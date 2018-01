تماشا کنید: دومین تریلر رسمی از فیلم 2018 Tomb Raider منتشر شد

همان‌طور که می‌دانید شخصیت لارا کرافت یکی از محبوب‌ترین شخصیت‌های مونث دنیای بازی‌های ویدئویی است. این شخصیت ابتدا در دنیای بازی‌های ویدئویی معرفی شد و تاکنون دو فیلم نیز با بازی "آنجلینا جولی" (Angelina Jolie) از وی منتشر شده است.

چند ماه پیش، اولین تریلر رسمی از فیلم Tomb Raider با تمرکز برروی صحنه‌هایی از آلیشیا ویکاندر (Alicia Vikander) در نقش "لارا کرافت" منتشر شد. به گزارش پردیس‌گیم، دیروز پیش شرکت Warner Bros. Pictures دومین تریلر رسمی از این فیلم را منتشر کرد که در آن صحنه‌هایی از جست‌وجوی "لارا" به دنبال پدر گمشده‌اش را نشان داده می‌شود.

در این فیلم علاوه بر "آلیشیا ویکاندر" بازیگران دیگری از جمله "دامینیک وست" (Dominic West، شناخته شده به خاطر سریال The Wire)، "والتون گوگنز" (Walton Goggins، شناخته شده به خاطر سریال Justified) و "دنیل وو" (Daniel Wu، شناخته شده به خاطر سریال Into the Badlands) به ایفای نقش می‌پردازند.

این فیلم در تاریخ 16 مارس (25 اسفند) روانه پرده سینما‌ها خواهد شد. در ادامه شما را به تماشای این تریلر زیبا و مهیج دعوت می‌کنیم.

دانلود باکیفیت SD | دانلود با کیفیت HD

تماشا به صورت Full Screen

به نظر شما این فیلم می‌تواند برخلاف دیگر فیلم‌های ساخته شده از روی بازی‌ها به اثری موفق تبدیل شود؟ لطفا دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید.

منبع متن: pardisgame