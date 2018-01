اختصاصی گیمفا: راهنمای قدم به قدم و جامع Dark Souls III – بخش هشتم

بازی های هیدتا میازاکی هر کدام برای خود یک دنیای بسیار بسیار پیچیده با کلی قوانین نانوشته و شخصیت های عجیب و وقایع غیر منتظره هستند و گاهی حتی کوچکترین حرکات بازیباز و یا حتی گذشتن از کنار یک صدا یا یک چاه بدون توجه به آن بعدا منجر به عواقبی جذاب یا از بین […]

بازی های هیدتا میازاکی هر کدام برای خود یک دنیای بسیار بسیار پیچیده با کلی قوانین نانوشته و شخصیت های عجیب و وقایع غیر منتظره هستند و گاهی حتی کوچکترین حرکات بازیباز و یا حتی گذشتن از کنار یک صدا یا یک چاه بدون توجه به آن بعدا منجر به عواقبی جذاب یا از بین رفتن شانس اتمام خط داستانی یک شخصیت و … خواهد شد. بازی های میازاکی فارغ از این که نامشان Demon’s Souls است یا Dark souls و یا Bloodborne همگی دنیایی خیلی خیلی پیچیده تر از چیزی که به نظر می رسد دارند و پیچیدگی مراحل بازی حتی نصف آن پیچیدگی کلی و رمز و رازهایی که در پس تمامی بخش های دنیای این بازی ها خوابیده و مخفی شده اند را نیز ندارند و در این بازی ها مهم بخش هایی نیست که می بینید بلکه مهم تر مواردی است که نمی بینید. رازهایی که وقتی آن ها را در می یابید تازه می فهمید که فقط و فقط یک نابغه می تواند چنین پیچ و تاب و عواقب و روابط شخصیت ها و … را در یک بازی بگنجاند آن هم با درصد خطای تقریبا صفر. در واقع باید گفت یکی دو بار اولی که خودتان این بازی های را تجربه می کنید به کنار، ولی مهم تر دفعاتی است که باید به راهنماهای بازی و … مراجعه کنید و تازه در می یابید که “عجب!! پس اینجا این بود قضیه اش!! پس این شخصیته واسه این بود که دیگه پیداش نشد!!” و بسیاری “آهان!!” های دیگر که به شما می گویند هنوز در نیمی از عمق دنیای بازی هم فرو نرفته ای. به واقع بدون راهنما و گشت و گذار در اینترنت تقریبا محال است که بتوانید سری سولز و بلادبورن را صد در صد کنید و کل رمز و رازهای آن را بفهمید. به همین دلیل هم نیاز خیلی زیادی در این بازی ها به یک راهنمای جامع حس می شود. کاربران خارجی که در این مورد راحتند و صدها راهنمای بی نظیر به زبان مادری در اختیارشان است ولی بازیبازان کشورمان مخصوصا کسانی که با این سری بیگانه هستند و یا زبان انگلیسی مناسبی ندارند اگر بخواهند این بازی ها را کاملا به اتمام برسانند به مشکل خواهند خورد.

افرادی نیز که در این بازی ها حرفه ای هستند هم بالاخره نیاز دارند تا به راهنما مراجعه کنند تا تمام رازهای بازی را بفهمند و حتی خود بنده مثلا در بار چهارم که سراغ دارک سولز ۳ رفتم و راهنماها را چک کردم تازه فهمیدم کلی از موارد بازی بوده که من نمی دانسته ام و پایان مخفی و … برای خودشان داستان و خطی مخصوص دارند. به همین دلیل هم چه برای بازیبازان حرفه ای سری سولز چه برای مبتدی ها که می خواهند اولین بار به استقبال این سری بروند، وجود یک راهنمای فارسی که به راحتی آن ها را در بازی پیش ببرد و تمامی رازهای بازی را برای آنها باز کند می تواند خیلی مفید باشد. بعد از استقبال بسیار خوب از راهنمای جامع بازی Bloodborne و درخواست های شما عزیزان، تصمیم گرفتم تا با توحه به شناخت و تسلط کاملی که بر عنوان Dark Souls III دارم و ترجمه مطالب و راهنماهای خارجی، یک راهنمای قدم به قدم فارسی در مورد تمامی مراحل این عنوان و نحوه پیشروی در آن ها و مبازه با باس ها و …. به صورت جامع و به زبان فارسی برای شما عزیزان تهیه کنم. لازم به ذکر است که این مطالب از آن جهت اختصاصی گبمفا هستند که مانند آن ها به زبان فارسی و به صورت یک راهنمای کامل نوشتاری وجود ندارد وگرنه قطعا بخش های زیادی از این مطالب با توجه به اطلاعات و نوشته های انگلیسی و راهنماهای این بازی نوشته و ترجمه شده اند، اما در ایران این راهنمای فارسی نوشتاری و قدم به قدم Dark Souls III برای اولین بار تاکنون توسط گیمفا انجام شده است.

