اخراج برخی از کارمندان استودیوی سازنده بازی Drawn to Death

جدیدترین پروژه سازندگان Drawn to Death کنسل شده و به همین خاطر، بخشی از کارمندان این استودیو از کار برکنار شده‌اند!

استودیوی سازنده بازی Drawn to Death که نام بلند The Bartlet Jones Supernatural Detective را برای خود برگزیده، مجبور به اخراج تنی چند از کارمندان خود شده است و این خبر را دیوید جفی (David Jaffe) رئیس این استودیو اعلام کرده است.

استودیوی The Bartlet Jones Supernatural Detective در سال ۲۰۱۳ و به همت دیوید جفی تاسیس شده بود و اولین پروژه آن‌ها یعنی Drawn to Death در سال ۲۰۱۷ در دسترس کاربران کنسول پلی‌استیشن ۴ قرار گرفت. این بازی که با همکاری بخش سن دیگوی پلی استیشن توسعه یافته بود، در هنگام عرضه با نظرات ضد و نقیضی از سوی بازیکنان و منتقدان روبرو شد و به شدت هم با مشکل کمبود بازیکن دست و پنجه نرم می‌کند و حسابی در تقلا است تا برای خود یک بیس ثابت از بازیکن را دست و پا کند.

برکناری برخی از کارمندان این استودیو به دنبال کنسل شدن پروژه جدید آن‌ها صورت گرفته است. جفی که در توییتر به صورت مجهول و جسته گریخته در مورد پروژه جدید صحبت می‌کرد، رسماً اعلام کرده که آن بازی کنسل شده و متاسفانه هیچ گاه شاهد عرضه آن به بازار نخواهیم بود و به دنبال همین مسئله، استودیو نیاز داشته تا تعداد کارمندان خود را کاهش دهد.

به هر حال جفی توضیح داده که در روزهای آینده اطلاعات بیشتری از این مسئله در اختیار عموم قرار خواهد داد و باید دید که این مسئله تا چه حد بزرگ بوده است. به مانند همیشه، جا دارد تا ما نیز از کارمندان برکنار شده استودیوی The Bartlet Jones Supernatural Detective به خاطر زحمات‌شان برای صنعت بازی‌های ویدئویی تشکر کنیم و امیدوار باشیم که پس از این اتفاقات، بار دیگر بتوانند روزهای خوبی را برای خود و خانواده‎‌شان رقم بزنند و سریعاً از لحاظ شغلی به پایداری کامل برسند.

توییت جفی به این شرح است:

“می‌خواستم تا همگی قبل از بقیه، این را از خودم بشنوید: ما یک پروژه کنسل شده داریم و مجبور شده‌ایم بخش بزرگی از کارمندان بخش توسعه بازی Bartlet Jones برکنار کنیم. اخبار بیشتری منتشر خواهد شد ولی برای الآن، اخبار جدید همین است. قلبم به خاطر گروه بااستعدادی که از کار برکنار شده است، می‌شکند. :(“

بازی Drawn to Death هم اکنون برای پلی استیشن ۴ در دسترس قرار دارد.

منبع متن: gamefa