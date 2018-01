برنامه جامع مسابقات جهانی Rainbow Six Siege توسط یوبیسافت اعلام شد

ورزش های الکترونیک یا همان eSports مسابقاتی هستند که در آن ها بازی بازان از سراسر دنیا به صورت فردی یا گروهی به رقابت با یکدیگر می پردازند که در نهایت شخص برنده یا تیم برنده، به جایزه های بزرگی که در این رقابت ها برای افراد برتر در نظر گرفته شده است، می رسند. […]

ورزش های الکترونیک یا همان eSports مسابقاتی هستند که در آن ها بازی بازان از سراسر دنیا به صورت فردی یا گروهی به رقابت با یکدیگر می پردازند که در نهایت شخص برنده یا تیم برنده، به جایزه های بزرگی که در این رقابت ها برای افراد برتر در نظر گرفته شده است، می رسند. همانطور که می دانید گیمر بودن یک شغل به حساب می آید و افرادی که به آن مشغول هستند، از راه ورزش های الکترونیک (eSports) کسب درآمد می کنند.

عنوان Rainbow Six Siege یکی از محبوب ترین عناوین دنیای بازی های رایانه ای به حساب می آید که پس از گذشت چند سال از عرضه اش، هنوز هم افراد زیادی در سرور های آن مشغول رقابت با یکدیگر هستند. همچنین این بازی چندید رکورد از نظر تعداد بازیکنان همزمان و همینطور رکورد های مربوط به تعداد کلی بازیکنان، به نام خود دارد که در نوع خود بسیار عالی است. حال یوبیسافت برنامه های مربوط به عنوان Rainbow Six Siege را برای حضور در رقابت های ورزش های الکترونیک مشخص کرده است. این برنامه از ماه ژوئن سال جاری شروع می شود و تا سال ۲۰۲۰ ادامه خواهد داشت. لیگ حرفه ای بازی Rainbow Six Siege هر ساله در قالب دو فصل شش ماهه برگزار می شود که هشتمین فصل آن همانطور که گفته شد در ماه ژوئن سال ۲۰۱۸ آغاز خواهد شد.

قبل از آغاز این فصل شش ماهه، یک فصل مقدماتی از ماه مارس تا می سال ۲۰۱۸ به انجام خواهد رسید. فرمت فصل پیش روی این بازی به این صورت است که ابتدا یک فصل از ماه ژوئن تا نوامبر برگزار می شود و فصل بعد آن نیز از ماه دسامبر تا می سال آینده به طول خواهد انجامید. طبق این دو فصل و رتبه کلی تیم های حاضر، هشت تیم به مرحله نهایی راه خواهند یافت که از قاره های آسیا و اقیانوسیه، اروپا، آمریکای لاتین و آمریکای شمالی هر کدام دو تیم، به رقابت نهایی خواهند رسید و برای جایزه بزرگ آن با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. دو تیم برتر از هر قاره که هشت تیم نهایی را شامل می شوند، برای کسب جایزه ۲۷۵,۰۰۰ دلاری با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

خوشبختانه شاهد این هستیم که تغییرات جذابی در ساختار رقابت های eSports در حال شکل گیری است و بازی بازان با جدیت بیشتر می توانند به این رقابت ها نگاه کنند و به عنوان یک منبع درآمد عالی روی آن حساب کنند. به هر حال گیمر بودن یک شغل پردآمد است که البته سختی های خودش را دارد و به هیچ وجه نمی توان به آن به عنوان یک راه ساده پولدار شدن چشم دوخت. افراد حرفه ای زیادی در این تیم ها دور هم جمع می شوند و برای کسب جایزه های بزرگ تلاش می کنند. از این رو به هیچ وجه نمی توان این رقابت ها را سطحی گرفت چرا که اشخاصی که در آن ها حضور دارند بسیار حرفه ای و کارآزموده به حساب می آیند. شما می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر از لیگ حرفه ای Rainbow Six Siege به وبسایت رسمی لیگ حرفه ای بازی Rainbow Six Siege مراجعه کنید.

منبع متن: gamefa