master Chief لرزه بر اندامشان می افتد. بازی Halo: Combat Evolved پس از انتشار به طرزی فراتر از باور عمل کرد و بازخوردهای رویایی را چه از سوی منتقدان و چه از جانب طرفداران دریافت نمود و تقریبا از تمام منابع و مراجع معتبر، امتیاز کامل را اخذ کرد. نهایتا نیز این عنوان بی نظیر و بی تکرار، امتیاز متای عجیب و غریب و رویایی ۹۷/۱۰۰ که نشان دهنده یکی از برترین بازی های تاریخ است را به خود اختصاص داد تا تبدیل به بهترین بازی شرکت Microsoft شود. یکی از جنبه های عالی سری هیلو علاوه گیم پلی شاهکار و بی نظیر، این است که جنبه های احساسی و شخصیت پردازی داستان این سری نیز هرگز از جنبه های اکشن آن کمتر و ضعیف تر نیست و بار احساسی فوق العاده ای به عناوین اکشن و پر از هیجان فرنچایز بی نظیر هیلو بخشیده است. قطعا هیچ بازیباز و منتقدی تردیدی ندارد که بازی Halo: Combat Evolved و به طور کلی سری Halo، بزرگترین و موفق ترین بازی و فرنچایزی است که تاکنون توسط کمپانی Microsoft ساخته یا منتشر شده است. Halo: Combat Evolved در لیست ما از “برترین عناوین کمپانی Microsoft” در تنها جایگاهی که شایسته نام بزرگ آن است، یعنی جایگاه نخست قرار می گیرد.

