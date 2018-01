چندی پیش بتای محدود بازی Sea Of Thieves آغاز شد و کاربران و طرفداران این بازی قادر خواهند بود تا برای مدتی به تجربه گیم پلی این بازی بپردازند. جزئیات بیشتر در ادامه قابل مشاهده است. تقریبا دو ماه تا انتشار یکی از مورد انتظارترین عناوین سال جاری یعنی بازی Sea Of Thieves باقی مانده […]

تقریبا دو ماه تا انتشار یکی از مورد انتظارترین عناوین سال جاری یعنی بازی Sea Of Thieves باقی مانده است که قرار است بازیکنان را به دنیای دزد های دریایی و سفر های دریایی هیجان انگیز ببرد و یک ماجراجویی فوق العاده را برای آنان رقم بزند.

حال تعدادی از کاربران و طرفداران این بازی، قادر خواهند بود تا برای مدتی به تجربه گیم پلی جذاب بازی بپردازند و در واقع در بتای محدود این بازی شرکت کنند. این نسخه بتا از امروز یعنی ساعت ۱۵:۳۰ به وقت تهران به صورت رسمی آغاز شده است و هم اکنون کاربرانی در حال تجربه بتای این بازی هستند. این نسخه محدود، تا روز ۲۹ ژانویه مصادف با ۹ بهمن ماه، در دسترس خواهد بود و هنوز اطلاعات در رابطه با دسترسی بازیکنان به مکانیک‌ها و بخش‌های مختلف درون بازی، منتشر نشده است اما طبق جدیدترین گفته سازندگان، بازیکنان می‌توانند با تجربه گیم پلی نسخه بتای این بازی، به طور واقعی تصور کنند که در نقش یک دزد دریایی قرار دارند و باید یک ماجراجویی بزرگ را آغاز کنند.

در مورد شرایط شرکت در این نسخه محدود هم باید توضیح دهیم که در واقع کاربرانی قادر خواهند بود در این بتا شرکت کنند که یا این بازی را پیش خرید کرده باشند، یا در برنامه Sea of Thieves Insider تا قبل از ۱۰ آذر ماه یعنی ۱ دسامبر سال ۲۰۱۷، ثبت نام کرده باشند. حال اگر کاربران کنسول ایکس باکس وان، این بازی را خریداری کرده باشند، می‌توانند با ورود به قسمت My Games and Apps بتای محدود این بازی را دانلود کنند. همچنین اگر شما جزو کاربران پلتفرم رایانه‌های شخصی بازی هستید و در فروشگاه مایکروسافت در این پلتفرم، مراحل ثبت نام در بتا را انجام داده اید، در قسمت Library یا کتابخانه این فروشگاه، می‌توانید این بتا را دریافت کنید. در ادامه افرادی هم که نسخه فیزیکی این بازی را پیش خرید کرده اند، به یک بسته الحاقی با نام Black Dog دسترسی خواهند داشت که باید کد مربوط به این بسته را در فروشگاه ایکس باکس یا مایکروسافت وارد کنند و به واسطه آن، به نسخه بتا دسترسی پیدا کنند و آن را دریافت کنند.

حجم اصلی نسخه بتا بازی Sea of Thieves، در کنسول ایکس‌باکس وان تقریبا حدود ۷٫۵ گیگابایت خواهد بود ولی حجم این بتا در رایانه‌های شخصی هنوز اعلام نشده است. به طور کلی، اگر قصد ندارید در اجرای این نسخه بتا و طی کردن مراحل ثبت نام آن، به مشکلی بر بخورید، می‌توانید به سایت رسمی بازی مراجعه کرده و به صورت تصویری، راهنمای آن را دنبال کنید.

بازی Sea of Thieves به صورت رسمی در تاریخ ۲۹ اسفند مصادف با ۲۰ مارس، برای پلتفرم‌های ایکس باکس وان و رایانه‌های شخصی عرضه خواهد شد و بالاخره پس از تاخیر های فراوان، بازیکنان می‌توانند سفر های دریایی زیادی را تجربه کنند، به مناطق رمز آلود و خطرناک بازی سفری داشته باشند ، با اسلکت‌ها و دیگر دشمنان درون بازی، در غارهای پرجزئیات آن مبارزه کنند و گنج‌های زیادی را به دست آورند.

منبع متن: gamefa