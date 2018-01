سازنده نسخه نینتندو سوییچ بازی Wolfenstein 2: The New Colossus مشخص شد

یکی از شرکت‌های شخص ثالثی (Third Party) که پشتیبانی خوبی از کنسول جدید شرکت نینتندو، یعنی نینتندو سوییچ به عمل آورده، شرکت بتسدا (Bethesda) است. این شرکت نه تنها بازی The Elder Scrolls V: Skyrim را برای این کنسول هیبریدی پورت کرده بلکه عنوان موفق DOOM را هم بر روی آن عرضه کرده است. با […]

یکی از شرکت‌های شخص ثالثی (Third Party) که پشتیبانی خوبی از کنسول جدید شرکت نینتندو، یعنی نینتندو سوییچ به عمل آورده، شرکت بتسدا (Bethesda) است. این شرکت نه تنها بازی The Elder Scrolls V: Skyrim را برای این کنسول هیبریدی پورت کرده بلکه عنوان موفق DOOM را هم بر روی آن عرضه کرده است. با این حال، پشتیبانی بتسدا از نینتندو سوییچ به اینجا ختم نمی‌شود و آن‌ها تا مدتی دیگر، بازی Wolfenstein 2: The New Colossus را هم برای این کنسول در دسترس قرار خواهند داد.

درست مشابه نسخه نینتندو سوییچ بازی‌های DOOM و Rocket League، نسخه نینتندو سوییچ بازی Wolfenstein 2: The New Colossus هم توسط استودیوی بازیسازی پانیک باتن (Panic Button) توسعه می‌یابد. شرکت بتسدا به تازگی این موضوع را تائید کرده و وعده داده است که به زودی شاهد انتشار اطلاعات بیشتری در این باره خواهیم بود. شایعات جدید حکایت از این نکته دارند که در رویداد Nintendo Direct ماه فوریه میلادی، احتمالاً شاهد اطلاعات بیشتری از این بازی خواهیم بود. بیانیه شرکت بتسدا در این باره که در شبکه اجتماعی توییتر منتشر شده است به این شرح می‌باشد:

ما خوشحال هستیم که همکاری‌ مجدد و پایدار خود با استودیوی پانیک باتن گیم در زمینه توسعه [نسخه نینتندو سوییچ بازی‌های خود را] تائید کنیم. این استودیو بازی Wolfenstein 2: The New Colossus را به کنسول نینتندو سوییچ خواهد آورد. ما از اینکه به زودی اطلاعات بیشتری از این بازی را با شما به اشتراک خواهیم گذاشت، بسیار هیجان‌زده هستیم.

بازی Wolfenstein 2: The New Colossus در ماه اکتبر سال گذشته میلادی برای پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی در دسترس قرار گرفت. این بازی تواسنت تحسین منتقدان را برانگیزاند و با واکنش مثبت بازیکنان همراه شد. نسخه نینتندو سوییچ این بازی یکی از عناوین مورد انتظار این کنسول ترکیبی محسوب می‌شود.

منبع متن: gamefa