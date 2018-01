مایکروسافت با اعلام خبری تمامی کاربران و رسانه‌ها را شگفت زده کرد؛ تمامی عناوین انحصاری ایکس‌باکس از روز عرضه در سرویس Xbox Game Pass قرار می‌گیرند. این روزها سرویس‌هایی چون EA Access و شبکه‌های تلویزیونی چون نتفیلیکس با ارائه چنین سرویس‌هایی از محبوبیت بالایی برخوردار هستند، مایکروسافت نیز با Xbox Game Pass وارد عمل می‌شود. سرویس شبیه […]

مایکروسافت با اعلام خبری تمامی کاربران و رسانه‌ها را شگفت زده کرد؛ تمامی عناوین انحصاری ایکس‌باکس از روز عرضه در سرویس Xbox Game Pass قرار می‌گیرند.

این روزها سرویس‌هایی چون EA Access و شبکه‌های تلویزیونی چون نتفیلیکس با ارائه چنین سرویس‌هایی از محبوبیت بالایی برخوردار هستند، مایکروسافت نیز با Xbox Game Pass وارد عمل می‌شود. سرویس شبیه به شبکه نتفیلیکس است یعنی شما هزینه‌ای را پرداخت می‌کنید و ماهانه به تعدادی بازی دسترسی رایگان پیدا خواهید کرد. بازی‌هایی چون Halo 5: Guardians، Gears of War 4 ،NBA 2K17 و Lego Batman به‌صورت رایگان از طریق این سرویس در دسترس هستند. این عناوین چه به‌صورت آنلاین و چه به‌صورت آفلاین در دسترس قرار دارند. همچنین شما می‌توانید بازی‌های قرار گرفته در لیست را با ۲۰ درصد تخفیف و ۱۰ درصد تخفیف برای محتوای اضافی خریداری نمایید. برای مشترک شدن سرویس Xbox Game Pass نیازی به اشتراک گلد نیست اگرچه برای تجربه بخش چندنفره همچنان نیاز است. هزینه این سرویس ۱۰ دلار ماهانه است.

حال خبر شگفت انگیز این است که تمامی بازی‌هایی که مایکروسافت استودیو نشر دهد از روز عرضه در سرویس Xbox Game Pass قرار می‌گیرند. این سرویس فوق العاده که تنها با پرداخت ماهانه ده دلار فعال می‌شود به شما اجازه می‌دهد به بیش از ده بازی مختلف دسترسی پیدا کنید و حال بهتر از همیشه شده است.

نخستین بازی که از این ویژگی بهره‌مند می‌شود Sea of Thieves است. Sea of Thieves در بیستم مارس عرضه خواهد شد و در روز عرضه از طریق سرویس گیم پس در دسترس است. بقیه بازی‌های انحصاری چون State of Decay 2 و Crackdown 3 نیز در روز عرضه در دسترس هستند. این ویژگی شامل حال عناوین معرفی نشده Halo و Forza درکنار Gears of War نیز خواهد شد.

این حقیقتا خبری خارق العاده برای کاربران ایکس‌باکس است. سرویس Xbox Game Pass پیش‌تر از محبوبیت بالایی برخوردار بود و ارزشی بسیار فراتر از ده دلار ماهانه خود ارائه می‌کرد اما حال با این ویژگی ارزش سرویس چند برابر می‌شود. کاربران ایکس‌باکس از این به بعد برای تجربه انحصاری‌های مایکروسافت دو انتخاب دارند، نخست آن را مثل همیشه چه فیزیکی و چه دیجیتالی با قیمت ۶۰ دلار روز عرضه خریداری کنند و یا می‌توانند با پرداخت ده دلار ماهانه در کنار دسترسی به بازی‌های انحصاری، از بیش از صد بازی دیگر نیز لذت ببرند.

منبع متن: gamefa