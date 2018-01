اطلاعاتی از بسته الحاقی Apocalypse بازی Battlefield 1 منتشر شد

بالاخره نخستین اطلاعات از آخرین بسته الحاقی بازی Battlefield 1 یعنی Apocalypse منتشر شد که بیشتر از همیشه ما را با این بسته جدید آشنا خواهد کرد. جزئیات بیشتر را در ادامه مشاهده کنید. حتما باید بدانید که تا الان، استودیو دایس (DICE) یعنی سازنده بازی Battlefield 1 ، سه بسته الحاقی برای این بازی […]

بالاخره نخستین اطلاعات از آخرین بسته الحاقی بازی Battlefield 1 یعنی Apocalypse منتشر شد که بیشتر از همیشه ما را با این بسته جدید آشنا خواهد کرد. جزئیات بیشتر را در ادامه مشاهده کنید.

حتما باید بدانید که تا الان، استودیو دایس (DICE) یعنی سازنده بازی Battlefield 1 ، سه بسته الحاقی برای این بازی منتشر کرده است و به صورت ماهانه با عرضه بروزرسانی‌های متعدد، به خوبی از این عنوان پشتیبانی کرده و در حال حاضر این بازی میزبان تعداد بسیار زیادی از بازیکنان در هر پلتفرم است. در ابتدا و در سال گذشته، بسته الحاقی They Shall Not Pass برای این بازی منتشر شد که ۶ نقشه جدید را به بازی اضافه کرد و علاوه بر آن، اسلحه‌ها و نیروهای ارتش فرانسه به بازی اضافه شدند و در جریان این بسته الحاقی، اولین نقشه‌هایی که در شب جریان داشتند برای بازی در دسترس قرار گرفتند.

بعد از آن بازیکنان به سرزمین‌های سرد روسیه و در بسته الحاقی In The Name of Tsar به تجربه ۴ نقشه جدید پرداختند که نبرد های مختلف جنگ جهانی اول را برای بازیکنان به ارمغان می‌آورد و اسلحه‌های جدید، وسایل نقلیه تازه و ارتش روسیه به بازی افزوده شدند. Turning Tides نام سومین بسته الحاقی بازی بوده که به نبرد های دریایی مربوط می‌شود و تا الان دو نقشه از این بسته الحاقی برای بازی منتشر شده است و در بروزرسانی بعدی این بازی که در تاریخ ۲ بهمن ماه برای بازی عرضه خواهد شد، محتویات کلی این بسته الحاقی تکمیل گردیده و دو نقشه دیگر هم به همراه یک ارتش جدید و وسایل نقلیه تازه به بازی افزوده خواهند شد.

حال فقط آخرین بسته الحاقی بازی با نام Apocalypse باقی خواهد ماند که انگار قصد دارد آخرین تجربه جدید بازیکنان از این بازی، یه تجربه جذاب و مفهومی از جنگ جهانی اول باشد و چهره زشت، غیر انسانی و ناراحت کننده جنگ جهانی اول را به تصویر بکشد. در این بسته الحاقی، متوجه می‌شویم که انسان‌های زیادی با سلاح‌های متفاوتی که در آن زمان به تازگی ساخته شده بودند در دست قدرت‌مندان بودند، به قتل رسیدند و تصاویر مختلف این بسته الحاقی، کاملا بیان‌گر این موضوع است. البته این گفته‌های سازندگان بازی بوده و باید ببینم تا در زمان انتشار این بسته، قرار است چه تجربه متفاوتی در اختیار کاربران قرار گیرد.

حال درحالی که اولین جزئیات جدید از این بسته الحاقی منتشر شده است، ما شاهد به اشتراک گذاشتن اولین تصاویر از نقشه‌های جدید بازی هستیم. طبق اطلاعات جدیدی که سازندگان از بسته الحاقی Apocalypse منتشر کردند، این بسته بزودی و در ماه فوریه یعنی ۱۲ بهمن تا ۹ اسفند، در دسترس بازیکنان پریمیوم قرار خواهد گرفت. این بسته الحاقی، ۵ نقشه جدید با عناوین London Calling ، Passchendaele، Caporetto، River Somme و Razor’s Edge را به بازی اضافه خواهد کرد. علاوه بر این محتویات، سلاح‌های سرد جدید، تعدادی اسلحه جدید و مختص این بسته الحاقی و دو هواپیمای تازه، از دیگر محتویات این بسته الحاقی هستند که احتمالا در روز های آینده، جزئیات بیشتر و تکمیلی آن ها منتشر خواهد شد. در ادامه بازی Battlefield 1 میزبان حالت جدیدی با نام Air Assault خواهد بود که بازیکنان در آن کنترل هواپیماهای بازی را در دست خواهند گرفت و نبرد جذابی را تجربه خواهند کرد. البته باید بگوییم که این حالت فقط در دو نقشه Razor’s Edge و London Calling قابل بازی است و در کل این نقشه‌ها، فقط برای این حالت جدید طراحی شده اند.

در رابطه با جزئیات بیشتر نقشه‌های بازی، باید بگوییم که بازیکنان در نبرد پسچندل (Passchendaele) که یکی از بزرگ ترین نبرد های جنگ جهانی اول به شمار می‌رود، باید شاهد مبارزه دو ارتش بزرگ آلمان و بریتانیا باشند. در واقع می‌توان گفت که مردم همیشه برای یاد کردن از وقایع این نبرد، از کلمه جهنم پسچندل استفاده می‌کردند که انسان‌های بسیاری کشته شدند. در ادامه و در نبرد پادشاهی کاپورتو (Caporetto)، بازیکنان جنگ بین دو ارتش ایتالیا و اتریش-مجارستان را شاهد خواهند بود.

همچنین در بسته الحاقی جدید بازی، رویدادی جدید با نام Afflictions به بازی اضافه شده است که در آن چالش‌های زیادی در اختیار بازیکنان خواهد بود. بازیکنان می‌توانند با پشت سرگذاشتن این چالش‌ها، به امتایازات زیادی دست پیدا کنند و گاهی به یک سلاح ویژه هم دسترسی داشته باشند.

در ادامه باید گفت که هنوز قیمت اصلی این بسته الحاقی برای خرید جداگانه، به صورت رسمی اعلام نشده است اما طبق گذشته که ۳ بسته الحاقی بازی به صورت جداگانه ۱۵ دلار قیمت داشتند، به احتمال زیاد این بسته هم با قیمت ۱۵ دلاری عرضه خواهد شد. بازیکنانی هم که دارای پریمیوم پس ویژه ی بازی باشند، می‌توانند به صورت رایگان این بسته را بازی کنند.

همچنین تصاویر جدیدی از این بسته الحاقی منتشر شده است:

از دیگر اخبار جدید این بازی، می‌توان به رایگان شدن نقشه Prise de Tahure از بسته الحاقی They Shall Not Pass اشاره کرد که دیگر تمامی کاربران این بازی می‌توانند به این نقشه ویژه دسترسی پیدا کنند. همچنین قرار است تا قسمت دوم بسته الحاقی Turning Tides هم منتشر شود که دو نقشه Heligoland Bight و Zeebrugge، نیروی دریایی ارتش بریتانیا و یک نوع هواپیمای نوع C به بازی افزوده خواهد شد. جزئیات بیشتر در مورد این خبر در اینجا قابل مشاهده است.

منبع متن: gamefa