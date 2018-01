پردانلود ترین بازی های نینتندو سوئیچ در سال ۲۰۱۷ مشخص شدند

فروشگاه Nintendo Switch eShop دارای انواع عناوین دیجیتالی است که به تمام بازیکنان با هرسلیقه ای این امکان را می‌دهد تا هر سبک بازی را تجربه کنند. در حالی که این فروشگاه به ما این اجازه را می‌دهد تا محبوب ترین بازی های منطقه خود را ببینیم، احتمال دارد که شما بیش از یک بار […]

فروشگاه Nintendo Switch eShop دارای انواع عناوین دیجیتالی است که به تمام بازیکنان با هرسلیقه ای این امکان را می‌دهد تا هر سبک بازی را تجربه کنند. در حالی که این فروشگاه به ما این اجازه را می‌دهد تا محبوب ترین بازی های منطقه خود را ببینیم، احتمال دارد که شما بیش از یک بار به این فکر کرده باشید که محبوب ترین بازی کنسول نینتندو سوئیچ در جهان چه می‌تواند باشد. حال شرکت نینتندو لیستی را منتشر کرده است که این اطلاعات را در اختیار شما قرار می‌دهد.

در این لیست، اعلام می‌شود که Stardew Valley پر دانلود ترین بازی فروشگاه Nintendo Switch Eshop در سراسر جهان است. پس از آن، عناوین تحسین برانگیزی مانند Minecraft، Sonic Mania، و Rocket League در رتبه های بعدی قرار دارند.

در فهرست دوم که متعلق به کشور ژاپن است، مشخص می شود که Minecraft پر دانلود ترین بازی فروشگاه Nintendo Switch Eshop در منطقه ژاپن می‌باشد. عناوین دیگری که در لیست پر دانلود ترین بازی های این منطقه قرار دارند عبارت اند از: Senran Kagura، Kamico، Snipperclips و Metal Slug 3.

نکته مهمی که در این دو لیست به چشم می‌خورد این است که در هیچ یک از این ۲ لیست بازی های سرنشناسی مانند The Legend of Zelda: Breath of the Wild، Mario Kart 8 Deluxe، Super Mario Odyssey یا Splatoon 2 وجود ندارند. به نظر می رسد که این لیست فقط بازی هایی را نشان می دهد که تنها بصورت دیجیتالی منتشر شده‌اند.

محبوب ترین بازی ها در سراسر جهان:

۱. Stardew Valley

۲. Minecraft

۳. Sonic Mania

۴. Rocket League

۵. Snipperclips

۶. Overcooked

۷. Shovel Knight

۸. FAST RMX

۹. Kamiko

۱۰. SteamWorld Dig 2

محبوب ترین بازی ها در ژاپن:

۱. Minecraft

۲. Snipperclips

۳. Senran Kagura

۴. Kamiko

۵. Metal Slug 3

۶. Overcooked

۷. King of Fighters 98

۸. Vs. Super Mario Bros.

۹. Othello

۱۰. Strikers 1945

در دیگر اخبار، گروه NPD اعلام کرد که کنسول نینتندو سوئیچ پر فروش ترین کنسول در ایالات متحده در دسامبر سال ۲۰۱۷ بوده است و چندین عنوان از این کنسول در ماه های گذشته جز محبوب ترین بازی ها بوده اند.

آیا حدس می زدید که این بازی ها جز پرفروش ترین بازی ها در فروشگاه Nintendo Sitch EShop باشند؟ آیا شما یکی از این عناوین پرفروش کنسول نینتندو سوئیچ را خریداری کرده اید؟ نظرات خود را پایین صفحه با ما درمیان بگذارید.

