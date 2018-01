تاریخ ساز، متفاوت، دوست داشتنی…| برترین عناوین کمپانی Nintendo

کمپانی Nintendo از دیرباز تا به امروز به عنوان یکی از ستون های استوار و دوست داشتنی صنعت بازی های رایانه ای مطرح بوده و هست و خواهد بود. کمپانی که همیشه خاص بوده و همیشه راه و روشی ثابت را دنیال کرده است که آن را از تمام دیگر شرکت های صاحب کنسول متمایز […]

کمپانی Nintendo از دیرباز تا به امروز به عنوان یکی از ستون های استوار و دوست داشتنی صنعت بازی های رایانه ای مطرح بوده و هست و خواهد بود. کمپانی که همیشه خاص بوده و همیشه راه و روشی ثابت را دنیال کرده است که آن را از تمام دیگر شرکت های صاحب کنسول متمایز و متفاوت کرده است. از بازی های این شرکت گرفته تا کنسول هایش همواره متفاوت از بقیه بوده اند و معنای واقعی زنده و تازه نگه داشتن یک فرنچایز در طول تاریخ را باید با برخی از سری عناوین این کمپانی درک کرد. بازی هایی که در گذر زمان و در طی سال ها با انواع نسخه های مختلف هرگز نه تنها افت نکرده اند بلکه قوی تر هم شده اند و توانسته اند تا تمام مخاطبین را راضی و خوشحال نگه دارند. کیست که نام افسانه زلدا را نشنیده باشد و از بزرگی و موفقیت شاهکارهای آن در طول تاریخ بی اطلاع باشد؟ کیست که سوپر ماریو را دوست نداشته باشد و نداند که این سری یکی از بزرگترین و موفق ترین فرنچایزهای تاریخ است؟ در مورد متروئید و Kirby و پوکمون و ماریوکارت و Super Smash Bros و دانکی کنگ و زینوبلید چه چیزی غیر از تحسین و احترام می توان مطرج کرد؟ Nintendo یکی از معانی و مفاهیم اصلی و یکی از ارکان جدانشدنی “بازی های رایانه ای” در دنیا قلمداد می شود و اگر یک شرکت باشد که معنی واقعی “سرگرم کننده بودن” یک بازی رایانه ای را بهتر از همه تعریف کرده باشد، آن شرکت قطعا Nintendo است. نینتندوی عزیزو محبوب و بزرگ و دوست داشتنی که تا ابد صنعت گیم باید به آن افتخار کند. باید همگی به احترام نینتندو کلاه از سر برداریم… به احترام این کمپانی تاریخ ساز، متفاوت و دوست داشتنی…

در این مطلب قصد داریم تا به ۱۴ عدد از برترین بازی های ساخته یا منتشر شده توسط کمپانی Nintendo در تاریخ بازی های رایانه ای اشاره کنیم و آن ها را همراه شما برشماریم. عناوینی که هر کدام برای ما خاطرات زیادی را رقم زده اند و بسیار محبوب هستند. به مانند همیشه و در مقالات ۱۰ برتر و ۲۰ برتر و … قبل از شروع این مطلب باید نکاتی را ذکر کنم که از شما عزیزان خواهشمندم آن ها را مطالعه نمایید تا شک و شبهه ای برای شما دوستان پیش نیاید. مهمترین و اساسی ترین نکته در مورد این مطلب آن است که توجه داشته باشید که در این مطلب، هم بازی هایی قرار گرفته اند که وظیفه ساخت آن ها را شرکت Nintendo و زیرشاخه های آن بر عهده داشتند و هم بازی هایی که این کمپانی خوشنام، ناشر آنها بوده ولی بازی هایی انحصاری هستند. در واقع، بازی هایی که سازنده یا ناشر بازی و یا هر دو، کمپانی Nintendo بوده است در لیست قرار دارند. همچنین توجه داشته باشید که از هر فرنچایز سعی شده است تا بهترین نسخه آن از لحاظ موفقیت و متا و فروش و اقبال جهانی در این مطلب قرار بگیرد و شاهد دو بازی از یک فرنچایز مشترک نخواهید بود.

همچنین دوستان توجه کنند که این مطلب در مورد “با ارزش ترین و مهم ترین و بهترین فرنچایزهای Nintendo” نیست که بخواهید بگویید چرا فلان بازی اول نیست و …. بلکه این مطلب در مورد “۱۴ تک عنوان قدرتمند و برتر این شرکت فارغ از وضعیت فرنچایزشان” است که به این موضوع توجه داشته باشید. این سه نکته که خدمت شما عرض کردم مهم ترین مواردی بود که باید هنگام خواندن مقاله در نظر داشته باشید تا نظراتی عجیب و غریب را شاهد نباشیم. قطعا جدا از این لیست که بنده تهیه کرده ام تعداد بسیار زیادی گزینه های دیگر وجود داشته اند که می توانستند در این مطلب حاضر باشند اما به هر حال تعداد محدودیت دارد و نویسنده، انتخاب هایی را که از نظر خود برتر بوده اند در لیست جای داده است. پس دقت کنید که این مقاله، “بازی های برتر شرکت Nintendo” به انتخاب بنده است، زیرا که اساس چنین مقالاتی این گونه است و سلیقه شخصی نیز بسیار اهمیت دارد.

همچنین لازم به ذکر است که رتبه بندی و ترتیبی که در این لیست برای بازی های مختلف لحاظ شده است کاملا نظر شخصی نویسنده است و هیچ معیار و میزانی برای درست یا غلط بودن آن وجود ندارد زیرا پای سلیقه مطرح است البته سلیقه منطقی، نه این که مثلا کسی یک بازی خیلی خیلی معمولی Nintendo را بیاورد و در جایگاه اول لیست برترین بازی تاریخ این شرکت قرار دهد و بگوید این سلیقه من است زیرا که این توهین به شعور مخاطب است اما به هر حال سلیقه شخصی نیز در چنین مقالاتی بسیار اهمیت دارد. قطعا در رده بندی این بازی ها سلائق و علائق با هم متفاوت است و بر اساس تجربه و خاطراتی که هر شخص دارد جایگاه ها را تعیین می کند و قاعدتا هر شخصی از هر عنوانی که بیشتر از آن خاطره داشته باشد و به آن علاقمند باشد، آن را بالاتر قرار خواهد داد. البته ما در این مطلب سعی کرده ایم تا عناوینی را قرار دهیم که یک وفاق جمعی بین بسیاری از بازیبازان دنیا در مورد فوق العاده بودن آن ها برقرار است و بدون شک بازی های این لیست در خیلی از ویدئوها و مطالب مربوط به برترین عناوین شرکت Nintendo، با مطلب ما مشترک هستند.

در نظر داشته باشید که عنوانی که مثلا من در رتبه ششم قرار داده ام دلیلی بر این نیست که آن بازی حتما و به صورت وحی منزل، ششمین بازی برتر این کمپانی است، بلکه برای من این گونه است و شاید برای شما اول یا دهم باشد و یا شاید اصلا در لیست شما حضور نداشته باشد. نکته بعدی این که تمامی گزینه های این لیست بر اساس داشته ها و اطلاعات نویسنده گرد آوری شده اند و در این مطلب قرار گرفته اند. شاید شما عقیده داشته باشید که مثلا بازی دیگری می توند به جای فلان شماره از این لیست قرار بگیرد و یا جایگاه آن فرق کند. در اینجا نیز معیار و میزان ثابتی نداریم و عقل و منطق در کنار احساس و خاطرات است که در ذهن هر شخص با هم ترکیب می شوند و اسم هایی مختلف را به عنوان خروجی بیرون می دهند. پس بهتر است تا این مطلب را به عنوان یک مقاله سرگرم کننده که به همراه آن برخی خاطراتتان را مرور خواهید کرد، نگاه کنید. با بیان این نکات اگر تا کنون به خواندن مقاله ادامه داده اید از شما دعوت می کنم تا در ادامه مطلب “برترین عناوین شرکت Nintendo” با بنده و وبسایت تحلیلی خبری گیمفا همراه شوید.

۱۴ – Splatoon 2

سازنده: Nintendo EPD

ناشر: Nintendo

ژانر: Third-person shooter

پلتفرم مقصد: Nintendo Switch

سال انتشار: ۲۰۱۷

امتیاز متا: ۸۳/۱۰۰

نینتندو خوراکش ساخت بازی های خاص است. یعنی مثلا کل دنیا می آیند و در سبک ریسینگ عناوینی بسیار شبیه هم با کمی تفاوت و با نام های فورزا و گرن توریسمو و پراجکت کارز و نیدفور اسپید خلق می کنند، ولی نینتندو می آید و ماریوکارت را خلق می کند که آخرش هم در کنار همان بازی ها کاندید برترین بازی ریسینگ سال می شود. همه دنیا می آیند و در سبک فایتینگ بازی هایی از لحاظ کلی سبیه هم با نام های مورتال کامبت و استریت فایتر و تکن خلق می کنند ولی نیتندو می آید و یک بازی مبارزه ای که از بیخ و بن و ساختار متفاوت است با نام Super Smash Bros می سازد که تازه از همه آن ها بهتر هم هست. یا همه دنیا می آیند شوتر آنلاین چندنفره بسیار شبیه هم با نام های رینبو و دیویژن و گوست ریکان و … خلق می کنند، ولی نینتندو می آید و در همین سبک Splatoon را می سازد که آخرش هم در کنار همان نام ها قرار می گیرد و تازه بهترین بازی چندنفره سال هم می شود. این هنر خاص نینتدو است. بعد از موفقیت فوق العاده بازی Splatoon بر روی کنسول وی یو و همینطور لانچ بی نظیر کنسول دوست داشتنی سوییچ، کاملا مشخص بود که فرصت خوبی برای و عرضه بازی دوم این سری فراهم است و در سال ۲۰۱۷ این اتفاق رخ داد و شماره دوم این عنوان زیبا ژای به دنیای بازی های رایانه ای گذاشت.

