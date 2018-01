پاکیزگی در فاضلاب | نقد و بررسی بازی Where is my Water

چندین سال است بازی‌های انتشاریافته برای تلفن‌های همراه به شدت فراگیر شده‌اند. متأسفانه یا خوشبختانه طبق آمارهای گوناگون، بسیاری از طرفداران قدیمی کنسول‌ها و رایانه‌های شخصی نیز زمان‌هایی ترجیح می‌دهند، اوقات فراغتشان را با بازی‌های موبایل خود سپری کنند. از جمله دلایل این امر می‌توان به دسترسی همیشگی به تلفن همراه و حمل راحت آن […]

چندین سال است بازی‌های انتشاریافته برای تلفن‌های همراه به شدت فراگیر شده‌اند. متأسفانه یا خوشبختانه طبق آمارهای گوناگون، بسیاری از طرفداران قدیمی کنسول‌ها و رایانه‌های شخصی نیز زمان‌هایی ترجیح می‌دهند، اوقات فراغتشان را با بازی‌های موبایل خود سپری کنند. از جمله دلایل این امر می‌توان به دسترسی همیشگی به تلفن همراه و حمل راحت آن اشاره کرد. راحت‌طلبی و حوصله دردسر نداشتن، همیشه در تاریخ وجود داشته اما امروزه این ویژگی‌ها به بالاترین میزان خود رسیده‌اند. با سریع‌تر و فشرده‌تر شدن زندگی، بسیاری از افراد ترجیح می‌دهند به جای وقت گذاشتن برای درک یک بازی پیچیده، آشنایی با ساز و کار آن و پیگیری یک داستان پرپیچ و خم، بازی‌های ساده‌ و راحت‌تری را تجربه کنند. دنیای بازی‌های موبایلی و عوامل موفقیت آن‌ها تا حدود زیادی با پلتفرم‌های دیگر متفاوت‌اند. با نگاهی به بازی‌های موفق موبایل مانند Angry Birds، Clash of Clans، Cut the Rope، Clash Royale، Pokemon Go و … می‌توان فهمید که همگی گیم‌پلی ساده‌ای داشته‌اند اما بر روی همین گیم‌پلی ساده بسیار کار شده تا بی‌نقص و کامل باشد. تمام این بازی‌ها یا داستانی نداشته‌اند و یا داستانشان بسیار سطحی بوده و تنها جنبه‌ تزیینی داشته. همگی پر بوده‌اند از محیط‌های رنگارنگ و طراحی‌های کارتونی بامزه، همه این بازی‌ها از موسیقی‌ها و صداهای شاد و جذاب بهره برده‌اند. و از همه مهم‌تر همه‌ این بازی‌ها شدیدا اعتیاد‌آور بوده‌اند. در این مقاله در نظر دارم خدمت شما دوستان و همراهان عزیز گیمفایی، بازی Where is my Water را بررسی کرده و نقاط ضعف و قوت آن را به عنوان یک بازی موبایل ارزیابی نمایم. لازم به ذکر است که این بازی برای سیستم‌عامل‌های Android ، IOS ، Windows Phone و BlackBerry 10 توسط Disney Mobile منتشر شده و توانسته با امتیاز ۴٫۷ در Play Store از تمام بازی‌های ذکر شده در بالا نمره‌ بالاتری کسب کند. همچنین برآیند نقدهای گوناگون نسخه IOS آن، متای ۹۰ بوده که امتیازی عالی به شمار می‌رود.

