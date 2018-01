اطلاعات جدیدی از بازی Call of Duty 2018 بدست آمد

در چند هفته گذشته، به لطف آگهی‌های استخدام منتشر شده توسط استودیوی بازیسازی تری‌آرک (Treyarch)، مطلع شدیم که در حال حاضر این استودیو بر روی پروژه جدید مجموعه بازی‌های محبوب Call of Duty کار می‌کند. بر اساس آگهی استخدام جدیدی که در وب‌سایت شرکت اکتیویژن (Activision)، ناشر این سری، منتشر شده است، استودیوی تری‌آرک به […]

در چند هفته گذشته، به لطف آگهی‌های استخدام منتشر شده توسط استودیوی بازیسازی تری‌آرک (Treyarch)، مطلع شدیم که در حال حاضر این استودیو بر روی پروژه جدید مجموعه بازی‌های محبوب Call of Duty کار می‌کند. بر اساس آگهی استخدام جدیدی که در وب‌سایت شرکت اکتیویژن (Activision)، ناشر این سری، منتشر شده است، استودیوی تری‌آرک به دنبال یک انیماتور سینمایی برای کار بر روی بازی Call of Duty 2018 است.

بر اساس اطلاعات موجود در این آگهی استخدام، استودیوی تری‌آرک به دنبال ایجاد «انیمیشن‌های سینمایی با کیفیت بسیار بالا» و همچنین گسترش «مرز‌های گیم‌پلی، روایت داستان و تکنولوژی» است. همانطور که از این اطلاعات بر می‌آید، مشخص است که بخش کمپین داستانی نسخه جدید سری بازی‌های پرفروش Call of Duty، برای سازندگان آن از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و آن‌ها تمرکز خاصی بر روی این بخش دارند.

به عنوان مثال، گرچه گفته شده است که فرد متقاضی باید بر روی «انیمیشن‌های سینمایی با کیفیت بسیار بالا» کار کند، اما بخش روایت داستان از «بالاترین اولویت» برای آن‌ها برخوردار است و توجه خاصی به این موضوع شده است. همچنین فرد متقاضی برای این پست شغلی، «مسئول روایت بخش‌های اصلی داستان این بازی از طرح ابتدایی تا نسخه نهایی آن» خواهد بود.

البته که هنوز شرکت اکتیویژن در خصوص نسخه جدید سری بازی‌های Call of Duty صحبت نکرده است اما مشخص است که نسخه سال ۲۰۱۸ این سری زیر نظر استودیوی تری‌آرک ساخته می‌شود. آخرین قسمت از این مجموعه که Call of Duty: WWII نام دارد، توسط استودیوی اسلج‌همر گیمز (Sledgehammer Games) توسعه یافته و پیش از آن هم استودیوی اینفینیتی وارد نسخه Infinite Warfare را روانه بازار کرده است. بنابراین، نسخه امسال سری Call of Duty به دستان استودیوی تری‌آرک ساخته می‌شود. انتظار می‌رود که بازی Call of Duty 2018 تا پایان سال جاری میلادی برای پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی عرضه گردد. گرچه انتشار نسخه‌ای از آن برای کنسول نینتندو سوییچ هم دور از انتظار نیست.

منبع متن: gamefa