بازی Splatoon 2 که به مانند بازی اول، ساخت و توسعه آن را Nintendo EPD بر عهده داشته است، عنوانیست در ژانر Third-person shooter که در سال ۲۰۱۷ توسط کمپانی Nintendo انحصارا برای پلتفرم Nintendo Switch منتشر گردید.Splatoon 2 هم دارای بخش تک نفره و داستانی است و هم دارای بخش آنلاین چندنفره که به شما اجاره می دهد به صورت دو تیم ۴ نفره در برابر یکدیگر قرار بگیرید و طعم لذت ناب یک شوتر سرگرم کننده را بچشید. شما در بازی کنترل شخصیت های به نام Inkling یا همان جوهر پاش را بر عهده دارید که باید با جوهر رنگ تیم خود به اعضای تیم مقابل شلیک کرده و به اهداف خواسته شده برسید. این شخصیت ها می توانند بین فرم انسانی که در آن می توانند با سلاح خود جوهر شلیک کنند و فرم squid که در آن می توانند در جوهر رنگ تیم خود شنا کرده و سریعا در محیط جابجا شوند و مخزن جوهر خود را نیز پر کنند، تغییر شکل دهند.

در نسخه دوم سلاح های اصلی، فرعی و ویژه جدیدی به بازی افزوده شده اند مانند پیستول dual-wield که با استفاده از آن می توانید از قابلیت dodge roll استفاده نمایید و همینطور jetpack. عنوان Splatoon 2 پس از انتشار بازخوردهای بسیار مثبتی را از کاربران و منتقدان دریافت نمود و امتیازاتی مانند ۸٫۳ از آی جی ان و ۸ از گیم اسپات را به خود اختصاص داد. این عنوان نهایتا و از مجموع نقدها و نمرات خود امتیاز متای فوق العاده ۸۳/۱۰۰ که نشان دهنده یک بازی شگفت انگیز است را کسب نمود تا به این ترتیب به عنوان یکی از برترین و موفق ترین عناوین کمپانی بزرگ Nintendo در طول تاریخ شناخته شود. امتیاز متای بازی کاملا شبیه به متای بازی نخست بود که امتیاز ۸۱ را کسب کرده بود و به این ترتیب موفق شد تا موفقیت بازی نخست را دوباره کسب کند که این کار برای یک نسخه دنباله کار بسیار سختی است ولی سازندگان Splatoon 2 موفق به انجام آن شدند. در نهایت باید گفت بدون تردید بازی Splatoon 2 جزو برترین بازی هایی است که تاکنون توسط کمپانی Nintendo ساخته و منتشر شده و در لیست ما از “برترین عناوین کمپانی Nintendo” نیز در جایگاه دهم قرار می گیرد.

۱۳ – Kirby’s Epic Yarn

سازنده: Good-Feel , HAL Laboratory

ناشر: Nintendo

ژانر: Action-Platformer

پلتفرم مقصد: Wii

سال انتشار: ۲۰۱۰

امتیاز متا: ۸۶/۱۰۰

Kirby یکی از آن شخصیت های عجیب و غریب و البته دوست داشتنی نیتندو است که بازی هایش هم طرفداران زیادی دارند و جالب است بدانید که با این که یک شخصیت گوگولی است ولی در واقع جزو قوی ترین شخصیت های تاریخ به حساب می آید زیرا که در واقع نامیرا و ابدی است و در خیلی از لیست های قدرتمندترین شخصیت های تاریخ با تعجب تمام نام Kirby را هم مشاهده می کنید که واقعا بار اولی که این موضوع را متوجه شدم برایم بسیار عجیب و جالب بود!! سری عناوین جزو فرنچایزهای کلاسیک و قدیمی نینتندو به حساب می آیند و کار خود را از سال ۱۹۹۲ با عرضه بازی Kirby’s Dream Land آغاز کردند. باز هم جالب است بدانید که از این سری تا به امروز چیزی حدود ۳۰ بازی مختلف منتشر شده است که خودش به تنهایی نشان دهنده و گویای همه چیز است و میزان محبوبیت و موفقیت عناوین این شخصیت را مشخص می کند. این شخصیت دوست داشتنی همواره قصد دارد تا خانه اش یعنی سیاره Pop Star را در برابر تهدیدات مختلف محافظت کند و در این راه ماجراجویی های بسیاری را پشت سر گذاشته است.

اکثر عناوین این سری در طول تاریخ به صورت side-scrolling action-platformer بوده اند که در آنها حل پازل و مبارزات Beat ’em up نیز وجود داشته است. Kirby این قابلیت را دارد که دشمنان و کلا هر چیزی را به درون دهن خود بکشد و آن ها را با کارکرد یک گلوله به بیرون پرتاب کندو یا آن ها را بخورد!! همچنین خوردن برخی از آیتم ها قایلیت های ویژه ای از قیبل ارتقا دادن توانایی های او و کسب قابلیت هایی مثل Copy را در اختیار وی قرار می دهند. از نکات خوب این سری آن است که عناوین Kirby در عین این که برای افرادی که با بازی های اکشن و.. ناآشنا هستند مناسب است از طرفی هم برای بازیبازهای حرفه ای تر نیز مناسب بوده و چالش های خاص خود را در اختیار آن ها قرار می دهند. انتخاب بین این تعداد بازی جذاب کار سختی است اما بعد از تحقیق و بررسی در مورد بازی های مختلف این سری و مطالعه و مشاهده مقالات و ویدئوهای ۱۰ برتر و .. تصمیم گرفتم تا عنوان Kirby’s Epic Yarn را به عنوان نماینده سری در این لیست قرار دهیم.

بازی Kirby’s Epic Yarn که ساخت و توسعه آن را Good-Feel و HAL Laboratory بر عهده داشته اند، عنوانیست در ژانر Platforming که در سال ۲۰۱۰ توسط کمپانی Nintendo انحصارا برای پلتفرم Wii منتشر گردید. Kirby’s Epic Yarn پس از انتشار بازخوردهای بسیار مثبتی را از کاربران و منتقدان دریافت نمود و امتیازاتی مانند ۹ از ای جی ان و ۹٫۵ از گیم اینفورمر و ۸٫۵ از گیم اسپات را به خود اختصاص داد. این عنوان نهایتا و از مجموع نقدها و نمرات خود امتیاز متای فوق العاده ۸۶/۱۰۰ که نشان دهنده یک بازی شگفت انگیز است را کسب نمود تا به این ترتیب به عنوان یکی از برترین و موفق ترین عناوین کمپانی بزرگ Nintendo در طول تاریخ شناخته شود. برای بار سوم در این بخش جالب است بدانیدکه عناوین سری Kirby تاکنون بیشا از ۳۴ میلیون نسخه در دنیا فروش داشته اند و این فروش بی نظیر، آن را در لیست ۵۰ فرنچایز پرفروش تاریخ قرار داده است. هیچ شکی نیست که بازی Kirby’s Epic Yarn و فرنچایز Kirby جزو برترین بازی ها و فرنچایزهایی است که تاکنون توسط کمپانی Nintendo ساخته و منتشر شده و Kirby’s Epic Yarn در لیست ما از “برترین عناوین کمپانی Nintendo” نیز در جایگاه دهم قرار می گیرد.

۱۲ – Fire Emblem: Awakening

سازنده: Intelligent Systems و Nintendo SPD

ناشر: Nintendo

ژانر: Tactical RPG

پلتفرم مقصد: Nintendo 3DS

سال انتشار: ۲۰۱۲

امتیاز متا: ۹۲/۱۰۰

سری عناوین نقش آفرینی تاکتیکی جذاب Fire Emblem جزو سری بازی های موفق و بزرگ نینتندو در طول تاریخ به حساب می آید که تا به امروز ۱۲ عنوان اصلی، ۳ نسخه بازسازی شده و ۲ نسخه اسپین آف از آن برای پلتفرم های مختلف نینتندو منتشر گردیده است و موفقیت های خوبی را نیز کسب کرده اند. این سری کار خود را از سال ۱۹۹۰ و با عنوان Shadow Dragon and the Blade of Light آغاز کرد که برای فامیکوم منتشر گردید و جدیدترین نسخه آن نیز در سال ۲۰۱۵ و عنوان Fates بوده است. گیم پلی عناوین این فرنچایز بر اساس حرکت تاکتیکی شخصیت ها در یک زمین مبارزه محدود بنا شده است و در کنار آن روند داستان گویی و شخصیت پردازی آن شبیه به اکثر عناوین نقش آفرینی دیگر پیش می روند. از نکات متفاوت در مورد گیم پلی این سری وجود مرگ دائمی یا permanent death برای شخصیت های بازی است که باعث می شود از ادامه بازی حذف شوند. در عناوین جدیدتر سری و از بازی Fire Emblem: New Mystery of the Emblem به بعد، بازیبازان می توانند بین مد کلاسیک که در آن شخصیت ها مرگ دائمی دارند و یا مد کژوال که شخصیت ها بعد از مرگ، در نبرد بعدی حضور می یابند انتخاب نمایید.

در طول تاریخ عناوین باکیفیت زیادی تاکنون در سری Fire Emblem منتشر گردیده اند و انتخاب یک بازی از میان آن ها مقداری دشوار است ولی اگر نهایتا بخواهیم یک بازی را به عنوان نماینده این سری در لیست برترین های نیتندو انتخاب نماییم، شاید شایسته ترین بازی، Fire Emblem: Awakening باشد که جزو نسخه های جدید این سری نیز به حساب می آید. بازی Fire Emblem: Awakening که ساخت و توسعه آن را Intelligent Systems و Nintendo SPD بر عهده داشته اند، عنوانیست در ژانر Tactical RPG که در سال ۲۰۱۲ توسط کمپانی Nintendo برای پلتفرم Nintendo 3DS منتشر گردید. این بازی در واقع نسخه یازدهم از سری اصلی Fire Emblem به شمار می رود و اولین نسخه سری است که برای کنسول Nintendo 3DS عرضه شد. به مانند عناوین قبلی، گیم پلی بازی شامل حرکت تاکتیکی شخصیت ها در میدان نبرد و مبارزه با واحدهای نیروی دشمن است.