Swampy تمساحی است که همراه تمساح‌های دیگر در سیستم فاضلاب شهری روزگار می‌گذراند اما از یک جهت با آن‌ها متفاوت است. Swampy بر خلاف دیگر همنوعان خود که در کثیفی زندگی کرده و از آشغال‌ها تغذیه می‌کنند، بسیار تمیز و پاکیزه است. او مدام باید دوش بگیرد و خود را بشوید. اما متأسفانه در سیستم فاضلاب آب تمیز به راحتی در دسترس نیست و هدف ما در این بازی رساندن آب به اوست. خوشبختانه او عادت ندارد مثل بعضی از ما یک ساعت زیر دوش بماند و آب را هدر دهد بلکه مقدار کمی آب نیز برای استحمام او کافی خواهد بود. بازی Where is my Water در سبک Physics Puzzle ساخته شده است. این نیروی جاذبه است که آب را به پایین می‌کشد و ما وظیفه داریم آن را به سمت حمام آقای Swampy هدایت کنیم. در واقع با لمس صفحه تلفن همراه یا تبلت خود قادر خواهیم بود موانع موجود بر سر آب که همان خاک‌های زیر زمین باشد را از بین ببریم. به مرور و در فصول بعدی بازی، قابلیت‌ها و ویژگی‌های دیگری نیز به گیم‌پلی اضافه خواهند شد. به غیر از خاک و آب که پای ثابت اکثر مراحل به شمار می‌روند، مواد دیگری نیز در بازی قرار دارند. از جمله سنگ‌ها که نمی‌توان آن‌ها را با لمس کردن گوشی از بین برد. همچنین پوشش‌های گیاهی یا جلبک‌هایی که اگر آب با آن‌ها برخورد کند، رشد خواهند کرد و باعث هدر رفتن آب خواهند شد. در نتیجه باید از برخورد آب با آن‌ها پرهیز کرد. همچنین در بازی مایعات دیگری نیز غیر از آب وجود دارد. از جمله اسید بنفش که اگر به Swampy برسد باید از ابتدا مرحله را انجام دهیم. برخورد حتی یک قطره از اسید با هر میزان آب، تمام آن را به اسید تبدیل می‌کند و در مراحلی که با محدودیت آب مواجه هستیم این امر مشکل‌آفرین خواهد بود. سنگ‌های داغ و گداخته‌ای نیز در بازی وجود دارند که آب پس از برخورد با آن‌ها بخار شده و به سمت بالا می‌رود تا جایی که به تکه‌ای یخ برخورد کند و دوباره مایع شود. با پیشروی در مراحل بازی شاهد مواد و تجهیزات بسیار متنوعی خواهیم بود. این موارد که به تدریج به بازی اضافه خواهند شد باعث می‌شوند مراحل هیچ‌گاه تکراری نشوند.

معماها و چالش‌های بازی اغلب ترکیبی از قوانین فیزیکی و جاذبه، پیدا کردن منطق یک سامانه و پیش‌بینی عملکرد آن، دقت و سرعت عمل خواهند بود و در نتیجه این تنوع، هیچ‌گاه از آن‌ها خسته نخواهید شد. یکی از ویژگی‌های فوق‌العاده Where is my Water بالانس و تعادل بسیار مناسب بین سخت بودن و سرگرم‌کننده بودن آن است. مراحل نه خیلی آسان هستند که ملال‌آور شوند و نه خیلی سخت که شما را از ادامه بازی دلسرد کنند و این جز با تلاش و وسواس سازندگان امکان‌پذیر نبوده است و جای تحسین دارد. در بازی به غیر از رساندن آب به Swampy اهداف دیگری نیز وجود دارند که اختیاری هستند اما به جذاب شدن هر چه بیشتر بازی کمک کرده‌اند. از جمله ۳ جوجه کوچک پلاستیکی که در محیط هر مرحله قرار دارند. رساندن مقدار کمی آب به هر سه آن‌ها همان حکم سه ستاره کردن مرحله را خواهد داشت. در بازی اشیایی هم پشت خاک مخفی هستند که عمل پیدا کردنشان نه زحمتی خواهد داشت و نه جذابیتی. کافی است ابتدا وارد مرحله شوید و کل خاک آن را از بین ببرید تا محل این اشیا را پیدا کنید و سپس آن‌ها را به دست بیاورید. اما پیدا کردن این اشیا مراحلی را باز خواهد کرد که با بهره‌گیری از قابلیت حسگر تراز گوشی قادر به هدایت آب در آن‌ها خواهیم بود. این مراحل نیز باعث متنوع شدن هر چه بیشتر بازی خواهند شد.

