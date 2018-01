Switch در ماه دسامبر در ایالات متحده 1.5 میلیون نسخه فروش داشته است + جدیدترین آمار از فروش 3DS

بر اساس گزارش گروه NPD و به تایید شرکت Nintendo کنسول ترکیبی Switch در ماه دسامبر بیشتر از هر کنسول گیمینگ دیگری در فروش داشته است. در طول پنج هفته ماه دسامبر در مجموع 1.5 میلیون دستگاه کنسول Switch فروخته شده است.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Gematsu، از زمان عرضه Switch در سوم مارس 2016، بیش از 4.8 میلیون دستگاه از این کنسول در ایالات متحده به دست خریداران رسیده و این کنسول با کنار زدن Wii در حال حاضر سریع‌تر از هر کنسول خانگی دیگری در تاریخ ایالات متحده می‌فروشد.

در ماه دسامبر همچنین 750,000 دستگاه کنسول 3DS در ایالات متحده فروخته شده. فروش این کنسول نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته 27 درصد افزایش داشته است و با این آمار فروش کلی 3DS در ایالات متحده اکنون از 21 میلیون دستگاه عبور کرده است.

لازم به ذکر است که تعدادی از بازی‌هایی Switch در جدول پرفروش‌ترین بازی‌های ماه دسامبر جایگاه‌های بالایی را بدست آوردند شامل Super Mario Odyssey جایگاه سوم، Mario Kart 8 Deluxe جایگاه چهارم، The Legend of Zelda: Breath of the Wild جایگاه نهم و Splatoon 2 جایگاه شانزدیم. Pokemon Ultra Sun و Pokemon Ultra Moon برای کنسول 3DS نیز در این ماه به ترتیب در جایگاه‌های سیزدهم و چهاردهم قرار داشتند.

منبع متن: pardisgame