همچنین مواردی مانند ایجاد رابطه بین شخصیت های مختلف بازی برای ارتقای توانایی های آن ها، تعیین درجه سختی، انتخاب بین مرگ دائمی یا عدم وجود آن برای شخصیت ها و زوایای دوربین مختلف نیز در بازی در اختیار بازیباز قرار داند. Fire Emblem: Awakening پس از انتشار بازخوردهای بسیار مثبتی را از کاربران و منتقدان دریافت نمود و امتیازات بی نظیری مانند ۱۰ از یوروگیمر، ۹٫۶ از آی جی ان، ۹ از گیم اینفورمر و ۳۶/۴۰ از فامیتسو و را به خود اختصاص داد. این عنوان نهایتا و از مجموع نقدها و نمرات خود امتیاز متای فوق العاده ۹۲/۱۰۰ که نشان دهنده یک بازی شاهکار است را کسب نمود تا به این ترتیب به عنوان یکی از برترین و موفق ترین عناوین کمپانی بزرگ Nintendo در طول تاریخ شناخته شود. هیچ تردیدی وجود ندارد که بازی Fire Emblem: Awakening جزو برترین بازی هایی است که تاکنون توسط کمپانی Nintendo ساخته و منتشر شده و در لیست ما از “برترین عناوین کمپانی Nintendo” نیز در جایگاه دهم قرار می گیرد.

۱۱ – Donkey Kong 64

سازنده: Rare

ناشر: Nintendo

ژانر: Platformer, Adventure

پلتفرم مقصد: Nintendo 64

سال انتشار: ۱۹۹۹

امتیاز متا: ۹۰/۱۰۰

هر چقدر که بیشتر در مورد فرنچایزهای نیتندو تحقیق می کنید بیشتر شگفت زده می شوید و در می یابید که این شرکت واقعا در حدود سونی فرنچایز انحصاری قدرتمند دارد که فروششان هم خیلی خیلی بیشتر از هر سری دیگری در دنیا بوده است و همیشه پای ثابت لیست های پرفروش ترین فرنچایزهای کل تاریخ هستند. بین فرنچایزهای مهم انحصاری نینتدو قطعا نام سری Donkey Kong را هم خواهید دید. فرنچایزی که به نام شخصیت میمون اصلی بازی نام گرفته است که در سال ۱۹۸۱ توسط شیگرو میاموتوی بزرگ خلق شد. عناوین این سری به دو نوع بازی با ژانرهای مختلف تقسیم می شوند و البته اسپین آف هایی که انواع و اقسام ژانرهای گوناگون را دارا هستند. یکی از ژانرهای بازی های اصلی این سری که نسل اول این عناوین هستند، در ژانر platform/action puzzle قرار دارند و نخستین حضور شخصیت Donkey Kong در دنیای بازی های رایانه ای در ماشین آرکیدی به نام Donkey Kong در سال ۱۹۸۱ بود که در آن بازی وی در مقابل ماریو قرار می گرفت! در سال ۱۹۹۴ این سری مجددا با سری جدیدی به نام Donkey Kong Country احیا شد که این بار شخصیت دانکی کنگ و قبیله اش را به عنوان پروتاگونیست در خود داشت که در جنگل محل زندگی خود باید با دشمنان مختلف که غالبا قبیله Kremling (یک قبیله از کروکودیل ها که پادشاه آن ها King K. Rool نام داشت) یودند مبارزه می کردند. بازی های این سری در ژانر side-scrolling platform قرار داشتند.

عناوین خارج از این دو ژانر اصلی (platform/action puzzle و side-scrolling platform) شامل بازی هایی مثل Donkey Konga در سبک ریتم و Diddy Kong Racing در سبک ریسینگ هستند. این سری تا به امروز چیزی در حدود ۳۰ بازی داشته است و جالب است بدانید که بیشتر از ۴۰ میلیون نسخه از عناوین Donkey Kong تا به امروز به فروش رسیده اند. سازندگان این سری تا به امروز بسیار مختلف بوده اند و شاهد نام هایی مثل Namco و Rare و Retro Studios علاوه بر خود نینتندو در لیست سازندگان این سری هستیم. اگر بخواهیم بین بازی های این سری محبوب یکی را به عنوان نماینده سری در لیست برترین ها قرار دهیم، یکی از شایسته ترین انتخاب ها، عنوان Donkey Kong 64 است که بالترین امتیازها را نیز در بین عناوین این فرنچایز داراست. بازی Donkey Kong 64 که ساخت و توسعه آن را استودیو محبوب Rare بر عهده داشته است، عنوانیست در ژانر Platformer و Adventure که در سال ۱۹۹۹ توسط کمپانی Nintendo انحصارا برای پلتفرم Nintendo 64 منتشر گردید.

Donkey Kong 64 اولین بازی این فرنچایز است که گیم پلی آن به صورت ۳ بعدی بود. شما باید در قالب شخصیت دانکی کنگ در مراحل مختلف بازی گشت و گذار می کردید و آیتم های گوناگون را جمع کرده و همین طور دوستان خود را از اسارت King K. Rool نجات می دادید. در بازی مینی گیم ها و پازل ها را در اقلب ۵ شخصیت قابل بازی این سری انجام می دادید که هر کدام قابلیت های خاص خود را داشتند و از این طریق موز و آیتم های مختلف کسب می کردید. Donkey Kong 64 پس از انتشار بازخوردهای بسیار مثبتی را از کاربران و منتقدان دریافت نمود و امتیازاتی مانند ۹ از آی جی ان و گیم اسپات و ۳۳/۴۰ از فامیتسو را به خود اختصاص داد. این عنوان نهایتا و از مجموع نقدها و نمرات خود امتیاز متای بی نظیر ۹۰/۱۰۰ که نشان دهنده یک بازی شگفت انگیز است را کسب نمود تا به این ترتیب به عنوان یکی از برترین و موفق ترین عناوین کمپانی بزرگ Nintendo در طول تاریخ شناخته شود. نهایتا باید اذعان داشت که بازی Donkey Kong 64 جزو برترین بازی هایی است که تاکنون توسط کمپانی Nintendo ساخته و منتشر شده و در لیست ما از “برترین عناوین کمپانی Nintendo” نیز در جایگاه دهم قرار می گیرد.

۱۰ – Perfect Dark

سازنده: Nintendo, Rare, 4J Studios, Ultimate Play the Game

ناشر: Nintendo

ژانر: first-person shooter

پلتفرم مقصد: Nintendo 64 (نسخه Xbox 360 بازی با نام زیرو در نسل هفتم منتشر شد که متای ان ۸۱ شد)

سال انتشار: ۲۰۰۰

امتیاز متا: ۹۷/۱۰۰

سال ۲۰۰۰ نینتندو سنت شکنی کرد و کمپانی که به آن “دیزنی” بازی ها می گفتند، یک شوتر اول شخص خشن و بی نظیر به نام Perfect Dark را منتشر کرد تا قدرت خود را به همگان نشان داد و اینگونه اعلام کرد که اگر بخواهد بازی بزرگسالانه و هاردکور و شوتر اول شخص منتشر کند نیز عنوانی مانند Perfect Dark با متای بی نظیر و استثنائی ۹۷ عرضه می کند. عنوان Perfect Dark در سال ۲۰۰۰ نه تنها یکی از برترین شوترهای تاریخ را رقم زد بلکه بحث برانگیزترین بازی که نیتندو تا به حال عرضه کرده بود نیز بود، زیرا که این عنوان نخستین بازی با درجه M و فقط مخصوص بزرگسالان بود که نیتندو تا به حال عرضه کرده بود، آن هم در زمانی که این شرکت را با بازی های شاد و خانوادگی و مناسب سنین پایین مانند Pokémon و Mario Bros. می شناختیم.

بازی Perfect Dark که ساخت و توسعه آن را Rare بر عهده داشته است، عنوانیست در ژانر شوتر اول شخص که در سال ۲۰۰۰ توسط کمپانی Nintendo انحصارا برای کنسول Nintendo 64 منتشر گردید. البته یک نسخه از بازی در نسل هفتم با نام پرفکت دارک زیرو برای ایکس باکس ۳۶۰ منتشر شد که اصلا نتوانست مانند بازی اصلی، رویایی عمل کند ولی عنوان بسیار خوبی بود و متای ۸۱ را کسب کرد. Perfect Dark در زمان انتشار خود یک بازی بی نقص و شگفت انگیز بود و بالاترین سطح از لذتی که یک شوتر می تواند به شما منتقل کند را در اختیار شما قرار می داد. این عنوان پس از انتشار بازخوردهای رویایی را از کاربران و منتقدان دریافت نمود و امتیازاتی مانند ۹٫۹ از گیم اسپات را به خود اختصاص داد و نهایتا و از مجموع نقدها و نمرات خود نیز امتیاز متای بی نظیر ۹۷/۱۰۰ که نشان دهنده یک بازی فراتر از شاهکار است را کسب نمود تا به این ترتیب به عنوان یکی از برترین و موفق ترین عناوین کمپانی بزرگ Nintendo و یکی از برترین عناوین تاریخ از لحاظ امتیاز متا در طول تاریخ شناخته شود.

با این که Perfect Dark همواره در لیست های “برترین بازی ها” قرار دارد و تا همیشه از آن به عنوان “یکی از برترین بازی های تاریخ بازی های رایانه ای” لااقل از لحاظ بازخوردها و امتیاز متا یاد خواهد شد ولی در کمال تعجب تاکنون ساخت نسخه ای دیگر از آن کلید نخورده است و این فرنچایز شاهکار و بی نظیر به فراموشی سپرده شده است. امیدوار هستیم که در سال های پیش رو مجددا نام این سری را بشنویم و شاهد معرفی عنوان جدیدی از این سری فوق العاده جذاب و محبوب باشیم. در نهایت هم بایستی گفت بازی Perfect Dark یکی از برترین شوترهای اول شخص تاریخ و یکی از برترین بازی هایی است که تاکنون توسط کمپانی Nintendo ساخته و منتشر شده و در لیست ما از “برترین عناوین کمپانی Nintendo” نیز در جایگاه دهم قرار می گیرد.

