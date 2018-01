بروزرسانی جدید بازی Call of Duty: WWII منتشر شد

به تازگی، بروزرسانی جدید بازی Call of Duty: WWII منتشر شده است که جدیدترین رویداد این بازی به همراه محتویات جدیدی را به بازی اضافه خواهد کرد. جزئیات بیشتر را در ادامه مطالعه کنید. تقریبا هر چند وقت یک بار، بروزرسانی‌های جدیدی برای بازی Call of Duty: WWII منتشر می‌شود که برخی از مشکلات آن […]

تقریبا هر چند وقت یک بار، بروزرسانی‌های جدیدی برای بازی Call of Duty: WWII منتشر می‌شود که برخی از مشکلات آن را حل می‌کند یا محتویات جدیدی را به آن اضافه می‌کند. در جریان این بروزرسانی‌ها، به تازگی جدیدترین آپدیت بازی Call of Duty: WWII منتشر شده است که رویداد Resistance Community را به بازی اضافه خواهد کرد. در رابطه با این رویداد جدید، باید توضیح دهیم که رویداد Resistance Community سه اسلحه جدید را به بازی اضافه خواهد و دو حالت تازه را در دسترس کاربران قرار خواهد داد. نخستین حالت Demolition نام داشته که سازندگان آن را به حالت Search and Destroy تشبیه کرده اند. در ادامه دومین حالت این رویداد Prop Hunt نام دارد که از بازی محبوب Call of Duty: Modern Warfare Remastered به بازی اضافه شده است و در جریان آن بازیکنان باید یکی از کاربران را در حالی که در نقش یکی از اشیای حاضر در نقشه فرو رفته است، شکار بکنند.

جدای از رویداد جدید بازی، به دیگر محتویات بروزرسانی بازی می‌پردازیم. در ابتدا این بروزرسانی سعی می‌کند تا سلامتی بازیکنان با سرعت بیشتری بازیابی شود. Winter Carentan به چرخه نقشه بازی اضافه شده است و تنظیماتی در دسترس بازیکنان قرار گرفته است که به لطف آن، کاربران می‌توانند شوکی که حاصل از انفجار های دوستان خود آن ها است، غیر فعال شود. همچنین طبق گفته سازندگان، این بروزرسانی تقریبا ۵۰ تا از مشکلات و باگ‌های مختلف بازی را برطرف خواهد کرد. مثل خارج شدن از بازی اصلی در برخی از زمان‌ها و قطع شدن ارتباط بازیکنان در بخش چندنفره! در ادامه مشکلات بخش Nazi Zombies بازی هم حل شده است و دیگر خبری از باگ‌ها و مشکلات آزار دهنده نیست.

از دیگر محتویاتی که قرار است برای بازی منتشر شود، می‌توان به عرضه اولین بسته الحاقی بازی با نام The Resistance Map Pack اشاره کرد که محتویات جدیدی را به بازی اضافه خواهد کرد و هفته بعد در دسترس کاربران خواهد بود.

این بروزرسانی مشکلات زیادی را در بازی برطرف خواهد کرد که بسیاری از آن ها کوچک بوده و در برخی از مواقع در گیم پلی تاثیر گذار هستند. لیست کامل این تغییرات را در اینجا مشاهده کنید.

بازی Call of Duty: WWII در تاریخ ۳ نوامبر سال ۲۰۱۷ مصادف با ۱۲ آبان برای پلتفرم‌های رایانه‌های شخصی، پلی استیشن ۴ و ایکس باکس وان منتشر شد. پس از سال‌ها حضور این بازی در دنیای مدرن و تکنولوژی‌ها، بالاخره شاهد این بودیم که سری بازی Call of Duty به ریشه‌های خود یعنی جنگ جهانی دوم بازگردد و طرفداران این مجموعه را باری دیگر به سوی جذب کند. به همین دلیل این بازی توانست رکورد های مختلفی از لحاظ میزان فروش کسب کند و تا الان هم، این آمار فروش به طرز فوق العاده پایدار است.

