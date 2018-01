پس از گذشت یک دهه و نابودی خدایان یونان، نسخه جدید God of War قرار است به سرزمین نورس برود و کریتوس را در نقش پدر بگذارد که تاریخ انتشار آن هم ساعاتی پیش اعلام شد.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از DualShockers، کوری بارلوگ به عنوان کارگردان بازی در وبلاگ رسمی PlayStation ضمن تایید تاریخ انتشار God of War، گفت "زمانی طولانی برای رسیدن به این نقطه سپری شد. این محبوب‌ترین روز انتشار برای تمام دوران حرفه‌ای من است. اگر تا 100 سال زنده باشم، فکر نکنم باز هم بتوانم روز بهتری از این زمان عرضه ببینم."

بارلوگ همچنین از نسخه ویژه و مزایای پیش‌خرید God of war رونمایی کرد. بازیکنان با پیش‌خرید هر یک از نسخه‌های God of War، سه اسکین Legendary برای سپر کریتوس به‌دست خواهند آورد.

یکی از نسخه‌های ویژه God of War، نسخه کالکتور این بازی است که با قیمت 129.99 دلار شامل مجسمه کریتوس و آرتئوس، یک کتاب فلزی، نقشه پارچه‌ای، محتوای اضافه دیجیتال گوناگون و سایر موارد می‌شود.

دومین نسخه ویژه، Stone Mason Edition است که با قیمت 149.99 دلار در آمریکای شمالی منتشر خواهد شد و شامل تمام محتوای نسخه کالکتور می‌شود با این تفاوت که Stone Mason Edition دارای اکشن فیگورهایی از آیتم‌های داخل بازی مثل اسب چوبی آرتئوس است.

در نهایت، وبلاگ PlayStation از نسخه لوکس دیجیتال بازی با قیمت 69.99 دلار رونمایی کرد. این نسخه دارای یک کپی دیجیتال از کتاب The Art of God of War، یک نسخه دیجیتال از سری کمیک‌های Dark Horse براساس بازی، تم پویای PS4، ست انحصاری زره و سپر است. همچنین کسانی که آن را پیش‌خرید کنند، یک سنجاق مخصوص دریافت خواهند کرد.

در ادامه می‌توانید تصاویر مربوط به این نسخه‌ها و بازی را مشاهده کنید:

God of War در 20 آوریل 2018 (جمعه 31 فروردین 1397) برای کنسول PS4 منتشر خواهد شد.

منبع متن: pardisgame