به نظر می‌رسد که سونی قصد دارد تا ماه فوریه را تبدیل به بهترین ماه تاریخ سرویس پلی‌ استیشن پلاس از لحاظ عناوین رایگان کند!

اخیراً اطلاعاتی از آگهی‌های تبلیغاتی سرویس پلی‌ استیشن پلاس در ماه فوریه به دست آمده که بر طبق آن، به نظر عناوین بسیار بزرگی در این ماه برای مشترکان این سرویس رایگان خواهد شد و این عناوین به قدری بزرگ هستند که ماه فوریه را تبدیل به بهترین ماه تاریخ این سرویس بکنند!

به نظر یکی از بازی‌های رایگان شده Far Cry 4 خواهد بود، یکی از بازی‌های بسیار خوب کمپانی یوبی سافت (Ubisoft) که یک بازی اکشن – ماجرایی و با ساختار Open World محسوب می‌شود و بازیکنان را به قلب رشته کوه هیمالیا و منطقه Kyrat می‌برد، جایی که مردمان آن با یک دیکتاتور سرکوب‌گر در حال نزاع هستند. با توجه به اینکه Far Cry 5 هم در ماه مارس منتشر خواهد شد، این بهترین فرصت است تا Far Cry 4 را تجربه کنید.

دومین بازی که طبق شایعات در ماه فوریه رایگان خواهد شد، Dark Souls 2: Scholar of the First Sin است، نسخه بازسازی شده و البته ریمیکس شده Dark Souls 2 که برای کنسول‌های نسل هشتمی در دسترس قرار دارد. اگر تاکنون موفق به ورود به دنیای گسترده سری Dark Souls نشده‌اید، این بهترین فرصت است تا غرق در این دنیای جذاب و پر رمز و راز شوید.

دوباره باید اشاره شود که این فعلاً یک شایعه است و شاید اصلاً در ماه فوریه هیچ کدام از دو بازی یاد شده برای مشترکین سرویس پلی‌ استیشن پلاس رایگان نشود! به هر حال بازی Dark Souls 2: Scholar of the First Sin بسیار کم هم تخفیف می‌خورد و با در نظر گرفتن این مسئله، شاید کمی عجیب به نظر بیاید که ناگهان دو بازی بزرگ و معروف و محبوب به مانند Dark Souls 2: Scholar of the First Sin و Far Cry 4 رایگان شوند، ولی چه کسی از تجربه این دو بازی به صورت رایگان بدش می‌آید؟!

باید منتظر ماند و دید که در نهایت چه عناوینی در ماه فوریه برای مشترکین سرویس پلی‌ استیشن پلاس رایگان می‌‎شود. سونی بزودی لیست نهایی را به صورت رسمی اعلام خواهد کرد.

