یک حالت همکاری برای بازی Last Man Sitting منتشر خواهد شد

به تازگی خالق بازی Last Man Sitting، نوید یک مود همکاری یا Co op برای این عنوان را داده است. از آن جایی که سبک و سیاق کلی بازی Last Man Sitting بسیار منحصر به فرد و جالب است، این حالت همکاری می‌تواند بسیار سرگرم کننده باشد.



آقای Kevin Suckert، تهیه کننده بازی مستقل Last Man Sitting که برای پلتفرم رایانه های شخصی در دسترس است، در صفحه شخصی توییتر خود تبلیغ حالت جدیدی را برای این عنوان کرد. حالت همکاری یا Co op این بازی به بازی‌بازان اجازه می‌دهد تا برروی یک مبل بنشینند و با کمک یکدیگر بازی را تجربه نمایند.

اگر با بازی Last Man Sitting آشنایی ندارید، باید بگویم که با معرفی این عنوان، غافلگیر خواهید شد. در این بازی چند نفره‌ و خلاقانه بازی‌بازان روی صندلی‌های چرخ داری می‌نشینند و باید با انواع و اقسام اسلحه های موجود در بازی، یکدیگر را نابود سازند. این ایده‌ی جالب شاید در ابتدای کار آسان و کار راحتی به نظر برسد اما وقتی بدانید در یک نقشه همه بازی‌بازان با اسلحه‌هایی همچون شات گان، راکت لانچر، توپ های ورزشی غول پیکر و… به جان یکدیگر می‌افتند، شاید نظرتان تغییر کند و بخواهید تجدید نظر کنید. موضوع زمانی جالب می‌شود که بداند در بازی Last Man Sitting، تنها راه برای حرکت کردن در نقشه‌های بازی، شلیک کردن است؛ به این معنی که ضربه یا به اصطلاح، لگد شلیک اسلحه باعث می‌شود تا شما روی صندلی چرخ دارتان حرکت کنید.

حال، به تازگی خبر رسیده که قرار است یک حالت همکاری Co op برای این عنوان منتشر شود. طبق صحبت‌های خالق بازی، آقای Kevin Suckert، او هنوز نام درست و مناسبی برای این حالت Co op در نظر نگرفته است. در ماه گذشته بود که Kevin Suckert از چهار حالت مختلف برای بازی Last Man Sitting رونمایی کرد؛ یکی حالتی به مانند Battle Royale که نمونه آن را در عناوین امروزی مانند Fortnite: Battle Royale و Player Unknown’s Battlegrounds مشاهده می‌کنیم. به غیر از این، دو حالت Deathmatch و Team Deathmatch نیز وجود دارند و در آخر، حالتی است که Last Man Sitting نام گذاری شده است. شما می‌توانید توییت آقای Suckert را در زیر مشاهده کنید:

در حال آزمایش کردن حالت Co op مبلی «واقعی» هستم. هنوز برای این حالت جدید به دنبال نام می‌گردم… pair programming [چطور است]؟ یا casting couch؟ \_(ツ)_/¯ — KevKev (@Der_Kevin) January 25, 2018

عنوان Last Man Sitting هم‌اکنون به صورت نسخه آلفا در دسترس بازی‌بازان رایانه های شخصی قرار دارد و همچنین اعلام شده که این عنوان قرار است به زودی وارد سرویس دسترسی زودهنگام شبکه استیم شود. اگر بازی Last Man Sitting به نظرتان جالب و منحصر به فرد می‌رسد و دوست دارید تا آن را تجربه نموده و با آن آشنایی پیدا کنید، می‌توانید تریلر منتشر شده از این عنوان در گذشته را از اینجا تماشا نمایید.

منبع متن: gamefa