در ابتدا، بازی تنها شامل بر عهده گرفتن نقش Swampy به عنوان تمساح تمیز و پاکیزه بازی بوده اما بعداً مراحلی نیز برای دو تمساح به نام‌های Allie و Cranky عرضه شده است که می‌توان جداگانه آن‌ها را نیز خریداری کرد. Allie نامزد Swampy ! دختر هنرمندی است که ساز ارگان می‌نوازد (با تقریب مناسب همان پیانو) اما از نوع ارگان بخار به طوری که باید بخار آب (که برعکس آب یعنی رو به بالا حرکت می‌کند) را به سمت او هدایت کنیم. Cranky نیز تمساحی است که غذایی پیدا کرده و می‌خواهد آن را نوش جان کند اما متأسفانه دور غذا را جلبک گرفته و باید اسید را به سمت او هدایت کنیم تا جلبک از بین رفته و او با خیال راحت وعده غذایی خود را میل نماید. مراحل دیگری نیز تحت عنوان Mystery Duck قابل خریداری هستند که شامل همان مراحل بازی اصلی خواهند بود با این تفاوت که در طول مسیر باید به جوجه بسیار بزرگی یا جوجه‌های بسیار کوچک اما پرتعدادی نیز آب‌رسانی کنیم. این مراحل نیز می‌توانند برای طرفداران این مجموعه جذاب باشند. در واقع این بازی آن‌قدر جذاب و اعتیادآور است که این بسته‌های الحاقی نیز طرفداران بسیاری خواهند داشت، در حالی که بعضاً زحمت خیلی زیادی هم برایشان کشیده نشده است.

وقتی یک محصول، حال کارتون و یا بازی از کمپانی والت دیزنی منتشر شود، حداقل در زمینهٔ طراحی هنری باید از آن انتظار یک شاهکار باکیفیت داشت. شخصیت‌های بازی دقیقاً همانند شخصیت‌های کارتون‌های والت دیزنی دوست داشتنی، ماندگار و بامزه خلق شده‌اند. محیط بازی رنگارنگ و دوست‌داشتنی است. آب و جلبک‌ها و خاک و سنگ و اسید و خاک رس و بخار آب همه و همه بسیار پررنگ و با Saturation بالا کار شده‌اند تا بازی زنده‌تر و شادتر باشد. فیزیک بازی به خصوص در قسمت سیالات، کاملاً طبیعی و باورپذیر بوده و هیچ‌گاه حس نخواهد شد که حرکت آب، مایعات دیگر یا بخار آب طبیعی نیست. قطرات آب در کنار هم چسبندگی مناسبی دارند و در سرعت زیاد و برخورد با موانع به خوبی از یکدیگر جدا می‌شوند. در واقع این فیزیک یکی از دلایل مهمی است که باعث شده گیم‌پلی بازی تا این اندازه لذت بخش باشد. البته اگر قرار باشد با تلفن همراه یا تبلتی بازی کنید که Touch خیلی قوی‌ و دقیقی ندارد، قطعاً به مشکل برخواهید خورد زیرا گاهی اوقات باید قسمت خیلی کمی از خاک را بردارید و نیاز به ظرافت، وجود خواهد داشت. من با یک تلفن همراه معمولی، تقریباً هیچ گونه مشکلی در این مورد نداشتم. موسیقی و صداگذاری بازی نیز بسیار باکیفیت‌اند و در یک کلام می‌توان گفت باعث ایجاد حس خیلی خوبی در انسان خواهند شد که البته نمی‌توان انتظار دیگری هم از یکی از زیرمجموعه‌های کمپانی والت دیزنی داشت. مخصوصاً موسیقی منوی بازی که از همان ابتدای باز کردن Where is my Water سرحالمان می‌آورد.

یک بازی موبایل شاد، خوب و سرگرم‌کننده چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟ باید ایده‌ای‌ جالب پشت آن باشد ، گیم‌پلی جذاب و چالش‌برانگیز داشته باشد ، موسیقی و صداگذاری آن حس شادابی و سرزندگی بدهند، گرافیک فنی و هنری آن هر دو بدون نقص بوده و به تعداد کافی مراحل و چالش گوناگون وجود داشته باشد تا گیمر هیچ‌گاه احساس خستگی و دلزدگی نکند. بازی Where is my Water تمام این نکات را یکجا در کنار هم و به صورت یک ترکیب کاملا همگون دارد. بازی تجربه‌ای است بسیار شیرین، لذت‌بخش و به‌یادماندنی که طرفداران بازی‌های موبایل، به خصوص عاشقان ژانر Physics Puzzle (پازل مبتنی بر فیزیک) به هیچ عنوان نباید آن را از دست بدهند.

