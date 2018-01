تاریخ عرضه بازی Age Of Empires: Definitive Edition مشخص شد

بعد از یک تاخیر در انتشار بازی Age Of Empires: Definitive Edition، به تازگی تاریخ عرضه جدید این بازی اعلام شده است که جزئیات آن را می‌توانید در ادامه مشاهده کنید. بازی Age Of Empires: Definitive Edition در ابتدا و در رویداد گیمزکام ۲۰۱۷ (Gamescom) به صورت رسمی معرفی شد و سازندگان تاریخ انتشار آن […]

بعد از یک تاخیر در انتشار بازی Age Of Empires: Definitive Edition، به تازگی تاریخ عرضه جدید این بازی اعلام شده است که جزئیات آن را می‌توانید در ادامه مشاهده کنید.

بازی Age Of Empires: Definitive Edition در ابتدا و در رویداد گیمزکام ۲۰۱۷ (Gamescom) به صورت رسمی معرفی شد و سازندگان تاریخ انتشار آن را برای روز ۲۷ مهر اعلام کردند اما با نزدیک شدن به تاریخ تعیین شده، اعلام شد که انتشار این بازی با تاخیر مواجه شده و بازی Age Of Empires: Definitive Edition که یک نسخه بازسازی شده از عناوین این سری است، در یک تاریخ نامعلوم و در سال ۲۰۱۸ عرضه خواهد شد.

در ابتدا باید بگوییم که به طور کلی بازی Age Of Empires: Definitive Edition، یک نسخه بهبود یافته است و بازی در قسمت‌های صوتی و صداگذاری، پیشرفت‌هایی را داشته و جلوه‌های بصری آن، دچار تغییراتی شده اند. همچنین بازیکنان در این نسخه، می‌توانند بخش جدید چندنفره را به صورت آنلاین با دیگر کاربران تجربه کنند و قابلیت تجربه بازی از طریق کابل LAN با دیگر بازیکنان هم وجود دارد.

در بخش داستانی بازی Age Of Empires: Definitive Edition، یک سری تغییرات هم اعمال شده است. به عنوان مثال وقتی بخواهیم یک قسمت از بخش داستانی را آغاز کنیم، در ابتدا یک روایت صوتی برقرار خواهد شد که یک نمای کلی به آن بخش از قسمت داستانی بازی به ما می‌دهد که این قابلیت، در نسخه اصلی بازی وجود نداشت و حال باعث شده است تا کاربران بهتر داستان بازی را درک کنند. از طرفی موسیقی‌های جدیدی هم برای اولین بار توسط سازندگان در بازی گنجانده شده است.

در سویی دیگر کاربران می‌توانند به لطف ویرایشگر بازی، مراحل جدیدی را بسازند و آن را با دیگر کاربران به صورت آنلاین به اشتراک بگذارند. رابط کاربری بازی و محیط آن هم دچار تغییراتی شده است و به اصطلاح پویا‌ تر شده است. همچنین یک سری تغییرات در بخش گیم پلی بازی هم بوجود آمده است.

بازی Age Of Empires: Definitive Edition، در تاریخ ۱ اسفند ماه به صورت رسمی برای رایانه‌های شخصی منتشر خواهد شد. همچنین سازنده بازی یعنی مایکروسافت قرار است تا نسخه‌های بازسازی شده‌ای مثل Age Of Empires II و Age Of Empires III را هم عرضه کند. یک نسخه جدید هم با نام Age Of Empires IV معرفی شده است که در حال حاضر جدیدترین نماینده این بازی در این سری است که البته تمامی عناوین ذکر شده، هنوز تاریخ انتشار مشخصی ندارند.

منبع متن: gamefa