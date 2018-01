گاهی آنقدر در دنیای پر پیچ و تاب انیمه‌های فلسفی غرق می‌شویم که برایمان دشوار است کمی به اوایل راهمان برگردیم و به مغز و چشممان استراحت دهیم. شاید هم بعضی مواقع نیاز است که دست از سر انیمه‌های فلسفی برداریم تا آن‌ها هم کمی برای خودشان زندگی کنند! شاید هم وقتش رسیده که بر […]

گاهی آنقدر در دنیای پر پیچ و تاب انیمه‌های فلسفی غرق می‌شویم که برایمان دشوار است کمی به اوایل راهمان برگردیم و به مغز و چشممان استراحت دهیم. شاید هم بعضی مواقع نیاز است که دست از سر انیمه‌های فلسفی برداریم تا آن‌ها هم کمی برای خودشان زندگی کنند! شاید هم وقتش رسیده که بر روی مبل راحتی خودتان ولو شوید و با یک لیوان چای گرم در این فصل سرد به تماشای یک انیمه احساسی و در عین حال زیبا که نظیرش کم پیدا می‌شود، بنشینید. تقریباً کمتر کسی پیدا می‌شود که انیمه ببیند اما با استاد ماکوتو شینکای آشنا نباشد، و یا حداقال یکی از آثار وی همانند Five Centimeters Per Second را تماشا نکرده باشد.

لینک مطلب: نقد و بررسی انیمه The Garden of Words

با تلگرام سینماگیمفا (سینما فارس) اخبار روز سینما را دنبال کنید.

منبع متن: gamefa