قصد داریم تا این راهنما را که به دلیل درخواست های مکرر شما نگارش می گردد با فاصله زمانی کم و به صورت هفته ای دو تا ۳ قسمت برای شما قرار دهیم و انشالله به پایان برسانیم که البته راهنمای این بازی قطعا بسیار حجم و مطلب بیشتری نسبت به بلادبورن خواهد داشت زیرا بسیار طولانی تر است و دی ال سی های بازی را هم در بر خواهد گرفت. در این راهنما هیچ هیچ سنگ و آیتم ارتقایی پنهان نمی ماند، هیچ منطقه مخفی پنهان نخواهد ماند و هیچ باس مخفی زنده نمی ماند، تمامی گنج های ارزشمند و سلاح ها و زره ها و شخصیت ها و… کشف می شوند و حتی در انتها به دی ال سی های بازی نیز خواهیم پرداخت. Dark Souls III در ابتدا نسبت به بازی های قبلی کمی آسان تر شروع می شود ولی درجه سختی ناگهان با صورت تصاعدی در بازی بالا می رود و دنیای در ابتدا خطی بازی، چندین و چند شاخه می شود. به کدام مسیر باید بروید؟ چطور باید بروید؟ کجا می توانید یک شمشیر بی نظیر پیدا کنید؟ اون چه موجودیه که مدام داره شما رو میکشه؟ اون باس لعنتی رو چطوری بکشم؟ حلقه های قدرتمند بازی کجا هستن؟ پاسخ های شما همگی اینجاست. در ابن راهنما از شروع بازی به صورت مرحله به مرحله تمامی بخش های بازی کاملا قدم به قدم شرح داده خواهند شد تا در نهایت کاملترین راهنمای نوشتاری جامع فارسی برای این بازی به دست اید و اختصاصا توسط گیمفا به شما تقدیم گردد. امیدوارم که این راهنمای قدم به قدم و جامع Dark Souls III که برای اولین بار توسط گیمفا به زبان فارسی تهیه می شود نیز به مانند راهنمای جامع Bloodborne مورد رضایت و توجه شما عزیزان قرار بگیرد و این مقالات راهنما بتوانند گاهی به کمک شما بیایند. پیشنهاد می کنم با چهارمین قسمت سری مقالات راهنمای قدم به قدم و جامع Dark Souls III با بنده و وبسایت تحلیلی خبری گیمفا همراه شوید.

بعد از کشتن Hodrick برگردید به بخشی که از روی یک پل در بالا یک دشمن چاق به شما جادو پرتاب می کرد و از پله ها بالا بروید و در جایی که آن دشمن قرار داشت آیتم Titanite shard را بردارید. حالا بروید به جایی که اولین بار Hodrick را دیدید. اینجا می بینید که کمی جلوتر یک دشمن بزرگ که قفسی پشتش است در حال گشت زنی است. صبر کنید تا فاصله اش از شما زیاد شود و سپس در سمت راست پله های خروجی از اتاق و در گوشه بخش پایینی Crystal Lizard را بکشید و ایتم را بردارید. حالا مقداری جلوتر یعنی در سمت راست جایی که Crystal Lizard را کشتید می بینید که یک بونفایر قرار دارد. آن را که Dilapidated Bridge bonfire نام دارد روشن نمایید. حالا با خیال راحت جلو بروید و به سمت دشمنی که قفس پشتش دارد و woodsman نام دارد بروید. وی به سمت شما می دود و حمله می کند. از جلوی او غلت بزنید و به پشتش بروید و شروع به ضربه زدن کنید تا نهایتا با همین روش او را بکشید. او در این مرحله و در این بخش از بازی دشمن خیلی آسانی نیست و سعی کنید بعد از چند ضربه زود عقب بروید و مطمئن کار کنید. بار اولی که او را شکست دهید ممکن است یک Titanite Shard به دست آورید. این نوع دشمنان در این بخش تقریبا زیاد هستند و برخی از آن ها به جای اره بزرگی در دستشان یک قابلمه یا دیگ بزرگ دارند که ابتدا آن را بر روی شما می ریزند و سپس اره در می آورند!! بعد از کشتن او مسیر روبرو را بی خیال شوید فعلا. زیرا تقریبا در این بخش بازی رفتن به آنجا مرگ قطعیتان است. ابتدا باید نیمه بیرونی Undead Settlement را پاکسازی کنیم.

