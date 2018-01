بر اساس انتشار لیست جدید یک خرده فروشی، بازی موفق South Park: The Fractured But Whole، احتمالا برای کنسول ترکیبی نینتندو سوییچ منتشر می‌شود.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از وب سایت گیم اینفورمر، بنابر لیست جدید خرده فروشی استرالیایی به نام Sanity، این عنوان در بخش عناوینی که بزودی عرضه می‌شوند قرار دارد و همچنین تاریخ انتشار آن 13 مارس (22 اسفند) ذکر شده است.

هر چند که این لیست و خرده فروشی چیزی را تایید نمی‌کنند، اما طبق گزارش‌ها عنوان South Park: The Fractured But Whole با موتور بازی Mario + Rabbids Kingdom Battle که به صورت انحصاری برای کنسول نینتندو سوییچ عرضه شد، ساخته شده است و Snowdrop نام دارد. به همین دلیل می‌توان گفت که پورت کردن این بازی بر روی سوییچ نمی‌تواند خیلی سخت باشد و Ubisoft هم لازم نیست که بودجه و سرمایه‌ی زیادی برای این پورت انجام دهد.

بازی South Park: The Fractured But Whole در 17 اکتبر سال 2017 (25 مهر 1396) برای کنسول‌های PlayStation 4 و Xbox One و همچنین پلتفرم PC عرضه شد. شما همچنین می‌تواند نقد و بررسی این عنوان را به قلم صدرا شریعتی از طریق این لینک مطالعه کنید.

