ادغام دو استودیوی Image & Form و Zoink Games

دو استودیوی Image & Form و Image & Form که به ترتیب به خاطر ساخت SteamWorld Dig و Fe شناخته می‌شوند، در هم ادغام شده‌اند و در کنار هم استودیوی Thunderful Games را ایجاد کرده‌اند! طبق بیانیه‌ای که اخیراً منتشر شده، دوتا از بهترین و آینده‌دارترین استودیوهای مستقل یعنی ایمیج اند فورم (Image & Form) […]

دو استودیوی Image & Form و Image & Form که به ترتیب به خاطر ساخت SteamWorld Dig و Fe شناخته می‌شوند، در هم ادغام شده‌اند و در کنار هم استودیوی Thunderful Games را ایجاد کرده‌اند!

طبق بیانیه‌ای که اخیراً منتشر شده، دوتا از بهترین و آینده‌دارترین استودیوهای مستقل یعنی ایمیج اند فورم (Image & Form) که عناوینی مثل SteamWorld Dig و SteamWorld Heist را در کارنامه دارد و استودیوی زوئینک گیمز (Zoink Games) که آن را به خاطر ساخت Stick it to the Man و Fe می‌شناسیم، قرار است در هم ادغام شوند و استودیوی جدیدی به نام ثاندرفول گیمز (Thunderful Games) را تشکیل دهند.

حالا شاید در جریان آن نباشید ولی اعلام این خبر خیلی هم دور از ذهن نبود. اگرچه استودیوی ثاندرفول گیمز کاملاً جدید است، ولی عملاً دو استودیوی ایمیج اند فورم و زوئینک گیمز از سال ۲۰۱۴ تاکنون با هم همکاری داشته‌اند. در آن زمان علت همکاری زوئینک گیمز با ایمیج اند فورم، از پس مشکلات انتشار برآمدن بود ولی حالا و با ادغام کلی این دو استودیو، این همکاری رنگ و بوی بسیار جدی‌تری به خود گرفته است.

بهترین نکته در مورد این ادغام آن است که ثاندرفول گیمز حالا استودیوی قدرتمندی شده و می‌تواند در زمینه‌هایی که قبلاً در آن فعالیت نداشت هم عرض اندام کند و مشغول باشد. مثلاً می‌دانیم که این استودیوی جدید که ۴۶ نفره است اکنون حدوداً ۹ بازی در دست توسعه دارد که شامل یک بازی معرفی نشده برای واقعیت مجازی از سوی زوئینک گیمز هم می‌شود. شاید جالب باشد بدانید این دو استودیو روی هم چیزی در حدود ۲ میلیون نسخه از عناوین‌شان را به فروش رسانده‌اند، ولی آمار دقیقی به گوش نرسیده است.

حالا که ماجرای ادغام این دو استودیو تمام شده، مدیر عامل ایمیج اند فورم یعنی برین سیگیرسن (Brjann Sigurgeirsson) بیش از هر زمان دیگری نگران دست و پا کردن یک استودیوی بزرگ‌تر است. او گفته است:

“صنعت بازی‌ها پر از فرصت‌های گوناگون است و افراد بسیاری به سراغ آزمایش آن‌ها می‌روند. ما می‌دانیم که برای باقی ماندن در بالاترین سطح، باید به ساختن بازی‌هایی با کلاس جهانی ادامه دهیم. خوشبختانه، ما به طور موفق توانسته‌ایم ثابت کنیم این جایی است که به آن تعلق داریم.”

هر دو استودیوی ایمیج اند فورم و زوئینک گیمز در سال ۲۰۱۷ به شدت مشغول بوده‌اند. استودیوی اول که توانست با موفقیت بازی SteamWorld Dig 2 را عرضه کند که به بازی پرطرفداری هم تبدیل شد و زوئینک گیمز هم که به شدت مشغول توسعه Fe و پورت چند بازی مستقل برای پلتفرم‌های دیگر بود. قطعاً جذاب است که ببینیم در سال ۲۰۱۸ این دو استودیو در قالب ثاندرفول گیمز چگونه عمل خواهند کرد.

منبع متن: gamefa