Undead Settlement به سمت Cliff Underside

برگردید به بونفایر Undead Settlement. دوباره مسیر را بروید و دشمنان را بکشید تا به درخت بزرگ سوزان برسید که دورش کلی دشمن هستند. این بار از سمت راست درخت یک پل را که قبلا دیده بودیم به عنوان مسیرتان انتخاب کنید (دفعه قبلی به جای این پل به داخل ساختمان های پایین بخشی که درخت قرار دارد رفته بودیم). دو grunt را روی پل بکشید. یکی از آنها بمب می اندازد پس مراقب باشید. جلوتر یک اصطبل می بینید. اما سمت راست آن یک راه باریک نیز می بینید که پر است از گنج و خطر. با احتیاط به این مسیر بروید. دو عدد assassin چاقو پرتاب کن روی سقف ساختمان های روبرویتان هستند که به سمت شما شلیک می کنند. اگر خیلی زیاد تیر دارید شاید بتوانید آنها را بکشید چون فاصله شان خیلی زیاد است که بتوانید از پشت کاور امن آن ها را بکشید. تازه ۳ عدد assassin دیگر نیز جلوتر برایتان کمین کرده اند!! آرام آرام جلو بروید و سپر را بالا بگیرید تا چاقوهای دو دشمن روی سقف به شما نخورد. حواستان به سمت چپ باشد که یک assassin به شما حمله خواهد کرد. او را عقب بکشید و نزدیک اصطبل او را بکشید.

دوباره برگردید همان جا و مقداری جلوتر از پشت یک سنگ یک assassin دیگر بیرون می اید که او را هم عقب بکشید و از پای در آورید. همین کار را دوباره انجام دهید تا سومی نیز از سمت راست سنگ ها بیرون بیاید و او را نیز ناکار نمایید. حالا برگردید به پشت همان سنگ ها که دشمنان از پشتش آمدند و اینجا می توانید از کاور، با تیرکمان دشمن سمت راست روی سقف را که چاقو پرتاب میکند بکشید. از نردبان بالا بروید و به سمت دشمن سمت چپی روی سقف بروید و او را بکشید و در اینجا روی سقف یک طبقه پایین تر، یک assassin دیگر نیز می بینید که او را نیز بکشید. آیتم Firebomb را از بالاترین بخش این سقف ها بردارید. جالا دقت کنید و می بینید که یک راه وجود دارد که به پشت ساختمان هایی که روی سقفشان هستید و روی زمین می رود. به این بخش بروید و آیتم Plank Shield را بردارید. اینجا دقت کنید که در گوشه این منطقه یکی از آن موجودات قفسی شکل که چندین دست و پا از درون قفس بیرون آمده است را می بینید که قبلا چندتایشان را کشتید ولی این یکی زا نزنید چون دشمن نیست و یک شخصیت است. با او حرف بزنید.

دوباره ساختمان ها را دور بزنید و برگردید جایی که از نردبان بالا آمدید و روی سقف ها رسیدید. از نزدیک نردبان Fading Soul را برداریدو روی نردبان و به بالای سقف ها بروید. از لبه سمت راست سقف ها آیتم Homeward Bone را بردارید. حالا اینجا موقعیت عضویت در یک covenant را دارید. چطور؟ به روی سقفی که دشمن سمت راستی به شما چاقو پرت می کرد بروید. از سمت راست آن سقف می بینید که در پایین یکی از دشمنان “قفس به پشت” دارد گشت می زند. به آنجا بپرید. به پشت او بروید و نترسید. جلوی قفس او دکمه ضربدر یا A را بزنید تا صحنه ای بیینید و سوار قفسش شوید! این به شما موقعیت عضویت در کاوننت Mound-makers را می دهد. شما فقط وقتی می توانید این کار را انجام دهید که هنوز باس این منطقه را نکشته باشید. اطلاعات عضویت در کاوننت و .. را در قسمت قبلی و بخش مربوط به Holy Knight Hodrick کاملا توضیح داده ایم. بعد از این که در کاوننت عضو شدید یا نشدید و… بدانید که ارزش دارد دوباره به همین بخشی برگردید که سوار قفس شدیدف چون یک جنازه لبه صخره این بخش آویزان است که می توانید آن را بزنید و یک آیتم پایین پرت می شود که بعدا آن را بر میداریم و حلقه Flame Plate Ring نام دارد.

