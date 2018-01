South Park: The Stick of Truth ماه آینده برای Xbox One و PS4 منتشر خواهد شد

به دنبال شایعات اخیری که در فضای مجازی منتشر شده بود امروز شرکت Ubisoft بالاخره به صورت رسمی عرضه دوباره South Park: The Stick of Truth بر روی کنسول‌های نسل حاضر را تایید کرد.

به گزارش پردیس‌گیم و با توجه به اعلانات جدید Ubisoft، عنوان South Park: The Stick of Truth در تاریخ 24 بهمن امسال با قیمت 29.99 دلار عرضه دوباره خواهد شد. اگرچه The Stick of Truth قبلاً به صورت دیجیتالی برای کسانی که The Fractured but Whole را پیش خرید کرده بودند در دسترس قرار می‌گرفت اما این بار شاهد عرضه جداگانه و و حالت فیزیکی این عنوان بر روی نسل حاضر کنسول‌ها هستیم.

South Park: The Stick of Truth که در سبک نقش آفرینی قرار دارد و توسط Obsidian Entertainment توسعه یافته است، برای اولین بار در تاریخ 13 اسفند سال 1392 برای سه پلتفرم PC،PS3 و Xbox 360 منتشر شد. داستان در مورد بچه جدیدی در دنیای South Park است که به کلورادو نقل مکان کرده است. در طول داستان باید با انسان‌ها، الف‌ها و جادوگران زیادی رو به رو شوید تا در نهایت "چوب حقیقت" را پیدا کنید.

نظر شما در این باره چیست؟ آیا این عنوان را تجربه کرده‌اید یا بر روی نسل حاضر آن را امتحان خواهید کرد؟