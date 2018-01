درود بر تمامی کاربران گرامی پردیس گیم. اکنون با آلبوم موسیقی بازی Team Fortress 2 در خدمت شما هستیم.

بازی Team Fortress 2 یک عنوان شوتر اول شخص چند نفره و تیم محور است که توسط کمپانی Valve Corporation توسعه یافته و در دهم اکتبر سال 2007 به صورت بخشی از پکیج The Orange Box برای PC و Xbox 360، و همچنین در دسامبر 2007 برای کنسول PlayStation 3 نیز عرضه شد. در این بازی، بازیکن به یکی از دو گروه RED یا BLU ملحق شده و بعد از انتخاب کارکترش از بین 9 کلاس قابل بازی، می‌تواند در مودهای مختلفی نظیر Capture the Flag و King of the Hill یا Payload به مبارزه با تیم حریف بپردازد.

این بازی پس از عرضه مورد تقدیر بسیاری قرار گرفت و طراحی هنری، گیم پلی، طنز خاص و شخصیت پردازی جالب کارکترهای آن توسط بسیاری از منتقدین و حتی بزرگان این صنعت (همانند کارگردان بازی Overwatch یعنی آقای جف کاپلان) ستایش شدند. در ادامه و در June سال 2011، بازی برای همیشه بر روی سیستم استیم به حالت رایگان در آمده و پرداخت‌های درون برنامه‌ای برای خرید موارد تزئینی همچون کلاه‌ها به آن اضافه شدند. این بازی همچنین تا به امروز در حال دریافت آپدیت‌های جدید است و آخرین آپدیت بزرگ آن با نام Jungle Inferno در بیستم اکتبر سال 2017 عرضه شد که موارد جدیدی از جمله 5 اسلحه جدید، 6 نقشه جدید و همچنین یک جت پک برای کلاس Pyro معرفی می‌کرد.

Fight Songs: The Music of Team Fortress 2

ناشر: Ipecac Recordings - RED Distribution

سال انتشار: بیست و یکم آپریل 2017

تعداد قطعات موسیقی: 29 قطعه

مدت زمان کلی: 58 دقیقه و 15 ثانیه

کیفیت: 320 کیلوبیت بر ثانیه - MP3 320

آهنگسازان: Valve Studio Orchestra

دانلود موسیقی متن (حجم فایل: 139.95 مگابایت)

دانلود با لینک مستقیم از پردیس گیم

دانلود با لینک کمکی از مدیافایر

پسورد فایل: P@rd1sGame

دانلود تعدادی از موسیقی های منتخب

Rocket Jump Waltz [موسیقی پیشنهادی]

Archimedes

The Soldier of Dance

Playing with Danger [موسیقی پیشنهادی]

Red Bread

Team Fortress 2 [موسیقی پیشنهادی]

در نهایت شما همراهان عزیز ما در پردیس گیم می‌توانید سایر موسیقی‌های این طرح را از تاپیک زیر دانلود کنید و موسیقی‌های متن درخواستی خود را نیز به اشتراک بگذارید تا برای شما قرار گیرد:

موسیقی بازی ها (فصل دوم): آهنگ های درخواستی

منبع متن: pardisgame