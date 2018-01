نسخه پنجم قفل ضد کرک دنوو معرفی شد

در چند روز گذشته خبرهایی مبنی بر شکست و کرک شدن نسخه‌ی 4.8 تکنولوژی امنیتی دنوو منتشر شد اما با این حال به نظر می‌رسد در طی این مدت که هکرها مشغول کرک کردن نسخه 4.8 این قفل بودند، شرکت دنوو هم بیکار نبوده و در حال ساخت نسخه پنجم از این قفل ضد کرک بوده است. کرک کردن نسخه‌ی 4.8 چندین ماه هکرها را مشغول خود کرد و پیش بینی می‌شود که به این زودی‌ها شاهد خبر کرک شدن نسخه‌ی پنجم نباشیم.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از وب سایت DSOGaming، یکی از هکرها به نام Voksi که در فرایند کرک شدن نسخه‌های مختلف قفل دنوو نقش موثری داشته، اعلام کرده که شرکت Capcom از نسخه‌ی جدیدی از قفل دنوو در بازی Marvel vs Capcom: Infinite استفاده کرده است. قفل استفاده شده در این بازی تغییرات قابل توجهی در خود دارد و Voksi آن را نسخه‌ی پنجم از قفل دنوو نامید.

تقریبا اکثر بازی‌هایی که از قفل دنوو استفاده می‌کرده‌اند کرک شده‌‌اند و تنها چند بازی مانند Assassins Creed Origins، Need For Speed Payback، Star Wars Battlefront II و Injustice 2 کرک نشده‌اند که پیش بینی می‌شود که آن‌ها هم بزودی کرک شوند. از سوی دیگر طبق اطلاعات منتشر شده، بازی‌هایی همچون Far Cry 5، Final Fantasy XII The Zodiac Age و Dragon Ball FighterZ از بازی‌هایی هستند که در آینده منتشر خواهند شد و از این قفل استفاده خواهند کرد.

