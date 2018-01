در حالی که سرویس Xbox Game Pass رسماً مخصوص ایکس‌باکس وان است، اما کاربران رایانه‌های شخصی نیز می‌توانند از آن بهره ببرند و به بازی‌های مختلف آن دسترسی یابند. به‌تازگی مدیر بازاریابی ایکس‌باکس یعنی ارون گرین‌برگ در توئیتر شفاف‌سازی کرده که مشترکین Xbox Game Pass می‌توانند عناوینی از این سرویس که دارای قابلیت Xbox Play […]

در حالی که سرویس Xbox Game Pass رسماً مخصوص ایکس‌باکس وان است، اما کاربران رایانه‌های شخصی نیز می‌توانند از آن بهره ببرند و به بازی‌های مختلف آن دسترسی یابند.

به‌تازگی مدیر بازاریابی ایکس‌باکس یعنی ارون گرین‌برگ در توئیتر شفاف‌سازی کرده که مشترکین Xbox Game Pass می‌توانند عناوینی از این سرویس که دارای قابلیت Xbox Play Anywhere هستند را برروی رایانه‌های شخصی هم تجربه کنند.

پیش از این، در روز گذشته اعلام شده بود که از این پس تمامی بازی‌های انحصاری ایکس‌باکس از روز عرضه در سرویس Xbox Game Pass قرار می‌گیرند که اولینشان Sea of Thieves خواهد بود. بقیه‌ی بازی‌های انحصاری چون State of Decay 2 و Crackdown 3 نیز در روز عرضه در دسترس خواهند بود و همچنین این ویژگی شامل حال عناوین معرفی نشده Halo و Forza درکنار Gears of War نیز خواهد بود.

Xbox Games Pass که معرفی‌اش به ژوئن ۲۰۱۷ برمی‌گردد، سرویسی مشابه Origin Access و EA Access بوده که با خرید اشتراک ماهانه‌اش با قیمت ۱۰ دلار، می‌توانید به بیش از ۱۰۰ بازی متنوع دسترسی داشته باشید؛ از عناوین انحصاری و بزرگ ایکس‌باکس مانند Gears of War 4 و Halo 5: Guardians گرفته تا آثار کوچک‌تر مانند This War of Mineو Brothers: A Tale of Two Sons. علاوه بر این‌ها، Game Pass از بازی‌های منتخبی از سرویس پشتیبانی از نسل قبل نیز بهره می‌برد. نهایتاً از اینجا جدیدترین اضافات این سرویس که متعلق به ماه فوریه است را مشاهده کنید.

منبع متن: gamefa