۹ – Bayonetta 2

سازنده: Platinum Games

ناشر: Nintendo

ژانر: Action-adventure hack ‘n’ slash

پلتفرم مقصد: Wii U

سال انتشار: ۲۰۱۴

امتیاز متا: ۹۱/۱۰۰

در میان آی پی ها و فرنچایزهای تقریبا جدیدی که کمتر از یک دهه از عمرشان می گذرد و یک شبه هم ره صدساله را از نظر محبوببیت طی کردند، یکی از بزرگترین و برترین ها که خیلی زود توانست خود را به عنوان یکی از بزرگترین عناوین هک اند اسلش معرفی کند و شخصیت اصلی بازی که نام او نام بازی است را به نیز به عنوان یکی از محبوب ترین و قدرتمندترین شخصیت های مونث در دنیای بازی های رایانه ای به دنیا بشناساند، سری Bayonetta است. عنوان Bayonetta یک بازی جنجالی و بسیار جذاب بود. جنجالی از این جهت که توسط سازنده و خالق سری محبوب “شیطان هم می‌گرید” ساخته شده بود و با آن مقایسه می‌ شد و جذاب از نظر کمبو های فوق‌ العاده پرتعداد و زیاد و زیبا که چندین برابر عناوین هم سبک خود بود و البته جذابیت خود شخصیت اصلی بازی. نخستین بار Bayonetta در سال ۲۰۰۹ با عنوان Bayonetta به دنیای بازی های رایانه ای پای گذاشت و به بازیبازان معرفی شد. عنوانی که توسط Platinum Games ساخته شد و تا به امروز توسط شرکت سگا برای پلتفرم های PlayStation 3, Xbox 360, Wii U و Microsoft Windows منتشر گردید. بایونتا یکی از سرسخت ترین شخصیت های مبارز و مونث تاریخ است که با آن قد کشیده، اسلحه‌های پاشنه کفش‌ هایش و موهای بسیار بلند و جادویی خود که هنگام استفاده از جادو تبدیل به هیولاهای مختلف می‌ شوند، یک شخصیت بسیار خاص و متفاوت از هر شخصیت دیگری است که تاکنون دیده‌ایم و همین خاص بودن و البته بسیار قدرتمند بودن، باعث دو چندان شدن محبوبیت و جذابیت Bayonetta شده است.

بعد از موفقیت بازی اول قطعا انتظار می رفت که نسخه دوم هم در کار باشد اما طی اتفاقی عجیب، نیتندو انتشار این بازی را برای خود در انحصار گرفت و بازی دوم تبدیل به عنوانی انحصاری برای نیتندو گردید. بازی Bayonetta 2 که ساخت و توسعه آن را مانند بازی اول، Platinum Games بر عهده داشت، عنوانیست در ژانر Action-adventure و hack ‘n’ slash که در سال ۲۰۱۴ توسط کمپانی Nintendo به صورت انحصاری برای Wii U منتشر گردید و این موضوع باعث شد تا طرفداران پرتعداد این سری که با نسخه اول خاطرات زیادی داشتند موفق به تجربه بازی دوم نشوند. Bayonetta 2 عنوانی است پر از مبارزات جذاب و هیجان انگیز و سریع به همراه کمبوها و فنونی بیشمار و همینطور باس فایت هایی حماسی و لذتبخش. در واقع تک تک باس هایی که در هر مرحله بازی Bayonetta 2 به سراغ آن ها و مبارزه با این هیولاها می روید، یکی از دیگری برتر و جذاب تر هستند و به حدی طراحی زیبا و البته پر از اغراق ژاپنی دارند که هر بازیبازی را شگفت زده می کنند و از برترین و هیجان انگیزترین آنها می توان به Gomorrah و Masked Lumen و Rodin, The Infinite One و Father Balder و Glamor و Insidious اشاره کرد.

تمرکز اصلی بایونتا ۲ بر روی مبارزات جذاب است و دشمنان مختلف و باس هایی که در عنوان دوم بایونتا با آنها روبرو هستیم فوق العاده قدرتمند، سریع و مرگبار هستند و توانایی اجرای تعداد زیادی فنون متفاوت را در اختیار دارند که شاید باید گفت در کمتر عنوانی باس های بازی این مقدار فنون و حملات مختلف دارند و در واقع همان قدر که خود بایونتا با ترکیب حملات نزدیک مرگبار و سریع با سلاح های گرمی که به کفش هایش متصل است و قابلیت های جادویی که دارد، صدها کمبوی ترکیبی مختلف را خلق می کند، باس ها و دشمنان بازی نیز با انواع قایلیت های قدرتمند و جثه های عظیمی که معمولا دارند مبارزات دشواری را برای بازیباز رقم می زنند و خوشبختانه تعداد این مبارزات لذتبخش و هیجان انگیز زیاد است. Bayonetta 2 پس از انتشار بازخوردهای شگفت انگیزی را از کاربران و منتقدان دریافت نمود و امتیازاتی مانند ۱۰ از گیم اسپات و ۹٫۵ از آی جی ان را به خود اختصاص داد. این عنوان نهایتا و از مجموع نقدها و نمرات خود امتیاز متای بی نظیر ۹۱/۱۰۰ که نشان دهنده یک بازی شاهکار است را کسب نمود تا به این ترتیب به عنوان یکی از برترین و موفق ترین عناوین کمپانی بزرگ Nintendo در طول تاریخ شناخته شود. شکی نیست که بازی Bayonetta 2 جزو برترین بازی هایی است که تاکنون توسط کمپانی Nintendo ساخته یا منتشر شده و در لیست ما از “برترین عناوین کمپانی Nintendo” نیز در جایگاه نهم قرار می گیرد.

۸ – Mario Kart: Super Circuit

سازنده: Intelligent Systems

ناشر: Nintendo

ژانر: Racing

پلتفرم مقصد: Game Boy Advance, Nintendo 3DS

سال انتشار: ۲۰۰۱

امتیاز متا: ۹۳/۱۰۰

همان طور که نینتندو وقتی بازی مبارزه ای بسازد Super Smash Brosرا خلق می کند که با کل فرنچایزهای مبارزه ای متفاوت است، وقتی هم که بخواهد بازی ریسینگ خلق کند نباید منتظر گرن توریسمو و فورزا و نیدو فور اسپید باشیم، بلکه سری Mario Kart را خلق می کند که از لاحاظ محبوبیت و کیفیت دار کنار همان غول های شبیه ساز ریسینگ قرار می گیرد و کاندید برترین بازی ریسینگ سال هم می شود. انصافا اگر بخواهیم موضوع دوشیدن یک شخصیت را مطرح کنیم هیچ شخصیت بیچاره ای به اندازه ماریو که توسط نینتندو پدر و مادرش در آمده است، دوشیده نشده و از ریسینگ و مبارزه ای گرفته تا نقش آفرینی و ساید اسکرولینگ و ادونچر و پازل و اکشن تا به امروز حاضر بوده است!! البته فرقش اینجاست که این دوشیدن نیتندو همیشه صحیح بوده است و تا کنون نشده است که این کمپانی با قرار دادن شخصیت محبوبش در یک بازی گند بزند و یا نام ماریو را خراب کرده و طرفداران را ناراحت کند. بلکه همواره حضور ماریو در بازی های مختلف نیتندو یک نقطه قوت بزرگ برای آن بازی ها به حساب آمده است و نیتندو اشتباهی را در قبال آن مرتکب نشده است. سری عناوین Mario Kart نیز از این قائده مسثنی نیستند و همواره با نسخه های مختلف خود جزو برترین عناوین ریسینگ زمان انتشار خود قلمداد شده اند.

این سری که تا به امروز حدود ۱۳ بازی را در کارنامه خود می بیند که شامل ۶ بازی برای کنسول های خانگی، ۳ بازی برای کنسول های پورتابل و ۴ بازی ساخته شده توسط نامکو برای دستگاه های آرکید هستند. این فرنچایز نخستین بار در سال ۱۹۹۲ و با بازی Super Mario Kart بر روی کنسول محبوب Super Nintendo Entertainment System به دنیای بازی های رایانه ای معرفی گردید و جدیدترین بازی آن نیز عنوان Mario Kart 8 Deluxe است که در سال ۲۰۱۷ برای Nintendo Switch منتشر گردید و موفقیت خوبی را هم کسب نمود. خیلی جالب و عجیب است که بدانید سری عناوین Mario Kart تا به امروز بالغ بر ۱۰۰ میلیون نسخه در دنیا فروش داشته اند که رقمی شگفت انگیز و استثنایی محسوب می شود. بازی های این سری همواره کیفیت بالایی داشته و عنوان ضعیف و ناموفقی را معمولا در این سری شاهد نبوده ایم. به همین خاطر هم انتخاب یک بازی به عنوان نماینده سری کار آسانی نیست (این را تقریبا در تمام فرنچایزهای این مقاله گفتم!!) ولی تصمیم گرفتم تا با توجه به بازخوردهای طرفداران و منتقدان و امتیازات، عنوان Mario Kart: Super Circuit را در لیست این مطلب قرار دهم.

بازی Mario Kart: Super Circuit که ساخت و توسعه آن را Intelligent Systems بر عهده داشته است، عنوانیست در ژانر Racing که در سال ۲۰۰۱ توسط کمپانی Nintendo برای پلتفرم های Game Boy Advance و Nintendo 3DS منتشر گردید. این بازی در ژاپن با نام Mario Kart Advance شناخته می شود و سومین بازی از سری اصلی ماریوکارت و اولین بازی سری بر روی کنسول دستی به حساب می اید. این بازی تمامی المان های جذاب و مثبت عناوین قبلی سری را حفظ کرده بود و همینطور برخی نکات جدید را نیز به گیم پلی بازی افزوده بود که سبب جذابیت هر چه بیشتر این عنوان شده بود. Mario Kart: Super Circuit پس از انتشار بازخوردهای فوق العاده مثبتی را از کاربران و منتقدان دریافت نمود و امتیازاتی مانند ۹٫۵ از آی جی ان و گیم اینفورمر را به خود اختصاص داد. این عنوان نهایتا و از مجموع نقدها و نمرات خود امتیاز متای بی نظیر ۹۳/۱۰۰ که نشان دهنده یک بازی شاهکار است را کسب نمود تا به این ترتیب به عنوان یکی از برترین و موفق ترین عناوین کمپانی بزرگ Nintendo در طول تاریخ شناخته شود. هیچ گونه شک و شبهه ای وجود ندارد که بازی Mario Kart: Super Circuit جزو برترین بازی هایی است که تاکنون توسط کمپانی Nintendo ساخته و منتشر شده و در لیست ما از “برترین عناوین کمپانی Nintendo” نیز در جایگاه دهم قرار می گیرد.

