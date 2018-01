کار نویسندگی قسمت "پایلوت" سریال The Witcher به پایان رسید

مدت زمان زیادی می‌شود خبر ساخت سریالی تلویزیونی بر اساس داستان‌های The Witcher که توسط "آندرزج ساپکوسکی" (Andrzej Sapkowski) نوشته شده است به گوش همگان رسیده، به نظر می‌رسد اولین قدم برداشته شد و Netflix در مرحله تصمیم‌گیری قرار دارد.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Comicbook، نویسنده و تولید‌کننده سریال تلویزیونی "لارن اشمیت" اخیراً از طریق رسانه‌های اجتماعی اعلام کرد، فیلمنامه قسمت "پایلوت" سریال روایت‌کننده شخصیت Geralt of Rivia کامل شده است و ما یک قدم به پخش این سریال از طریق Netflix نزدیک‌تر شده‌ایم. رمان‌های The Witcher در کشور لهستان بسیار معروف هستند و همگی آن‌ها الهام بخش سه‌گانه بازی Witcher که توسط استودیو ماهر CD Projekt بوده‌اند. The Witcher 3: Wild Hunt حتی مدت‌ها پس از عرضه باز هم در لیست پرفروش‌ترین‌ها جای گرفته است.

یک سریال تلویزیونی لهستانی در اوایل سال 2000 پخش شد که نقد‌های بسیار منفی دریافت کرد و به هیچ‌ عنوان سریال درخوری نبود. سریال جدید اولین اقتباس از بازی ویدیویی Witcher برای مخاطبین جهانی به شمار می‌رود. نکته‌ی جالب توجه دیگر این است که "لارن اشمیت" بر روی اقتباس Daredevil و The Defenders از Marvel برای Netflix کار کرده بود که هر دو با استقبال بسیار خوبی رو به رو شدند.

اگر چه رمان‌های The Witcher بسیار معروف و شناخته شده هستند اما به طور کلی عموم مردم ماجراجویی‌های "گرالت" را بخاطر بازی‌ ویدیویی Witcher می‌شناسند. از طرف دیگر نسخه اول و دوم مورد قبول بودند اما این نسخه سوم بود که بخاطر کیفیت و روایت خاص خودش توجه بیشتری به خود جلب کرد. این خبر بسیار خوبی است که سریال سری توسط Netflix ساخته می‌شود اما از طرف دیگر باید امیدوار باشیم که به نحو احسنت و به بهترین شکل ممکن این سریال توسعه یابد چرا که یک اثر نامطلوب بر روی کلیت این عنوان تاثیر می‌گذارد.

برای کسانی که نمی‌دانند، قسمت "Pilot" در واقع یک قسمت امتحانی برای نشان دادن ویژگی‌های کلی سریال و قابلیت‌های سازندگان آن برای شبکه‌ تلویزیونی است. در واقع اگر چراغ سبز ساخت سریال داده شود آن زمان است که توسعه نهایی سریال شروع می‌شود. اصولاً قسمت‌های "Pilot" قسمت اول سریال نهایی را تشکیل می‌دهد.

نظر شما در این باره چیست؟

منبع متن: pardisgame