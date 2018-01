بازی Call Of Duty : WWII موفق به فروش بیش از 10 میلیون نسخه تا به اینجای کار شده است

بازی Call Of Duty : WWII با فروش 10 میلیون نسخه، سری بازی‌های Call Of Duty را بروزهای اوج خودش بازگردانده است.

به گزارش پردیس‌گیم به نقل از سایت Comicbook با توجه به اعداد و ارقام اعلام‌ شده از جانب VGChartz؛ این بازی از زمان اتشار تا به‌الآن (از آبان ماه سال جاری) بیش از 10 میلیون نسخه فروش داشته است (که 2 میلیون از آن سهم این هفته می‌باشد) که نشان‌می دهد تلاش های صورت گرفته برای بازگشت این سری بازی به ریشه های خود جواب داده و مورد استقبال طرفداران این سری واقع شده است.

بنابر گزارشات سایت مذکور ورژن PS4 با فروش 7.27 میلیون نسخه 67 درصد از کل فروش این بازی را به خود اختصاص داده است. این درحالی است که ورژن Xbox One توانسته 3.47 میلیون نسخه بفروش برساند (27 درصد از کل فروش بازی). در این میان کمترین سهم فروش به نسخه‌ی PC با فروش تنها 110000 نسخه تعلق می گیرد.

لازم به ذکر است که فروش این بازی در آمریکا و اروپا رقابت تنگاتنگی داشته است بطوری که در اروپا 4.56 میلیون نسخه و در آمریکا 4.55 نسخه از این بازی بفروش رسیده که هرکدام حدود 42 درصد از کل فروش این بازی را به خود اختصاص داده است. در ژاپن نیز این بازی 290000 نسخه فروش داشته است که البته مقدار ناچیزی است.

در حالی که نسخه‌ی Call Of Duty : Infinite Warfare توانست 12.62 میلیون نسخه فروش داشته باشد ، با توجه به آمار فروشی که Call Of Duty : WWII تا به اینجای کار داشته است آمار فروش نسخه‌ی پیشین Call Of Duty را بدون شک تحت شعاع قرار خواهد داد. همچنین افزونه‌ی The Resistance اواخر ماه جاری برای PS4 و Xbox One، سپس برای PC در دسترس قرار خواهد گرفت.

با توجه به موفقیت های Call Of Duty : WWII نسبت به نتایج ضعیف Call Of Duty: Infinite Warfare می توان به این نتیجه رسید که استدیو Sledgehammer Games موفق به بازگرداندن سری بازی های Call Of Duty به روزهای خوب خودش شده است.

منبع متن: pardisgame