۷ – GoldenEye 007

سازنده: Rare

ناشر: Nintendo

ژانر: First-person shooter

پلتفرم مقصد: Nintendo 64

سال انتشار: ۱۹۹۷

امتیاز متا: ۹۶/۱۰۰

بهترین عنوانی که تاکنون از سری محبوب جیمز باند ساخته شده است لااقل از نظر امتیاز متا، بازی GoldenEye 007 است که اتفاقا فیلمش در سال ۱۹۹۵ هم یکی از بهترین فیلم های سری جیمز باند است و هیچ گاه صحنه تعقیب و گریز ابتدای آن را فراموش نمی کنم. بازی GoldenEye 007 که ساخت و توسعه آن را Rare بر عهده داشته است، عنوانیست در ژانر First-person shooter که در سال ۱۹۹۷ توسط کمپانی Nintendo رای پلتفرم های Nintendo 64 منتشر گردید. بازی دارای بخش تک نفره بود که در آن کنترل مامور سرویس اظلاعاتی مخفی یعنی جیمز باند را بر عهده می گرفتید و باید با مبارزات مختلف، سبب توقف یک سندیکای جنایتکاری از استفاده از یک سلاح ماهواره ای بر علیه لندن که تمام دنیا را در بحران و رکود اقتصادی فرو می برد، می شدید. در بازی بخش مولتی پلیر به صورت اسپلیت اسکرین نیز وجود داشت که در آن دو، سه و یا چهار بازیباز در انواع مختلف مدهای deathmatch رقابت می کردند.

جالب است بدانید که تیم سازنده این عنوان موفق (به رهبری Martin Hollis که طی دوره ای دو و نیم ساله این بازی را ساختند) تجربه خاصی در زمینه ساخت چنین عنوانی نداشتند و قبلا روی ورژن سکه ای بازی Killer Instinct کار کرده بودند. در ابتدا بازی GoldenEye 007 قرار بود یک شوتر ریلی الهام گرفته از بازی Virtua Cop سگا باشد ولی بعدا دوباره طراحی شد و تبدیل به یک شوتر اول شخص با حرکت آزادانه شد. GoldenEye 007 پس از انتشار بازخوردهای بسیار مثبتی را از کاربران و منتقدان دریافت نمود و امتیازاتی مانند T را به خود اختصاص داد. این عنوان نهایتا و از مجموع نقدها و نمرات خود امتیاز متای فوق العاده ۹۶/۱۰۰ که نشان دهنده یک شاهکار است را کسب نمود تا به این ترتیب به عنوان یکی از برترین و موفق ترین عناوین کمپانی بزرگ Nintendo در طول تاریخ شناخته شود. بازی فروش بی نظیری داشت و حدود ۸ میلیون نسخه از آن به صورت جهانی به فروش رسید که آن را تبدیل به سومین بازی پرفروش تاریخ Nintendo 64 کرد و جوایز بسیار زیادی را نیز در سال انتشار خود دریافت نمود.

جالب است بدانید که بازی GoldenEye 007 یک بازی مهم در تاریخ سبک شوتر اول شخص نیز محسوب می گردد. اول به این خاطر که بیش از پیش، کنسول های خانگی را به عنوان یک پلتفرم قابل اعتماد و توانمتد برای سبک شوتر اول شخص معرفی نمود و دوم نیز به دلیل شروع یک روند تغییر از شوترهای تخیلی و Doom گونه آن زمان، به شوترهایی واقعی تر و رئالیستیک تر. دنباله معنوی بازی GoldenEye 007 که اتفاقا آن را نیز در این لیست مشاهده کردید و در مورد آن توضبح دادیم یعنی بازی Perfect Dark، در سال ۲۰۰۰ عرضه گردید و همینطور یک نسخه تقریبا ریمیک نیز از بازی GoldenEye 007 در سال ۲۰۱۰ منتشر شد. در نهایت باید گفت بدون تردید بازی GoldenEye 007 جزو برترین بازی هایی است که تاکنون توسط کمپانی Nintendo ساخته یا منتشر شده و در لیست ما از “برترین عناوین کمپانی Nintendo” نیز در جایگاه دهم قرار می گیرد.

۶- Xenoblade Chronicles

سازنده: Monolith Soft



ناشر: Nintendo

ژانر: Action RPG

پلتفرم ها: Wii و New Nintendo 3DS

سال انتشار: ۲۰۱۰

امتیاز متا: ۹۲/۱۰۰

فکر می کنم که تاکنون در لیست های مختلف ۱۰ برتر که با موضوعات مختلف برای شما عزیزان به رشته تحریر در آورده ام، بازی Xenoblade Chronicles در بیش از ۱۰ تای آن ها حضور داشته است حالا چه پرمحتواترین بازی ها باشد، چه برترین های نینتدو و چه برترین بازی های نقش آفرینی و… قاعدتا هم وقتی صحبت از بهترین بازی های تاریخ نینتندو مطرح باشد نمی شود که نام این سری و بازی Xenoblade Chronicles که بهترین عنوان این فرنچایز است را نشنویم. عناوین سری Xeno در نسل های ۵ و ۶ برای کنسول های پلی استیشن و پلی استیشن ۲ منتشر می شدند، اما بعد از آن و تا به امروز به نوعی در انحصار کنسول های مختلف نینتندو بوده اند و حتی ناشر های این بازی نیر در طول زمان تغییر کرده اند و تاکنون شرکت های Square, Bandai Namco و Nintendo وظبفه انتشار این سری را بر عهده داشته اند. عناوین این فرنچایز، بازی هایی هستند که در طول سال ها و در میان خیل عظیم فرنچایزهای نقش آفرینی، توانسته اند با کیفیت بالا و محتوای فوق العاده، خود را مطرح کرده و به علاقمندان سبک نقش آفرینی در دنیا بشناسانند. اولین نسخه این سری در ابتدا به عنوان یک خط داستانی برای بازی Final Fantasy VII نوشته شد اما سپس اجازه یافت تا به عنوان یک سری مجزا ساخته شود و راه خود را دنبال نماید و به این ترتیب نخستین نسخه این سری با نام Xenogears در سال ۱۹۹۸ منتشر گردید. بازی های این سری غالبا در یک دنیای علمی تخیلی با المان های کاملا فانتزی اتفاق می افتند و در داستان های آن ها همیشه مفاهیم روانشناسانه و البته گاها مذهبی نیز به چشم می خورند.

با وجود این که هیچ گاه ارتباط داستانی بین نسخه های مختلف و گوناگون این سری وجود نداشته است اما تمامی این بازی ها به نوعی از تم و زمینه مشترکی برخوردارند و البته همگی پیشوند Xeno را نیز به همراه دارند. همان گونه که قبلا نیز خدمت شما عزیزان عرض کرده ایم ولی مرور مجدد آن خالی از لطف نیست، بعد از انتشار بازی نخست این سری که توسط SquareSoft ساخته شد، نسخه های بعدی و زیرشاخه این فرنچایز توسط Monolith Soft ساخته شده اند که توسط خالق این سری یعنی Tetsuya Takahashi در سال ۱۹۹۹ و پس از ترک اسکوئر انیکس تاسیس شد. در واقع بعد از این که اسکوئر انیکس تمام نمرکز خود را به عناوین فاینال فانتازی معطوف نمود، تاکاهاشی و بسیاری از دیگر سازندگان Xeno استودیو Monolith Soft را تاسیس و ساخت این فرنچایز را ادامه دادند. موفق ترین بازی این فرنچایز که به نمایندگی از عناوین Xeno در لیست ما نیز قرار گرفته است، عنوان Xenoblade Chronicles است. این بازی بی نظیر که ساخت و توسعه آن را Monolith Soft بر عهده داشته است، عنوانیست در ژانر Action RPG که در سال ۲۰۱۰ توسط کمپانی Nintendo برای کنسول Wii و سپس در سال ۲۰۱۵ برای کنسول دستی New Nintendo 3DS منتشر گردید.

Xenoblade Chronicles پس از انتشار بازخوردهای بسیار مثبتی را از کاربران و منتقدان دریافت نمود و امتیازات شگفت انگیزی را به خود اختصاص داد. این عنوان نهایتا و از مجموع نقدها و نمرات خود امتیاز متای فوق العاده ۹۲ که نشان دهنده یک شاهکار نقش آفرینی است را کسب نمود تا به این ترتیب به عنوان یکی از برترین و موفق ترین عناوین کمپانی بزرگ Nintendo در طول تاریخ شناخته شود. Xenoblade Chronicles از لحاظ مقدار و کیفیت محتوایی که در اختیار بازیباز قرار می دهد یک بازی شگفت انگیز است و یکی از طولانی ترین و لذتبخش ترین ماجراجویی های شما را در یک دنیای زیبا رقم می زند. اگر بخواهید به تمام گوشه و کنار دنیای بازی سر بزنید و تمام فعالیت ها را انجام دهید و … بازی بیشتر از ۱۷۰ ساعت گیم پلی ناب برای شما به همراه دارد! لازم به ذکر است که جدید ترین عنوانی نیز که از این فرنچایز منتشر گردیده است نسخه دوم این سری یعنی Xenoblade Chronicles 2 برای کنسول نینتدو سوئیچ بوده است. هیچ شک و تردیدی وجود ندارد که بازی Xenoblade Chronicles جزو برترین بازی هایی است که تاکنون توسط کمپانی Nintendo ساخته و منتشر شده و در لیست ما از “برترین عناوین کمپانی Nintendo” نیز در جایگاه ششم قرار می گیرد.

