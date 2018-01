سیستم مورد نیاز Far Cry 5 مشخص شد

یوبی‌سافت به تازگی در بلاگ رسمی خود سیستم مورد نیاز برای اجرای عنوان Far Cry 5 روی رایانه‌های شخصی را مشخص نموده است. یوبی‌سافت تایید کرده که Far Cry 5 برروی رایانه‌های شخصی از تنظیمات Multi GPU و FOV بهره می‌برد و همچنین دارای قابلیت بنچمارک خواهد بود تا بازیکنان بتوانند بهترین کیفیت اجرا روی هر […]

یوبی‌سافت به تازگی در بلاگ رسمی خود سیستم مورد نیاز برای اجرای عنوان Far Cry 5 روی رایانه‌های شخصی را مشخص نموده است.

یوبی‌سافت تایید کرده که Far Cry 5 برروی رایانه‌های شخصی از تنظیمات Multi GPU و FOV بهره می‌برد و همچنین دارای قابلیت بنچمارک خواهد بود تا بازیکنان بتوانند بهترین کیفیت اجرا روی هر سیستم را تشخیص دهند. اکنون سیستم مورد نیاز این عنوان را مشاهده می‌کنید:

حداقل سیستم مورد نیاز:

سیستم مورد نیاز: (Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit versions only

پردازنده: Intel Core i5-2400 @ 3.1 GHz or AMD FX-6300 @ 3.5 GHz or equivalent

کارت گرافیک: (NVIDIA GeForce GTX 670 or AMD R9 270 (2GB VRAM with Shader Model 5.0 or better

رم: ۸GB

رزولوشن: ۷۲۰p

کیفیت کلی : Low

سیستم پیشنهادی (۶۰ فریم بر ثانیه):

سیستم عامل: (Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit versions only

پردازنده: Intel Core i7-4770 @ 3.4 GHz or AMD Ryzen 5 1600 @ 3.2 GHz or equivalent

کارت گرافیک: (NVIDIA GeForce GTX 970 or AMD R9 290X (4GB VRAM with Shader Model 5.0 or better

رم: ۸GB

رزولوشن: ۱۰۸۰p

کیفیت کلی: High

سیستم مورد نیاز برای رزولوشن ۴K با نرخ فریم ۳۰ بر ثانیه:

سیستم عامل: (Windows 10 (64-bit version only

پردازنده: Intel Core i7-6700 @ 3.4 GHz or AMD Ryzen 5 1600X @ 3.6 GHz or equivalent

کارت گرافیک: (NVIDIA GeForce GTX 1070 or AMD RX Vega 56 (8GB VRAM with Shader Model 5.0 or better

رم: ۱۶GB

رزولوشن: ۲۱۶۰p

کیفیت کلی: High

سیستم مورد نیاز برای رزولوشن ۴K با نرخ فریم ۶۰ بر ثانیه:

سیستم عامل: (Windows 10 (64-bit version only

پردازنده: Intel Core i7-6700K @ 4.0 GHz or AMD Ryzen 7 1700X @ 3.4 GHz or equivalent

کارت گرفیک: (NVIDIA GeForce GTX 1080 SLI or AMD RX Vega 56 CFX (8GB VRAM with Shader Model 5.0 or better

رم: ۱۶GB

رزولوشن: ۲۱۶۰p

کیفیت کلی: High/Ultra

Far Cry 5 در تاریخ ۲۷ مارس (۷ فروردین ۱۳۹۷) برای رایانه‌های شخصی و کنسول‌های پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان عرضه می‌گردد. طی چند وقت اخیر نسخه‌ی Mondo Edition این عنوان معرفی شده و همچنین تریلری با محوریت بخش Co-op به انتشار رسیده است.

