بازی سازان مشهور به تیم کریستال داینامیکس پیوستند

شرکت Square-Enix منابع زیادی را در پروژه جاه طلبانه Avengers سرمایه گذاری کرده است، یک عنوان جدید بر اساس شخصیت های شرکت فوق العاده مارول که استودیوی کریستال داینامیکس درحال توسعه آن است.

این شرکت که بیشتر با ریبوت سری Tomb Raider شناخته می‌شود، تا به حال از اعضای شرکت Eidos، نویسندگان سری معروف Deus Ex برای پروژه جدید خود استفاده کرده است. دیروز، ۱۵ نفر از افراد مشهور در صنعت بازی سازی به تیم شرکت کریستال داینامیکس پیوستند تا در پروژه Avengers مشغول بکار شوند.

در میان این افراد، ما Shaun Escayg را پیدا کردیم که اخیرا از شرکت بسیار محبوب و مشهور Naughty dog جدا شده بود، جایی که او به عنوان یک کارگردان خلاق و نویسنده عنوان Uncharted : Lost legacy و همچنین سرپرست عکاسی و انیمیشن بازی The Last of Us مشغول به کار بود.

Escayg گفت:

“من هیجان زده هستم که به عنوان مدیر خلاق به تیم کریستال داینامیکس پیوستم و با یک تیم هماهنگ و هیجان زده که در مورد داستان هایی از شخصیت های بزرگ صحبت می کنند همکاری می‌کنم.”

در میان کسانی که تازه به تیم کریستال داینامیکس ملحق شده اند، ما Stephen Barry را پیدا کردیم. او در دو شرکت Electronic Arts و Visceral Games کار کرده است، همچنین او عضوی از تیم سازنده سری Dead Space بوده است.

به نظر می رسد کریستال دینامیکس بسیار از مراحل توسعه پروژه Avengers راضی است و می‌گوید که هروقت زمانش برسد این بازی تاریخ انتشار دریافت خواهد کرد.

“طی فرایند توسعه این بازی، استودیوی ما همچنان رشد می‌کند. پیشرفت فوق العاده ای که در پروژه Avengers ایجاد کردیم، به ما کمک می‌کند تا به هدف خود دست یابیم که همه هواداران مارول به ما افتخار خواهند کرد و سال ها به تجربه این عنوان خواهند پرداخت. صبر کردن تا وقتی که زمانش برسد چیزی که مدنظرمان است را نمایش دهیم واقعا برامان سخت است.”

در آخر صحبت های شرکت کریستال داینامیکس، گفته می‌شود که این بازی برای سال ها طرفداران را مشغول نگه خواهد داشت، پس می‌تواند اشاره ای به این باشد که این بازی قرار است عنوانی آنلاین باشد ؟

منبع متن: gamefa