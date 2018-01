The Inpatient یک عنوان ترسناک روانشناسانه است که به تازگی بصورت انحصاری برای Playstation VR عرضه شده است. این عنوان پیش‌درآمدی برای عنوان محبوب و تحسین‌شده‌ی Until Dawn به شمار می‌آید و وقایع آن 60 سال قبل از اتفاقات Until Dawn به وقوع می‌پیوندد. با توجه به نقدهای منتشر شده به نظر می‌رسد، نظرات پیرامون این عنوان متفاوت بوده و در حالی که برخی به تحسین آن پرداخته‌اند، برخی از منتقدان نیز آنرا ناامیدکننده خوانده‌اند. برای اطلاعات بیشتر، شما می‌توانید چکیده‌ای از امتیازات و نقدهای مهم را در زیر مشاهده کنید:

Playstation LifeStyle : 85

The Inpatient یکی از بهترین‌های Playstation VR است. این عنوان یک مثال درخشان برای درگیرکنندگی و تجسم است. بازی از لحاظ بصری تحسین‌برانگیز است و از ایده‌های بسیار هوشمندانه‌ای برای غرق کردن مخاطب در دنیای خود استفاده کرده است.

GameSpot : 80

The Inpatient نه تنها به Until Dawn وفادار مانده است، بلکه در کنار آن به عنوان یکی از قوی‌ترین تجربه‌های ترسناک Playstation 4 خود را اثبات کرده است. این عنوانی است که به جای هدایت کردن شما به سمت چیزهای ترسناکی که در هر راهروی تاریکی از بازی وجود دارند، شما را با وحشتناک‌ترین ایده‌ها از موجودیت آنها تغذیه می‌کند.

GamesRadar+ : 70

The Inpatient در درگیر کردن مخاطب موفق عمل می‌کند و از لحاظ بصری زیباست اما متاسفانه بازی موانع بسیاری را بین بازیکن و هدف نهایی قرار داده است.

Vandal : 65

The Inpatient از لحاظ بصری عالی است، صداگذاری خیلی خوبی داشته و از تعدادی ایده‌ی جذاب بهره‌مند است اما هدفی ندارد. بازی به عنوان یک شبیه‌ساز راه‌ رفتن به هدفش نمی‌رسد زیرا داستان به اندازه‌ی کافی خوب نیست و همینطور بازی به عنوان یک تجربه‌ی ترسناک نیز جواب نمی‌دهد زیرا فقدان گیم‌پلی در آن احساس می‌شود.

Game Informer : 65

The Inpatient عنوانی نیست که به راحتی آنرا به شما پیشنهاد دهیم. بازی در هر صورت برخی لحظات ترسناک را برایتان فراهم می‌کند اما این لحظات توسط یک داستان و روایت درگیرکننده احاطه نشده‌اند که شما را علاقه‌مند نگه دارند. حتی اگر شما یک طرفدار دوآتیشه‌ی Until Dawn هستید، این تجربه‌ی نه چندان جذاب از ترس را می‌توانید از قلم بیاندازید و به سراغش نروید.

God is a Geek : 55

با وجود یک ساعت اولیه‌ی فوق‌العاده، نیمه‌ی دوم بازی سقوطی سهمگین را تجربه‌ می‌کند که تا پایان نمی‌تواند خود را بهبود بدهد. اگر PS VR دارید و به عنوان Until Dawn علاقه‌مند هستید، این عنوان برای شماست اما همان چیزی نیست که همه‌ی ما می‌خواستیم...یعنی تجربه‌ای مانند Until Dawn.

IGN Italia : 50

The Inpatient برای دارندگان PS VR، احتمالا اولین ناامیدی بزرگ در سال 2018 است. کیفیت بصری و صدای بازی عالی است اما در بقیه‌ی موارد ابدا راضی‌کننده عمل نکرده است.

Metro GameCentral : 40

The Inpatient از لحاظ تکنیکی یکی از بهترین عناوین PS VR است اما بصورت ناامید‌کننده‌ای، یک پیش‌درآمد خسته‌کننده و شلخته از Until Dawn می‌باشد که خود را بیش از حد جدی گرفته است.

Metacritic : 62

