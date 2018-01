پس از انتشار بازی Gears of War 4، شرکت Microsoft در رابطه با این فرانچایز خاص خاموش باقی مانده بود. با این حال، فیل اسپنسر به عنوان رئیس بخش Xbox، نسخه جدید این سری را تایید کرد. به گزارش پردیس گیم، فیل اسپنسر طی مصاحبه جدید خود با سایت The Verge در رابطه با مشترکین سرویس Xbox Game Pass گفت:

"ما کار خود را با State of Decay 2 ،Crackdown 3 و سایر نمونه‌های خود ادامه می‌دهیم. نه تنها این بازی‌ها، بلکه عناوین آینده Halo ،Gears of War ،Forza و بقیه بازی‌ها هم در این برنامه جای دارند. نقشه ما این است که آن بازی‌ها را همزمان با انتشار جهانی، برای مشترکین Game Pass هم فراهم کنیم."

شاید این اولین باری باشد که Microsoft در پیامی عموم ساخت نسخه جدید Gears of War را تایید کرده است. هنوز نمی‌دانیم آیا با یک بازی فرعی یا دنباله Gears of War 4 روبه‌رو هستیم یا خیر. علاوه بر این، با توجه به تعهد Microsoft به برنامه Xbox Play Anywhere می‌توانیم به راحتی بگوییم که نسخه جدید Gears of War همزمان برای Xbox One و ویندوز 10 منتشر خواهد شد.

منبع متن: pardisgame