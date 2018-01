فروش Splatoon 2 در ژاپن از مرز ۲ میلیون نسخه گذشت

یکی از عناوین چندنفره محور و بسیار دوست داشتنی کنسول نینتندو سوییچ یعنی Splatoon 2 در ژاپن به یک رکورد جالب دست یافته است! بازی شوتر چندنفره Splatoon 2 که دنباله‌ای بر بازی کالت و دوست داشتنی Splatoon (عرضه شده روی کنسول وی یو/Wii U) محسوب می‌شود، در ژاپن به یک رکورد جالب و تحسین […]

یکی از عناوین چندنفره محور و بسیار دوست داشتنی کنسول نینتندو سوییچ یعنی Splatoon 2 در ژاپن به یک رکورد جالب دست یافته است!

بازی شوتر چندنفره Splatoon 2 که دنباله‌ای بر بازی کالت و دوست داشتنی Splatoon (عرضه شده روی کنسول وی یو/Wii U) محسوب می‌شود، در ژاپن به یک رکورد جالب و تحسین برانگیز دست یافته که قطعاً قابل توجه است. این بازی تبدیل به یکی از معدود بازی‌های کنسولی شده که در ژاپن، توانسته از مرز فروش ۲ میلیون نسخه گذر کند و این بازی در واقع از این حیث، تاریخ ساز شده است. ما در مورد تاریخ صحبت می‌کنیم، یعنی تمامی عناوین کنسولی که در ژاپن عرضه شده‌اند نه فقط بازی‌های نسل هشتم یا هزاره جدید، که همه بازی‌های کنسولی تاریخ که در ژاپن عرضه شده‌اند.

جالب است بدانید که Splatoon 2 در عرض کمتر از ۶ ماه موفق به رسیدن به این رکورد قابل توجه شده است. این بازی از وقتی که عرضه شده (در سال ۲۰۱۷) به طور مستمر در بین ۱۰ بازی پرفروش در ژاپن جای داشته است، و جالب است بدانید که بیش از ۵۰ درصد خریداران آن در سرزمین آفتاب تابان به این بازی وابسته شده‌اند و آن را کنار نگذاشته‌اند! و خب بالتبع، این بازی با پیشی گرفتن از عناوینی چون Mario Kart 8 Deluxe و Super Mario Odyssey در کنار بهترین بازی سال ۲۰۱۷ یعنی The Legend of Zelda: Breath of the Wild توانسته به پرفروش‌ترین بازی نینتندو سوییچ در ژاپن بدل شود.

با توجه به محبوبیت بسیار بالای برند Splatoon در ژاپن – که محصولات مختلفی به جز بازی نیز تحت نام این برند در ژاپن عرضه شده و اقشار سنی مختلفی به آن علاقه دارند – و این مسئله که Splatoon 2 هم به فروش خوب خود در این کشور همچنان ادامه می‌دهد، خیلی جالب است که ببینیم در نهایت، این بازی چگونه به فروش خود ادامه خواهد داد و پس از فروکش کردن فروش آن، چه مقدار فروش کلی برای آن ثبت شده است. به طور قطع این بازی یک عنوان شایسته برای کنسول پرفروش نینتندو سوییچ در ژاپن است.

بازی Splatoon 2 به طور انحصاری در دسترس کنسول نینتندو سوییچ قرار دارد.

منبع متن: gamefa