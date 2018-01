شاید اکنون از بین عناوین انحصاری ایکس‌باکس وان Sea of Thieves در صدر توجهات باشد اما به‌زودی شاهد اخباری از دیگر عنوان انحصاری این کنسول یعنی State of Decay 2 خواهیم بود. فیل اسپنسر و ارون گرین‌برگ اخیراً در توئیتر به Sea of Thieves و همچنین اخبار جدید از State of Decay 2 پرداخته‌اند. مدت‌هاست […]

شاید اکنون از بین عناوین انحصاری ایکس‌باکس وان Sea of Thieves در صدر توجهات باشد اما به‌زودی شاهد اخباری از دیگر عنوان انحصاری این کنسول یعنی State of Decay 2 خواهیم بود. فیل اسپنسر و ارون گرین‌برگ اخیراً در توئیتر به Sea of Thieves و همچنین اخبار جدید از State of Decay 2 پرداخته‌اند.

مدت‌هاست که خبری از State of Decay 2 نشنیده‌ایم و حتماً کنجکاو هستید که بیشتر از این بازی و وضعیتش بدانید. ارون‌ گرین‌برگ، مدیر بازاریابی ایکس‌باکس، در توئیتر بالاخره نوید اخبار تازه‌ای از این عنوان را داده و ضمناً از بابت روند توسعه‌اش خیالمان را راحت کرده است:

اخبار جدید به زودی منتشر می‌شوند و روند توسعه‌ی بازی نیز به خوبی پیش می‌رود!

فیل اسپنسر به عنوان مدیر ایکس‌باکس نیز از اوضاع مناسب Sea of Thieves گفته است:

سه‌شنبه در استودیوی رِر (Rare) بودم و تیم سازنده واقعاً کار عالی و بزرگی را به جلو می‌برد. بازخوردها و واکنش‌ها نسبت به بتا نیز بسیار خوب بوده‌اند.

Sea of Thieves تنها عنوان جهان اشتراکی نیست که در سال جاری برای ایکس‌باکس وان عرضه می‌گردد و عنوان دیگری که در این زمره قرار دارد، Monster Hunter World بوده که به همراه نمرات بسیار خوب از منتقدین امروز برای پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان منتشر شد. اسپنسر همچنین در توئیت دیگری به این بازی توجه داشته و سازندگانش را تحسین کرده است:

موافقم. همیشه باور داشتم که Monster Hunter می‌تواند به یک فرانچایز عظیم جهانی تبدیل شود. این قدم بزرگی برای کپ‌کام در خصوص این آی‌پی محسوب می‌شود و عملکردی عالی با Monster Hunter: World داشته‌اند.

Sea of Thieves در ۲۰ مارچ (۲۹ اسفند) و State of Decay 2 در تاریخ نامشخصی در اوایل سال جاری به‌صورت انحصاری برای رایانه‌های شخصی و ایکس‌باکس وان عرضه می‌گردند.

منبع متن: gamefa