۵ – Super Metroid

سازنده: Nintendo R&D1 ,Intelligent Systems

ناشر: Nintendo

ژانر: Action-adventure ,side-scrolling

پلتفرم مقصد: Super NES

سال انتشار: ۱۹۹۴

امتیاز متا: ۹۶/۱۰۰

می رسیم به یکی از بزرگترین، محبوب ترین، تاریخ سازترین و البته زیباترین فرنچایزهای نیتندو به نام Metroid که قطعا یکی از بزرگترین و موفق ترین فرنچایزهای تاریخ و شرکت نینتدو است. سری عناوینی که غالبا توسط استودیوهای داخلی نیتندو مثل Nintendo R&D1 و Retro Studios ساخته شده است اما ساخت برخی از نسخه های آن نیز توسط سازندگانی مانند Fuse Games, Team Ninja, Next Level Games, و MercurySteam رقم خورده است. جالب است بدانید که در مورد سری عناوین مترویید گفته می شود که این سری المان های پلتفرمینگ Super Mario Bros را با المان های گشت و گذار و اکتشاف و ماجرایی The Legend of Zelda ترکیب کرده است البته با اتمسفری بسیار تاریک تر و تمرکز بیشتر بر گیم پلی غیر خطی. این فرنچایز تا به امروز ۱۳ بازی مختلف دارد که تقریبا بر روی تمامی کنسول های نیتندو عناوینی از این سری وجود دارد و عناوین مترویید چیزی در حدود ۱۸ میلیون نسخه فروش داشته اند.

یکی از دلایل اصلی موفقیت این سری همان طور که قبلا نیز گفته ام و حتما می دانید، شخصیت اصلی بی نظیر آن است با نام Samus Aran. “یک دختر بسیار زیبا و جذاب که در ابتدا به عنوان یک سرباز مجموعه کهکشانی کار می کرده است و سپس به عنوان یک جایزه بگیر بین کهکشانی عمل می کند و در زره اگزواسکلتون تقویت شده معروف خود که مجهز یه انواع سلاح های وابسته به انرژی و موشک ها است، سال های سال برای ما خاطره آفرینی کرده است و با او دشمن های زیادی را ناکار کرده ایم و البته خوب می دانیم که عاشق وی نیز شده ایم! او همواره به دنبال شکار دزدان فضایی و رهبر آن ها ریدلی است و همچنین به دنبال از بین بردن ارگانیسم های انگل مانند تخلیه کننده انژی که متروئید نام دارند نیز هست. Samus Aran تاکنون در تمامی عناوین متروئید حضور داشته است و در حدود ۳۰ سال است که به عنوان یکی از برترین و محبوب ترین شخصیت های زن در بازی های رایانه ای شناخته می شود.”

در بین عناوین دو بعدی و سایداسکرولینگ سری مترویید (جدا از سری مترویید پرایم که اول شخص هستند) اگر بخواهیم از برترین بازی نام ببریم قطعا انتخاب اول ما بازی Super Metroid خواهد بود که در این لیست هم به عنوان نماینده بازی های دو بعدی سری قرار گرفته است. بازی Super Metroid که ساخت و توسعه آن را Nintendo R&D1 و Intelligent Systems بر عهده داشته اند، عنوانیست در ژانر Action-adventure و side-scrolling که در سال ۱۹۹۴ توسط کمپانی Nintendo برای Super NES منتشر گردید. این بازی سومین نسخه از سری مترویید محسوب می شود و وقایع بعد از بازی Metroid II: Return of Samus را دنبال می کن که Samus این بار به سیاره Zebes سفر می کند تا مترویید دزدیده شده توسط رهبر دزدان فضایی یعنی ریدلی را در اختیار بگیرد. Super Metroid پس از انتشار بازخوردهای معرکه ای را از کاربران و منتقدان دریافت نمود و امتیازاتی مانند ۹٫۵ از آی جی ان را به خود اختصاص داد. این عنوان نهایتا و از مجموع نقدها و نمرات خود امتیاز متای رویایی ۹۶/۱۰۰ که نشان دهنده یکی از برترین عناوین تاریخ است را کسب نمود تا به این ترتیب به عنوان یکی از برترین و موفق ترین عناوین کمپانی بزرگ Nintendo در طول تاریخ شناخته شود. هیچ تردیدی وجود ندارد که شاهکار جاودانه Super Metroid جزو برترین بازی هایی است که تاکنون توسط کمپانی Nintendo ساخته و منتشر شده و در لیست ما از “برترین عناوین کمپانی Nintendo” نیز در جایگاه دهم قرار می گیرد.

۴ – Super Smash Bros Melee

سازنده: HAL Laboratory

ناشر: Nintendo

ژانر: Fighting game

پلتفرم مقصد: GameCube

سال انتشار: ۲۰۰۱

امتیاز متا: ۹۲/۱۰۰

در بین فرنچایزهای بزرگ و مطرح ژانر فایتینگ یا مبارزه ای در تاریخ بازی های رایانه ای، سری عناوین Super Smash Bros در مقایسه با سایرین، سیستم مبارزات و خلق کمبوهای ساده تر و بهتر است بگوییم در دسترس تری دارد و هر شخصیت لیست حرکات و حملات ساده و جمع و جوری دارد، اما نکته مهم آن است که به جای این ساده بودن، بازی شدیدا بر روی حرکت و جابجایی بسیار سریع در محیط و در واقع محل های مبارزه چند طبقه و پیچیده تر متمرکز است که سبب خلق جذاب ترین مبارزاتی می شود که می توانید تصور کنید. از آن گذشته این که در این سری، شخصیت هایی که در اختیار دارید کسانی هستند که با هر یک نفر آن ها سال ها و سال ها در فرنچایز مخصوص خودش خاطره داشته ایم و قرار گرفتن در قالب شخصیت های محبوب و مشهور نینتندو که هرکدام از محبوب ترین شخصیت های بازی های رایانه ای هستند، آن هم به صورت مبارزه ای و در مقابل هم، جذابیت بسیار بالایی دارد و البته می تواند بسیار هم اعتیادآور باشد. همواره و در هر جایی هم که صحبت زا برترین های نینتدو باشد Super Smash Bros پایه ثابت است و یکی ازمحبوب ترین و بزرگترین بازی ها و فرنچایزهای نیتندو به شمار می رود که در طول سال ها انواع عناوین جذاب و بی نظیر را برای علاقمندان به بازی های مبارزه ای و شخصیت های نیتندو خلق کرده است.

در بین عناوین این سری اگر بخواهیم یک بازی را به نمایندگی انتخاب کنیم کار سختی داریم زیرا چندین بازی خیلی عالی در این فرنچایز وجود دارند اما نهایتا برای این لیست تصمیم گرفتیم تا بازی Super Smash Bros Melee را به عنوان نماینده سری قرار دهیم. بازی Super Smash Bros Melee که ساخت و توسعه آن را HAL Laboratory بر عهده داشته است، عنوانیست در ژانر Fighting که در سال ۲۰۰۱ توسط کمپانی Nintendo به صورت انحصاری برای پلتفرم GameCube منتشر گردید و خود را به عنوان یکی از برترین عناوین زمان انتشار خود و البته یکی از برترین عناوین مبارزه ای تاریخ مطرح نمود. Super Smash Bros Melee که در واقع یک عنوان مبارزه ای ۲٫۵ بعدی است، سخه دوم برای فرنچایز Super Smash Bros محسوب می شود و یکی از عناوین لانچ تایتل کنسول گیم کیوب نیز بود که چند روز بعد از لانچ این کنسول منتشر گردید. این عنوان پس از انتشار بازخوردهای بسیار مثبتی را از کاربران و منتقدان دریافت نمود و امتیازات فوق العاده ای را به خود اختصاص داد.

Super Smash Bros Melee نهایتا و از مجموع نقدها و نمرات خود امتیاز متای فوق العاده ۹۳/۱۰۰ که نشان دهنده یک بازی شاهکار است را کسب نمود تا به این ترتیب به عنوان یکی از برترین و موفق ترین عناوین کمپانی بزرگ Nintendo در طول تاریخ شناخته شود. در بازی Super Smash Bros Melee لیست بی نظیری از مبارزان و شخصیت های مشهور نینتندو حضور داشتند که از بین آن ها می توان به Pikachu ،Yoshi ،Kirby ،Peach ،Luigi ،Ganondorf ،Donkey Kong ،Zelda ،Mario ،Samus و همینطور Link افسانه ای اشاره کرد که مطمئن هستم خواندن هر یک از این نام ها می تواند سال ها خاطره برای خیلی از بازیبازان باشد. این بازی عنوانی سراسر رقابت و هیجان و جذابیت است که نه یک شخصیت بزرگ نیتندو، بلکه تمامی شخصیت های بی نظیر این شرکت اعم از لینک و زلدا و ماریو و پرنسس پیچ و ….. را در یک عنوان شاهکار و بی نهایت بالانس شده و جذاب گرد هم آورده است. در انتها باید گفت شکی نیست که بازی Super Smash Bros. Brawl جزو برترین بازی هایی است که تاکنون توسط کمپانی Nintendo ساخته و منتشر شده و در لیست ما از “برترین عناوین کمپانی Nintendo” نیز در جایگاه چهارم قرار می گیرد.

۳ – Metroid Prime

سازنده: Nintendo ,Retro Studios

ناشر: Nintendo

ژانر: First Person Shooter, Action-Adventute

پلتفرم مقصد: GameCube و Wii

سال انتشار: ۲۰۰۲

امتیاز متا: ۹۷/۱۰۰

اگر می بینید که دو بازی با نام Metroid در این لیست حضور دارند به خاطر ساختاری و بنیادی این عناوین با یکدیگر است که دو نوع بازی مختلف را در قالب یک اکشن ادونچر ۲ بعدی و یک شوتر اول شخص به بازیبازان هدیه داده اند و به همین دلیل هم هر دوی این سری عناوین یعنی Super Metroid و Metroid Prime به صورت جداگانه در این لیست حاضر شده اند. سری عناوین محبوب و بزرگ Metroid به همراه Samus Aran که پروتاگونیست اصلی این سری است، اولین بار در سال ۱۹۸۶ یا نخستین نسخه این سری اکشن ماجرایی – علمی تخیلی که متعلق به نیتندو است، پای به دنیای بازی های رایانه ای گذاشت و از همان زمان تا امروز طرفداران بیشماری را در سرتاسر دنیا به ویژه از بین گیمرهای کلاسیک به خود اختصاص داده است، آن هم طرفدارانی که واقعا عاشق این سری و البته شخصیت محبوبش هستند. پروتاگونیست اصلی این سری یعنی Samus Aran یکی از برترین و جذاب ترین و محبوب ترین شخصیت های مونث تاریخ است و البته همان طور که قبلا نیز خدمت شما عرض کرده ام سری عناوین مترویید یکی از چند بازی پیشتاز در زمینه استفاده از پروتاگونیست مونث هستند و یکی از مهمترین نکات در مورد سری مترویید و یکی از دلایل اصلی محبوبیت بسیار بالای Samus Aran این است که او به عنوان یکی از اولین شخصیت های اصلی زن در بازی های رایانه ای محسوب می شود و در واقع از آغاز کنندگان مسیر قرار دادن پروتاگونیست های اصلی مونث در عناوین رایانه ای بوده است.

