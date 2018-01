طبق جدیدترین اخبار دنیای بازی‌های ویدئویی، به تازگی اعلام شده است که بازی Kingdom Come: Deliverance شامل سیزن پس و قفل دنوو نخواهد بود. جزئیات بیشتر را در ادامه مشاهده کنید. دیگر مدت زمان زیادی تا عرضه بازی Kingdom Come: Deliverance باقی نمانده است. عنوانی که قصد دارد برخی از ارکان یا ستون‌های اصلی بازی‌سازی […]

دیگر مدت زمان زیادی تا عرضه بازی Kingdom Come: Deliverance باقی نمانده است. عنوانی که قصد دارد برخی از ارکان یا ستون‌های اصلی بازی‌سازی در دوره جدید را کنار بزند. بازی Kingdom Come: Deliverance، در سبک عناوین اکشن و نقش‌آفرینی قرار خواهد گرفت و ما در این بازی شاهد مبارزات تن به تن و رو در رو خواهیم بود. همچنین برخلاف دیگر عناوین که از یک سری قوانین فانتری و معمول پیروی می‌کنند، قرار است تا این بازی بر اساس یک سری شرایط کاملا طبیعی ساخته شود و در دنیای کاملا واقعی توسعه داده شده است. امروزه بازی‌های چندنفره و آنلاین، در حال گسترش یافتن هستند و قصد دارند تا آرام آرام جای بازی‌های داستانی را بگیرند. از این رو، سازندگان بازی Kingdom Come: Deliverance قصد دارند تا به همگان بگویند که هنوز هم بازی‌های داستانی و کاملا داستان محور، هنوز هم در بین بازیکنان محبوب هستند و می‌توانند موفق شوند. همچنین آنان در این موضوع پای خود را فراتر گذاشته و قصد دارند ثابت کنند که یک بازی بدون دریافت هیچ محتوای دانلودی اضافی یا حتی پولی از سوی سازندگان، می‌تواند موفق شود و در نتیجه، یک بازی کامل است.

حال طبق جدیدترین اخبار بازی‌ها، به تازگی سئوالات جدیدی از سازندگان بازی Kingdom Come: Deliverance توسط کاربران دنیای مجازی پرسیده شده است. همان طور که اطلاع دارید، امروزه سازندگان زیادی در پلتفرم رایانه‌های شخصی، عناوین خود را با استفاده از نرم افزار ها و قفل‌های مختلف، محافظت می‌کنند و از مهم ترین این قفل‌ها، قفل دنوو (Denuvo) است. این قفل در چند سال اخیر در بسیاری از بازی‌های معروف استفاده شده تا از کرک شدن بازی‌ها توسط هکرها جلوگیری کند و سبب شود تا کاربران نسخه قانونی یک بازی را خریداری کنند. اما شاید قفل دنوو بتواند یک سری تاثیرات منفی هم بر روی بازی داشته باشد و حتی برخی از کاربران معتقد هستند که تاثیرات منفی این قفل، از مزایای مثبت آن بیشتر است. حال یکی از سئوالاتی که از سازندگان بازی Kingdom Come: Deliverance پرسیده شد، با همین قفل دنوو مرتبط بود:

کاربر: آیا این بازی شامل قفل دنوو خواهد بود؟ من نگران هستم تا این قفل تاثیرات بدی در عملکرد این بازی برجای بگذارد! استودیو Warhorse: قفل دنوویی در میان نخواهد بود!

در ادامه سئوال دیگری که از سازندگان بازی Kingdom Come: Deliverance پرسیده شد، با موضوع بسته‌های الحاقی و محتویات اضافی ارتباط داشت. حتما باید بدانید که امروزه بسته‌های الحاقی و محتویات اضافه پولی، به خوبی جای خود را میان بازیکنان پیدا کرده و بسیاری از سازندگان با عرضه این محتویات، درآمد بیشتری کسب خواهند کرد. روشی کاملا عادی که بازیکنان برای دسترسی به محتوای بیشتر، پول زیادی برای آن پرداخت می‌کنند و حتی عده ای این محتویات اضافی را قبل از که آن که معرفی شوند، پیش‌خرید می‌کنند.

در همین جریان، سازندگان بازی Kingdom Come: Deliverance به صورت رسمی اعلام کرده اند که بعد از انتشار بازی، هیچ بسته الحاقی یا سیزن پسی برای آن منتشر نخواهد شد:

کاربر: سلام دوستان عزیز! آیا قرار است تا برای این بازی محتویات اضافه ای مثل زره یا موارد دیگری مثل آن عرضه شود؟ آیا قرار نیست برای این بازی فوق العاده هیچ سیزن پسی منتشر شود: استودیو Warhorse: هیچ سیزن پس یا محتوای اضافی منتشر نخواهد شد.

در انتها فقط یک موضوع باقی می‌ماند و آن هم حضور پرداخت‌های درون برنامه‌ای در این بازی است که کاربران زیادی به طور کلی با آن مخالف هستند. در ادامه وجود قابلیت پرداخت‌های درون برنامه‌ای هم توسط سازندگان رد شد و ما شاهد پرداخت هیچ پول اضافه‌ای از سوی کاربران برای این بازی نخواهیم بود.

همان طور که گفته شد قرار است تا بازی Kingdom Come: Deliverance، قوانین عادی زیادی را پشت سر بگذارد و از پیروی از آن ها سر باز بزند. امروزه اولین و بهترین راه برای سازندگانی که قصد دارند درآمد بیشتری از بازی خود کسب کنند، پرداخت‌های درون برنامه ای یا بسته‌های الحاقی خواهد بود که به راحتی با استقبال بازیکنان مواجه می‌شود. موضوعی که قرار نیست شاهد حضور آن در بازی Kingdom Come: Deliverance باشیم و شاید سازندگان این بازی، برای ساخت یک بازی تک‌نفره و کاملا داستان محور، ریسک بزرگی را به جان خریده اند.

عنوان Kingdom Come: Deliverance در تاریخ ۱۳ فوریه مصادف با ۲۴ بهمن ماه، برای پلتفرم‌های رایانه‌های شخصی، پلی استیشن ۴ و ایکس باکس وان عرضه خواهد شد.