حالا بعد از تمام این کارها وارد اصطبلی که قبلا اشاره کردیم شوید. درون اصظبل مراقب دو دشمن روستایی چنگک به دست که از راست حمله می کنند باشید و آن ها را بکشید. سپس از سمت چپ اصطبل Large Soul of a Deserted Corpse را بردارید. آرام جلو بروید و آماده برخورد با یک نوع جدید از اساسین ها که شمشیر دارد شوید. او حملات متفاوتی نسبت به انواع قبلی این دشمنان دارد و همچنین خط سلامتی او بیشتر است و نسبت به بقیه قدرنمندتر نیز هست. بعد از کشتن او درب را باز کنید و به سمت راست نگاه کنید و یک ایتم درخشان می بینید. اینجا ممکن است که وقتی دارید به سمت آن می روید یک دشمن از پشت سر به شما حمله کند پس مراقب باشید و سپس آیتم Caduceus Shield را بردارید. حالا فقط یک راه است و آنهم سمت چپ دربی که باز کردید است و یک پل که در اینجا می بینید. آن طرف پل کابوسی است برای خودش!! آن دشمنان غیر فعال و ارامی که آن سمت پل نشسته اند را می بینید؟ آن ها کنار بشکه های انفجاری هستند و وقتی شما از پل رد شوید و نزدیکشان برسید یک grunt از بالای این منطقه و سمت راست یک فایربمب پرتاب می کند و تمام آن ها منفجر می شوند. کل این منطقه پر است از بشکه های انفجاری و دو عدد grunt دیگر که فایربمب پرتاب می کنند نیز در اینجا حضور دارند. ممکن است با خود بگویید که بی خیال تمام اینها شوم و با دویدن سریعا به سمت منطقه ای که طاق هلالی شکل دارد و زیر این دشمنان است برسم تا بمب ها و انفجارها به من برخورد نکند ولی در آن منطقه طاق دار، یکی از دشمنان ساطور به دست بزرگ یا woodsman حضور دارد که می تواند دوباره شما را به سمت انفجارها برگرداند و یا تعقیبتان کند و با دیگر دشمنان شما را دوره کنند.

اینجا دوراه برای شما وجود دارد . می توانید تیرکمان خود را استفاده کنید و دشمنانی که از بالا بمب می اندازند را بکشید و سپس به مبارزه با woodsman بروید یا این که همان وسط پل سمت راست خود را نگاه کنید و یک لبه زیرین می بینید که می توانید روی آن بپرید و یا اصلا می توانید هر دو کار را انجام دهید زیرا به هر حال بالاخره به روی آن لبه زیر پل خواهیم رفت. وقتی پایین پریدید مراقب دو grunt باشید و آنها را بکشید. البته اگر دشمنان بالای این منطقه که فایر بمب پرت می کردند را نکشته اید بهتر است اینجا سریعا به سمت پایین لبه ای که روی آن پریده اید و به سمت ساختمانی که می بینید بدوید و سپس در آرامش و بدون ترس از بمب ها دو grunt را بکشید. سپس بعد از کشتن آنها، از انتهای بن بست منطقه زیر پل که روی آن پریدیم Titanite Shard را بردارید. سپس در سمت دیگر این بخش از درب رد شوید و اینجا می توانید بونفایر Cliff Underside bonfire را قعال کنید. حالا اینجا برخی کارهای دیگر باقی مانده است که قبل از رفتن به سمت باس انجام دهیم. در سمت دیگر اتاق بونفایر از درب خارج شوید و مسیر را ادامه دهید و می بینید که دارید به سمت رسیدن به روی سقف ساختمان ها می روید و اینجا می توانید آن ۳ دشمنی که بمب پرتاب می کردند را بکشید.