بین کل عناوین سری مترویید اعم از عناوین Super Metroid و Metroid Prime و … بدون شک بهترین بازی عنوان Metroid Prime است که یکی از شاهکارهای مانگار تاریخ بازی های رایانه ای به حساب می آید و یکی از بالاترین امتیازها را نیز در تاریخ داراست. بازی Metroid Prime که ساخت و توسعه آن را Nintendo و Retro Studios بر عهده داشته اند، عنوانیست در ژانر First Person Shooter و Action-Adventute که در سال های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۹ توسط کمپانی Nintendo برای پلتفرم های GameCube و Wii منتشر گردید. این بازی در واقع پنجمین نسخه از سری عناوین مترویید محسوب می شود و اولین بازی سری است که تغییر سبک داد و تبدیل به یک بازی ۳ بعدی به صورت شوتر اول شخص در آمد. اماجالب است بدانید که به جهت این که اکتشاف و گشت و گذار در بازی به مبارزات آن ارجحیت داردریال خود نیتندو آن را در قالب سبک first-person adventure طبقه بندی کرده و از واژه شوتر استفاده نکرده است. Metroid Prime نخستین قسمت از ۳ گانه داستانی پرایم بود که در بازه زمانی بین Metroid و Metroid II: Return of Samus اتفاق می افتد. بازی همان تم علمی تخیلی همیشگی را داراست و در آن کنترل Samus را از نمای اول شخص برعهده می گرفتیم و داستان مبارزه او با دزدان فضای و آزمایشات بیولوژیکی آن ها در سیاره Tallon IV را دنبال می کردیم.

Metroid Prime پس از انتشار بازخوردهای بی نظیری را از کاربران و منتقدان دریافت نمود و امتیازات شگفت انگیزی مانند ۹٫۸ از آی جی ان، ۹٫۷ از گیم اسپات، ۹٫۵ از گیم اینفورمر و ۹٫۶ از گیم اسپای را به خود اختصاص داد. این عنوان نهایتا و از مجموع نقدها و نمرات خود امتیاز متای شگفت انگیز ۹۷/۱۰۰ که نشان دهنده یک بازی فراتر از شاهکار است را کسب نمود تا به این ترتیب به عنوان یکی از برترین و موفق ترین عناوین کمپانی بزرگ Nintendo در طول تاریخ شناخته شود. در نمایشگاه E3 سال ۲۰۱۷ بود که نینتندو اعلام کرد نسخه چهارم سری پرایم نیز در راه است و آن را با یک تیزر کوتاه که فقط نام Metroid Prime 4 را نمایش می داد و بدون هیچ اطلاعات دیگری معرفی نمود ولی همین معرفی برای علاقمندان کافی بود تا مجددا به اوج هیجان برسند. بازی Metroid Prime 4 همان طور که قبلا نیز خدمت شما عرض کرده ایم احتمالا به عنوان دنباله ای برای بازی سال ۲۰۰۷ با نام Metroid Prime 3: Corruption خواهد بود و قرار است تا در تاریخ نامشخصی به طور انحصاری برای نینتندو سوئیچ منتشر گردد و قطعا نقش پررنگی را در هر چه بیشتر موفق بودن این کنسول دوست داشتنی خواهد داشت. در نهایت و بعد از صحبت در مورد این سری و بازی نخست Metroid Prime باید گفت بدون تردید بازی Metroid Prime جزو برترین بازی هایی است که تاکنون توسط کمپانی Nintendo ساخته و منتشر شده و در لیست ما از “برترین عناوین کمپانی Nintendo” نیز در جایگاه دهم قرار می گیرد.

۲ – Super Mario Bros. 3

سازنده: Nintendo

ناشر: Nintendo

ژانر: Platformer

پلتفرم مقصد: Nintendo Entertainment System, PlayChoice-10 و Game Boy Advance

سال انتشار: ۱۹۸۸

امتیاز متا: ۹۸/۱۰۰

ماریو بارها و بارها در زیرشاخه های مختلف سری عناوین ماریو زمان و مکان و قصرها و سرزمین های مختلف را در جستجوی پرنسس محبوبش درنوردیده است اما اگر بخواهیم به اصلی ترین و کلیدی ترین سری بازی های ماریو اشاره کنیم هیچ شکی نیست که نام سری Super Mario در راس آنها قرار دارد و به نوعی مهمترین فرنچایز بازی های ماریو قلمداد می شوند. شخصیت های سری ماریو هم بسبیار جالب و دوست داشتنی هستند و با این که هرگز این سری بر پایه شخصیت پردازی عمیق و داستان پیچیده و .. نبوده است ولی باز هم چه شخصیت های مثبت و چه منفی در این سری از محبوب ترین های تاریخ هستند. شخصیت دوست داشتنی ماریو با این که گاهی به خاطر پیدا نکردن پرنسس محبوبش ناراحت و غمگین شده ولی هیچ وقت از پیدا کردن عشقش نا امید نشده است. در واقع با این که رابطه وی و Princess Peach از همان اول به مشکل برخورد کرد ولی در طول زمان این دو نفر شخصیت محبوب بارها و بارها ثابت کردند که عشق بر همه چیز فائق می آید. Mario و Peach پیوندی را شکل داده اند که از تعداد بیشماری پلتفرم و ورزش های مختلف و حتی بازی های نقش آفرینی که در آن با یکدیگر حضور یافته اند نیز گذشته است و هرگز گسسته نشده است. به نوعی این دو نفر شناخته شده ترین زوج در تاریخ بازی های رایانه ای تا به امروز هستند. اما در سمت منفی هم به همین شکل است و اوضاع زیاد تفاوتی از نظر محبوبیت و مشهور بودن ندارد.

Bowser یا همان King Koopa از همان اولین حضور خود در سری عناوین سوپر ماریو، به عنوان دشمن قسم خورده لوله کش ایتالیایی و آنتاگونیست اصلی این فرنچایز معرفی شد و همواره تمام دردسرهایی که ماریو برای پس گرفتن پرینسس Peach در طول این سال ها داشته است، باعث و بانی آن Bowser بوده است. Bowser توسط طراح و تهیه کننده خوشنام نینتندو یعنی اقای شیگرو میاموتو خلق شده است و از زمان حضور خود، همواره تقریبا در تمامی بازی های مختلف فرنچایز ماریو حاضر شده است و اغلب به عنوان آنتاگونیست اصلی این سری ایفای نقش کرده است. Bowser با وجود ذات پلید و ظالمی که دارد، طرفداران و علاقمندان بسیار زیادی نیز دارد و می توان گفت محبوبیت وی حتی از خود شخصیت ماریو نیز چندان کمتر نیست. اگر وجود او نبود، قطعا کسی به طور مداوم و پشت سر هم نمی توانست پرینسس Peach را برباید و سبب شود تا لوله کش محبوب ما عازم سفر و عبور از لوله های مختلف برای نجات جان وی شود و برخی از شیرین ترین خاطرات ما را رقم بزند. Bowser می خواهد سرزمین قارچی را تصاحب کرده و آن را با قلمرو خود ادغام کند و حاکم مطلق آن شود. او کاملا درگیر پرینسس Peach است و همواره به عنوان بخشی روتین از نقشه خود برای تصرف سرزمین، وی را می رباید. او گاهی پرینسس Peach را برای کشاندن ماریو به درون تله می رباید، اما در اصل، امید او بر آن است که با پرینسس Peach ازدواج کند. Bowser فرزندی به نام Bowser Jr نیز دارد که الحق که فرزند خلف پدر بدذات خود است و او را در ربودن پرینسس Peach یاری می کند.

انتخاب بین عناوین مختلف سری Super Mario کار بسیار سختی است اما نهایتا تصمیم گرفتم تا بازی Super Mario Bros. 3 که یکی از بزرگترین عناوین این سری است و البته بالاترین امتیاز متا را در سری دارد انتخاب کنیم. البته چرا بگویم بالاترین متا در سری؟ در واقع Super Mario Bros. 3 یکی از ۲-۳ بازی برتر از لحاظ متا در کل تاریخ است و کسب متای ۹۸ اصلا باورکردنی نیست. بازی Super Mario Bros. 3 که ساخت و توسعه آن را Nintendo بر عهده داشته است، عنوانیست در ژانر platform که در سال ۱۹۸۸ توسط کمپانی Nintendo برای پلتفرم های Nintendo Entertainment System, PlayChoice-10 و Game Boy Advance منتشر گردید. Super Mario Bros. 3 پس از انتشار بازخوردهای عجیب و غریبی را از کاربران و منتقدان دریافت نمود و امتیازاتی که تقریبا همگی کامل بودند را به خود اختصاص داد. این عنوان همان طور که گفته شد نهایتا و از مجموع نقدها و نمرات خود امتیاز متای بی نظیر و رویایی ۹۸ که نشان دهنده یکی از ۲-۳ بازی برتر تاریخ از لحاظ متا است را کسب نمود تا به این ترتیب به عنوان دومین بازی موفق و بزرگ کمپانی بزرگ Nintendo در طول تاریخ شناخته شود. در نهایت باید گفت بدون تردید بازی Super Mario Bros. 3 جزو یکی دو بازی بزرگی است که تاکنون توسط کمپانی Nintendo ساخته و منتشر شده و در لیست ما از “برترین عناوین کمپانی Nintendo” نیز با شایستگی در جایگاه دوم قرار می گیرد.

