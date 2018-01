توضیحات David Jaffe در مورد آینده استودیوی The Bartlet Jones Supernatural Detective Agency

دیوید جفی در مورد آینده استودیوی The Bartlet Jones Supernatural Detective Agencyصحبت کرده و احتمال تعطیلی آن را هم رد نکرده است! دیروز بود که خبر رسید تعداد زیادی از کارمندان استودیوی The Bartlet Jones Supernatural Detective Agency که سابقه کار روی بازی انحصاری Drawn To Death را هم دارد و موسس آن دیوید جفی […]

دیروز بود که خبر رسید تعداد زیادی از کارمندان استودیوی The Bartlet Jones Supernatural Detective Agency که سابقه کار روی بازی انحصاری Drawn To Death را هم دارد و موسس آن دیوید جفی (David Jaffe) خالق سری God Of War است، از کار برکنار شده‌اند. در کنار آن، معلوم شد که پروژه جدید آن‎ها نیز کنسل شده است و قرار نیست در بازار شاهد عرضه آن باشیم.

امروز، دیوید جفی توضیحات بیشتری را در مورد شرایطی که The Bartlet Jones Supernatural Detective Agency در آن قرار دارد ارائه داده و اکنون می‌توان دید بهتری نسبت به شرایط سخت این استودیو پیدا کرد. تا دیروز بیست و چهار نفر در این استودیو مشغول به کار بودند ولی اکنون تعداد کارمندان این استودیو به تنها هفت نفر تقلیل یافته است! جفی و دیگر همکارانش در استودیو اکنون به پروژه سابق خود نگاه می‌کنند و اینکه آیا می‌توانند از منبع دیگری کسب بودجه کنند یا خیر تا در مورد آینده خود تصمیم گیری کنند. در طی همین مدت آن‌ها روی ایده‌های دیگری برای طراحی بازی هم کار خواهند کرد.

جفی به این نکته هم اشاره کرده که تعطیلی استودیوی The Bartlet Jones Supernatural Detective Agency هم محتمل است و در نهایت، چند هفته آتی بسیار حیاتی خواهد بود و سرنوشت نهایی این استودیو را مشخص خواهد کرد. او در این باره گفته است:

“در حال حاضر، Bartlet Jones یک تیم بسیار کوچک خواهد بود که با یک فانوس در استودیو قدم می‌زند و به دنبال یک بازی است. اگر تا هفته‌های آتی ما به این نتیجه برسیم که چنین چیزی وجود دارد، به سراغ آن می‌رویم و برای آن خواهیم جنگید. اگر نه، ما در عین دوستی از هم جدا خواهیم شد، به افتخار Bartlet Jones خواهیم نوشید و کنار خواهیم رفت.”

با اینکه این ماجرا اصلاً جالب و جذاب نیست ولی باز هم دیوید جفی سعی کرده امیدوار باقی بماند و ببیند که در آینده چه پیش خواهد آمد. اخبار این چنینی هیچ گاه خوشایند نیست، گزارش آن‌ها هم خوشایند نیست ولی تنها می‌توان امیدوار بود که بهترین‌ها برای The Bartlet Jones Supernatural Detective Agency و کارمندانش رخ بدهد.

