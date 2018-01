رویداد جدیدی برای Call of Duty: WWII معرفی شد

اخیراً رویداد جدیدی برای Call of Duty: WWII با نام The Resistance Community Event معرفی شده که شامل سه اسلحه جدید و یک لشکر (Division) تازه و موارد دیگر می‌شود! پس از معرفی رویداد زمستان بازی Call of Duty: WWII در دسامبر طرفداران پرشمار این عنوان منتظر عرضه رویداد جدیدی برای آن بودند و به […]

اخیراً رویداد جدیدی برای Call of Duty: WWII با نام The Resistance Community Event معرفی شده که شامل سه اسلحه جدید و یک لشکر (Division) تازه و موارد دیگر می‌شود!

پس از معرفی رویداد زمستان بازی Call of Duty: WWII در دسامبر طرفداران پرشمار این عنوان منتظر عرضه رویداد جدیدی برای آن بودند و به تازگی رویداد The Resistance Community Event هم برای آن معرفی شده که بر خلاف رویداد قبلی، با خود محتویات رایگان فراوانی را به همراه دارد.

پیش از هرچیز دیگری باید گفت که اسلحه‌های جدیدی با این رویداد به بازی اضافه خواهند شد. سه اسلحه جدیدی که با The Resistance Community Event به بازی Call of Duty: WWII اضافه می‎شوند Volkssturgewehr rifle در کنار ORSO sub-machine gun و ۹mm SAP pistol هستند. درست به مانند اسلحه های رویداد Winter Siege ، بازیکنان می‌توانند مدل معمولی این اسلحه‌ها را از طریق Orderها آزاد کنند یا از طریق Resistance Supply Drops مدل‌های مختلف آن را برای خود بیابند.

همچنین بازیکنان به Division جدیدی به نام Resistance Division هم دسترسی پیدا می‌کنند. در این لشکر، بازیکنان می‌توانند در کنار اسلحه کمری خود از یک چاقوی تاکتیکال هم استفاده کنند، مسیر حرکت دشمنان را تشخیص بدهند و قابلیت‌های دیگری را در اختیار داشته باشند. قابلیت‌های کامل این لشکر جدید در تصویر زیر مشخص شده است:

در نهایت، دو حالت جدید هم برای بخش چندنفره در این رویداد وجود دارد. اولین حالت جدید Demolition نام دارد که البته خیلی هم جدید نیست چرا که از مدت‌ها پیش پای ثابت سری Call of Duty بوده است و تقریباً شبیه به حالت Search and Destroy است، با این تفاوت که در Demolition امکان ریسپاون شدن وجود دارد. حالت دوم هم Prop Hunt است که از بازی Call of Duty: Modern Warfare Remastered به بازی اضافه شده است. این حالت در Call of Duty: Modern Warfare Remastered برای اولین بار دیده شده بود. در این حالت، یک بازیکن در قالب یکی از اشیای نقشه فرو می‌رود و بازیکن دیگری که به اسلحه مجهز است، باید او را شکار کند.

Call of Duty: WWII The Resistance Community Event قرار است تا از فردا آغاز شود و بیش از یک ماه، یعنی تا ۲۷ فوریه سال جاری (برابر با ) ادامه خواهد داشت. در طول این رویداد، هر هفته بازیکنان یک Resistance Supply Drop رایگان دریافت خواهند کرد.

بازی Call of Duty: WWII هم اکنون در دسترس سه پلتفرم رایانه‌های شخصی، پلی استیشن ۴ و اکس باکس وان قرار دارد.

منبع متن: gamefa