۱ – The Legend of Zelda: Ocarina of Time

سازنده: Nintendo

ناشر: Nintendo

ژانر: Action-Adventure

پلتفرم مقصد: Wii, Nintendo 64, GameCube, Wii U, iQue Player

سال انتشار: ۱۹۹۹

امتیاز متا: ۹۹/۱۰۰

یادم نمی‎آید که یک بار در هر منبع و مرجع و سایتی، لیستی از برترین بازی ها، شخصیت‎ها یا پرفروش‎ترین بازی‎های تاریخ منتشر شده باشد و اسم سری The Legend of Zelda در همان اوایل لیست به چشم نیاید. در واقع باید بی خیال این موضوع شوید که یک لیست و مطلبی با موضوع ۱۰ برتر و ۲۰ برتر و خلاصه در مورد هر نوع برترین هایی در دنیای بازی های رایانه ای منتشر گردد و در آن خبری از نام The Legend of Zelda نباشد و اثری از آن نبینیم. به طور کلی نام زلدا با برترین و برترین ها گره خورده است و همیشه در هر لیستی باعث افتخار و سربلندی نیتندو و نینتندو دوستان بوده و هست و خواهد بود. از آن‎جایی هم که هیچ موفقیتی بی‎دلیل نیست پس باید قبول کرد که این سری حتما نکات و المان‎هایی فراتر از دیگر عناوین داشته و دارد که همواره در جدول برترین‎ها، در جمع بالانشینان حاضر بوده و هست. درست است که در عناوین زلدا هیچ گاه برگ برنده، داستان پیچیده و شخصیت پردازی عمیق نبوده است اما به هر حال محبوبیت این بازی و فروش وجشتناک این عناوین سبب شده است تا لینک و پرنسس زلدا نیز تبدیل به یکی از محبوب ترین شخصیت های مذکر و مونث در تاریخ بازی های رایانه ای شوند. پرینسس زلدا و لینک پیوندی را به وسعت و قدرت تاریخ بازی های رایانه ای شکل داده اند و این رابطه ی عمیق و ناگسستنی این دو است که قلب تپنده ی بازی و نیروی پیش برنده آن محسوب می گردد. این یک پیوند بسیار زیباست، یک رابطه عمیق و ماجراجو، یک پیوند دوستی افلاطونی پر از عشق و فداکاری و از خود گذشتگی. درست است که لینک قهرمان انتخاب شده و مقدر شده ی زمان برای نجات سرزمین هیرول است اما وقتی در نهایت نگاه می کنیم مشاهده می کنیم که وی تمام این کارها را به این خاطر انجام می دهد که پرینسس محبوبش او را به آن سمت سوق داده است و وی می خواهد تا فداکاری و عشقش را با انجام این کارهای قهرمان گونه به وی تقدیم کند.

هیچ کس شکی ندارد که یک عنوان از سری زلدا باید در راس برترین بازی های نینتندو باشد و تقریبا تمامی بازی های این فرنچایز هم می توانند در لیست ما قرار بگیرند، اما باید یک نسخه از آن ها را انتخاب می کردیم که کار سختی هم نبود و انتخاب واضح و آشکار برای من و اکثر بازیبازان و منتقدان دنیا، یک شاهکار رویایی، بی رقیب، دست نیافتنی و خاطره انگیز بود به نام The Legend of Zelda: Ocarina of Time. اصلا آدم وقتی دارد اطلاعات بازی را می خواند و به امتیاز متا می رسد مغزش هنگ کردن و سوت کشیدن و … را رد می کند و فقط به عدد متای آن خیره می شود. ۹۹؟ یعنی کلا بهش ۱۰ دادن دیگه همه. بله، افسانه زلدا، افسانه است. افسانه ای دست نیافتنی و پر از خاطره که خوشبختانه با گذشت زمان کیفیت آن تغییر نکرده و هنوز هم نسخه جدید این بازی یعنی The Legend of Zelda: Breath of the Wild می تواند با ۱۰۹ نقد متای ۹۷ بگیرد (The Legend of Zelda: Ocarina of Time تنها ۲۲ نقد دارد که متایش ۹۹ است و اگر بالای ۱۰۰ نقد داشت، شاید اکنون نسخه The Legend of Zelda: Breath of the Wild برترین بازی سری محسوب می شد) و نشان دهد که افسانه زلدا تمام شدنی نیست و نینتندو خوب می داند چکار کند. The Legend of Zelda: Ocarina of Time که توسط Nintendo EAD ساخته شده بود توسط شرکت Nintendo در سال ۱۹۹۸ برای نخستین بار روی پلتفرم Nintendo 64 منتشر گردید و بعد از موفقیت تاریخی بازی، در سال ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ برای GameCube و همینطور iQue Player نیز عرضه گردید. پورت گیم کیوب بازی به همراه بخشی به نام Ocarina of Time Master Quest منتشر گردید که در Master Quest سیاهچال ها و پازل های آن مجددا کار و طراحی شده بودند. سپس در سال ۲۰۰۷ بود که بازی برای Wii در دسترس قرار گرفت و سال ۲۰۱۱ نیز Ocarina of Time 3D برای Nintendo 3DS منتشر گردید و نهایتا نیز سال ۲۰۱۵ این عنوان برای Wii U نیز قابل بازی شد. البته نسخه Nintendo 3DS اضافاتی نسبتا پرتعداد و مهم را نسبت به نسخه های وی و وی یو داشت که شامل Ocarina of Time Master Quest با سیاهچال های دوباره طراحی شده مانند نسخه گیم کیوب بودند. در واقع تنها نسخه های گیم کیوب و ۳ دی اس بودند که از این مزیت بهره مند بودند و برای Wii, Wii U و iQue از این خبرها نبود.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time یک اکشن ماجرایی فانتزی با المان های پازل و نقش آفرینی در یک دنیای بزرگ و آزاد بود که واقعا یکی از برترین تجربه های گشت و گذار در دنیای بازی را در تاریخ بازی های رایانه ای به بازیباز هدیه می داد و سرک کشیدن به تمامی گوشه و کنار دنیای بازی به همراه لینک محبوب و دوست داشتنی، بی نهایت هیجان انگیز بود. در واقع The Legend of Zelda: Ocarina of Time معنای خالص یک گیم‎پلی اکشن ماجرایی است و سرگرم کننده ترین گیم‎پلی ها را در بین عناوین این سبک داشته است که البته اخیرا شاهکار The Legend of Zelda: Breath of the Wild نیز نشان داد کم و کسری از این بازی ندارد. گیم‎پلی جذابی که در ترکیب با شخصیت‎هایی بسیار دوست داشتنی یعنی لینک شجاع و پرنسس زلدای محبوب و همچنین داستانی جذاب به سبک قصه های پریان، توانسته است تا جای خود را در دل بازیبازان و منتقدان طی سال‎ها حفظ کند و یک بار دیگر ثابت کند که هیچ شرکتی مانند نینتندو قادر به همیشه بالا نگاه داشتن فرنچایزهای محبوبش نیست و حتی طی عرضه حدود ۱۹ نسخه از این سری، همواره یک سطح کیفیت بالا و بسیار جذاب را حفظ کرده است آن هم معمولا بدون در اختیار داشتن فاکتور گرافیک که یک اصل مهم در عناوین امروزی به حساب می‎آید. The Legend of Zelda: Ocarina of Time پس از انتشار بازخوردهای بسیار مثبتی را از کاربران و منتقدان دریافت نمود و امتیازاتی تماما کامل را به خود اختصاص داد.

این عنوان نهایتا و از مجموع نقدها و نمرات خود امتیاز متای فوق العاده ۹۹/۱۰۰ که نشان دهنده برترین بازی کل تاریخ از لحاظ متا است را کسب نمود تا به این ترتیب به عنوان برترین و موفق ترین بازی کمپانی بزرگ Nintendo در طول تاریخ و البته برترین بازی رایانه ای تمام تاریخ بازی های رایانه ای شناخته شود. حتی در زمینه باس ها و تعدد باس های با کیفیت هم، هنوز هم که هنوز است The Legend of Zelda: Ocarina of Time حرف اول را می زند و در این شاهکار به قدری باس های عالی و جذاب وجود دارند که هر بازیبازی را از لذت ناب مبارزاتی هیجان انگیز سیراب می کنند. در این عنوان باس های بی نظیری مثل Phantom Shadow Beast: Bongo Bongo ،Subterranean Lava Dragon: Volvagia ،Infernal Dinosaur: King Dodongo ،Sorceress Sisters: Twinrova Second Form ،Great King of Evil: Ganondorf و البته نهایتا Ganon مخوف و مرگبار را دیده ایم که هر کدام جزو برترین باس فایت هایی هستند که در تاریخ بازی ها دیده ایم. در واقع باید اعتراف کرد که The Legend of Zelda: Ocarina of Time در زمان عرضه هیچ گونه نقصی نداشت و تمامی موارد آن دست به دست هم داده بودند که یک ترکیب کاملا همگون و همراه هم را شکل دهند و از دشمنان بازی گرفته تا سلاح ها و مبارزات آن همگی در بالاترین سطح کیفیت قرار داشتند. در نهایت باید گفت بدون تردید بازی The Legend of Zelda: Ocarina of Time یکی از برترین بازی های تاریخ و برترین عنوانی است که تاکنون توسط کمپانی Nintendo ساخته و منتشر شده و در لیست ما از “برترین عناوین کمپانی Nintendo” نیز در جایگاه نخست قرار گرفته و بر تخت پادشاهی تکیه می زند.

در انتها باید به این نکته اشاره کنم که بعد از پایان مقاله و انجام تمامی کارهای آن، به یاد فرنچایز Pokemon که یکی از بزرگترین و برترین سری بازی های این کمپانی بزرگ است افتادم و متوجه شدم که بازی از این سری در لیست قرار نگرفته است که قطعا باید حضور می داشت و یکی از بازی های این فرنچایز در لیست برترین های نیتندو جای می گرفت که متاسفانه از قلم افتاده است. قطعا یک بازی از سری Pokemon لیاقت حضور در جایگاه های حدود ششم را داراست و قطعا بایستی در لیست قرار می گرفت که بابت این مورد از عزیزان و علاقمندان به نیتندو پوزش می طلبم. امیدوارم که این مقاله مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشد.

منبع متن: gamefa