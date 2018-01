عنوان We Happy Few تاخیر خورد، معرفی یک شخصیت قابل بازی جدید

با اعلام استودیو Compulsion Games عنوان We Happy Few که پیش از این برای عرضه در تاریخ 13 آوریل (جمعه، ۲۴ فروردین ۱۳۹۷) برنامه‌ریزی شده بود، تا تابستان 2018 تاخیر خورد. این بازی برای سه پلتفرم PlayStation 4 ، Xbox One و PC ساخته می‌شود.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Gematsu، در ادامه می‌توانید صحبت‌های تهیه‌کننده عنوان We Happy Few آقای سام ابوت در توضیح تاخیر در انتشار این بازی را بخوانید.

"لحظه‌هایی وجود دارند که بسیار خاطره‌انگیز، سرگرم‌کننده و عجیب غریب هستند و به شدت هیجان‌زده هستیم که آنها را به شما نشان دهیم. اما احساس کردیم که دو ساعت ابتدایی داستان آرتور آنگونه که باید این صحنه‌ها را تداعی نمی‌کند، به این معنا که بازی به آن خوبی که مد نظر ما است آغاز نمی‌شود. بنابراین به عقب بازگشتیم تا ایده‌های جدیدی ترسیم کرده و تصمیم‌های مهمی را اتخاذ کنیم: در نتیجه برخی لحظات داستانی را جلو انداختیم تا بازیکنان سریع‌تر وارد جریان داستان شوند و همچنین اولین جزیره را نیز برای آرتور به طور کامل از نو طراحی کردیم."

Compulsion Games ضمن اعلام خبر تاخیر، حضور یک شخصیت قابل بازی دیگر در کنار آرتور را نیز تایید کرد. این شخصیت سالی نام دارد و در تریلر زیر می‌توانید با او آشنا شوید.

دانلود SD - دانلود HD



تماشا بصورت فول‌اسکرین

منبع متن: pardisgame