نزدیک جایی که بمب انداز تنها ایستاده است (نه آن دونفری که کنار هم هستند) می توانید در گوشه این بخش آیتم Hand Axe را بردارید. حالا برگردید و به مسیری که از بونفایر آمدیم نگاه کنید و اینجا یک آیتم درخشان آویزان از یک جسد می بینید. به آن شلیک کنید تا بیافتد. سپس اینجا با مردی که در یک قفس می بینید صحبت کنید که یک pyromancer با نام Cornyx of the Great Swamp است. خدمات او را بپذیرید تا بتوانید pyromancy بیاموزید و او نیز به Firelink Shrine منتقل می شود و تبدیل به یک فروشنده و ارتقا دهنده توانایی های pyromancy می شود و محل نشستنش دقیقا در پایین پله هایی که در سمت راست جایی که به آهنگر می رسید قرار دارد. Cornyx of the Great Swamp در بار اول صحبت با شما در شراین، یک Pyromancy Flame به شما می دهد و در بار دوم صحبت ایموت Welcome emote را می دهد. در اینجا اطلاعات کامل خط داستانی و .. این شخصیت را برای شما قرار میدهیم تا کاملا با او و روند ماموریت و .. وی آشنا شوید.

Cornyx of the Great Swamp یکی از شخصیت های غیر قابل بازی یا اصطلاحا NPC های عنوان Dark Souls 3 محسوب می شود که کارهای مهمی را برای شما انجام می دهد. وی به شما انواع تکنیک های Pyromancy را آموزش می دهد، در نقش یک تاجر عمل می کند و همین طور می تواند Pyromancy Flame شما را ارتقا دهد. در ابتدا مانند همیشه به بیان برخی اطلاعات کلی این شخصیت می پردازیم:

Cornyx of the Great Swamp به شما gesture یا حالت “Welcome” را یاد می دهد.

وی شخصیتی است که قابل کشته شدن در بازی است.

وی می تواند در بازی در نقش یک تاجر و فروشنده برای شما عمل کند.

وی نمی تواند با استفاده از کتیبه Quelana Pyromancy Tome به شما آموزش بدهد و این نیاز به یک معلم زن دارد که در بازی Karla این نقش را دارد.

وی نمی تواند با استفاده از کتیبه Grave Warden Pyromancy Tome به شما آموزش بدهد زیرا که Pyromancy تاریک است. این کتیبه باید به Karla داده شود تا به شما آموزش دهد.

بعد از مرگ Cornyx’s Ashes را از خود بر جای می گذارد.

بعد از مرگ Cornyx’s Set را از خود بر جای می گذارد.

بعد از مرگ Pyromancy Flame را از خود بر جای می گذارد اگر تا کنون از او نگرفته باشید.

شما می توانید Cornyx of the Great Swamp را نخستین بار در منطقه Undead Settlement پیدا کنید و همان جا وی به شما پیشنهاد استفاده از سرویس های خود را می دهد. او درون یک قفس در بالاترین نقطه ساختمانی است که در آن ۳ دشمن بمب انداز قرار دارند و بمب به پایین پرتاب می کنند. برای رسیدن به آن جا شما باید از پل cobblestone که نزدیک بونفایر Cliff Underside است به پایین بپرید و از ساختمان بالا بروید تا به بلندترین نقطه آن رسیده و بر روی بالکن، قفسی که Cornyx of the Great Swamp در آن قرار دارد را بیابید.

بعد از صحبت با او و پذیرفتن سرویس وی، او به منطقه Firelink Shrine عزیمت کرده و در آن جا مستقر خواهد شد. در این جا در نقش یک فروشنده ظاهر می شود و همچنین سرویس دهی تکنیک های مختلف Pyromancy را نیز به عهده دارد. برای یافتن وی در Firelink Shrine به نزدیک آهنگر Blacksmith Andre رفته و پله های سمت چپ او را به پایین بروید تا Cornyx of the Great Swamp را که بر روی زمین نشسته است پیدا کنید. او به شما یک Pyromancy Flame می دهد و اگر دوباره با او صحبت کنید gesture یا حالت “Welcome” آزاد می شود.

اگر شما در منطقه Smouldering Lake برای مبارزه با Old Demon King و دقیقا قبل از مه مربوط به منطقه او، فانتوم سپید Great Swamp Cuculus را احضار نمایید و با کمک او Old Demon King را شکست دهید می توانید Spotted Whip و یک ست Cornyx’s Garb را در Undead Settlement در منطقه ای که Cornyx of the Great Swamp را از قفس نجات دادید پیدا کنید.

در بخش بعدی راهنما ادامه مسیر بعد از آشنایی با Cornyx of the Great Swamp و رسیدن به باس این منطقه و مبارزه با او را شرح خواهیم داد.

منبع متن: gamefa