بازی Life is Strange: Before the Storm که یک پیش داستان برای بازی پر طرفدار و محبوب Life is Strange محسوب می‌شد، مدتی پیش با عرضه قسمت سوم به پایان رسید. حال، شرکت اسکوئر اینکس برروی قسمت اضافی یا جایزه این بازی تمرکز دارد؛ قسمتی که قرار است بسیار ویژه باشد. به تازگی تاریخ انتشار قسمت […]

بازی Life is Strange: Before the Storm که یک پیش داستان برای بازی پر طرفدار و محبوب Life is Strange محسوب می‌شد، مدتی پیش با عرضه قسمت سوم به پایان رسید. حال، شرکت اسکوئر اینکس برروی قسمت اضافی یا جایزه این بازی تمرکز دارد؛ قسمتی که قرار است بسیار ویژه باشد. به تازگی تاریخ انتشار قسمت اضافی Life is Strange: Before the Storm به علاوه جزئیاتی مشخص شده است که در ادامه می‌توانید آن ها را مشاهده کنید



با عرضه بازی ماجرایی Life is Strange، بازی‌بازان به شدت با روایت و داستان آن ارتباط برقرار کردند و پای قصه استودیوی Dontnod نشستند. در این بازی در کنار شخصیت اصلی، یعنی مکس کالفیلد، شخصیت دختر مکمل داستان، یعنی کلویی پرایس نیز حسابی خوش درخشید و بازی‌بازان بسیاری شیفته این دو شدند. این محبوبیت تا جایی پیش رفت که اسکوئر اینکس دستور ساخت یک فصل پیش داستان را با نام Life is Strange: Before the Storm صادر کرد که در آن بازی‌بازان نه تنها با شخصیت کلویی، بلکه با شخصیت ریچل نیز کاملا آشنا می‌شدند و ماجراجویی جدیدی را تجربه می‌کردند. این فصل سه قسمتی مدتی پیش به پایان رسید و حال، بازی‌بازان به دنبال اپیزود ویژه، یعنی اپیزود Farewell هستند.

شرکت ناشر، یعنی شرکت اسکوئر اینکس به تازگی اعلام کرده که اپیزود جایزه یا اضافی Life is Strange: Before the Storm که Farewell نام دارد، در تاریخ ۶ ماه مارچ سال ۲۰۱۸ برای پلتفرم های پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه های شخصی منتشر خواهد شد. در این اپیزود بازی‌بازان دوباره می‌توانند کلویی و مکس را در کنار یکدیگر ببینند با این تفاوت که وقایع داستانی این قسمت به زمان کودکی آن‌ها بازمی‌گردد و همه چیز پیش از فصل اول بازی جریان دارد. خبر خوب این جا است که صداگذاران و بازیگران اصلی این دو شخصیت محبوب، یعنی Ashly Burch و Hannah Telle در این اپیزود اضافی ایفای نقش می‌کنند و حضور دارند. بازی‌بازانی که نسخه دیلاکس بازی Life is Strange: Before the Storm را تهیه کرده‌ باشند، می‌توانند اپیزود Farewell را به راحتی دانلود کنند و همچنین این قسمت به صورت جداگانه نیز قابل خریداری است.

علاوه بر اعلام تاریخ انتشار اپیزود اضافی بازی، شرکت اسکوئر اینکس از دو نسخه فیزیکی ویژه برای Life is Strange: Before the Storm رونمایی کرده است. این دو نسخه فیزیکی در تاریخ های ۶ و ۹ ماه مارچ سال ۲۰۱۸ در مناطق ایالات متحده و اروپا منتشر خواهند شد و بازی بازانی که نتوانسته بودند این فصل را به صورت دیجیتالی خریداری نمایند، می‌توانند صاحب یک نسخه فیزیکی خوب و ویژه شوند. اولین نسخه، یک نسخه محدود است که برای پلتفرم های پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان عرضه می‌شود و شامل یک فصل کامل، اپیزود اضافی و موارد متنوع دیگری مانند کتاب طراحی‌های هنری، قطعات موسیقی و یک پک لباس برای کلویی می‌شود. این نسخه ۳۹٫۹۹ دلار قیمت خواهد داشت و به عنوان جایزه، خرده فروشی‌ها می‌توانند دو فیگور کوچک و زیبا از کلویی و ریچل را به مشتری‌ها بدهند.

دومین نسخه فیزیکی از بازی، نسخه Vinyl نامیده می‌شود. این نسخه که تنها و به صورت انحصاری از طریق فروشگاه اسکوئر اینکس قابل خریداری است، ۶۹٫۹۹ دلار قیمت داشته و برای سه پلتفرم پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه های شخصی در دسترس خواهد بود. این نسخه علاوه بر تمام محتواهای موجود در نسخه قبلی، یک کالکتور باکس ویژه در خود دارد و همچنین قطعات موسیقی بازی به صورت کامل روی CD و Vinyl در آن گنجانده شده است.

عنوان Life is Strange: Before the Storm هم‌اکنون به صورت کامل و دیجیتالی (سه قسمت) برای پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه های شخصی در دسترس است. شما عزیزان می‌توانید در زیر، تصاویری از محتویات نسخه‌ های فیزیکی بازی را مشاهده کنید:

منبع متن: gamefa